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المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بالموافقة على إلغاء الإعدام‎

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بالموافقة على إلغاء الإعدام‎
هسبريس من الرباط
الأحد 15 نونبر 2020 - 14:00

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الدورة المقبلة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ وذلك في أفق تصويت الجمعية العامة عليه في منتصف شهر دجنبر المقبل.

وشدد المجلس، في نداء موجه إلى السلطات العمومية المغربية، توصلت به هسبريس، على أن إلغاء عقوبة الإعدام أحد متطلبات دولة الحق والقانون؛ "بل إنه ضروري لكل مجتمع عادل وحر، حيث لا تحظى كرامة المواطنات والمواطنين بالاحترام فحسب، بل وتحظى بالحماية أيضا"، مؤكدا أن "عقوبة الإعدام هي، بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة".

وأكد النداء أن دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي، إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام يعتبر محكا فارزا عند كل الذين يدافعون عن الكرامة والعدالة.

وأضاف المجلس: "التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان في بلادنا، الذي يؤكد انخراطها القوي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. كما يقر سمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية".

وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحسم المجتمع المغربي، خلال الاستفتاء على دستور المملكة في يوليوز 2011، في احترامه للحق في الحياة، "حيث إن الفصل 20 واضح وحاسم ودون أي التباس، إذ يعتبر أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"؛ فالقانون الأسمى في البلاد لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك".

وشدد الـCNDH على أن الفصل 22 من الدستور رفع كل لبس ولم يترك أي مجال للشك، بتأكيده على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة"، مؤكدا أنه تعبير عن الحظر القاطع للإعدام، معتبرا أن إدراج العلوم الجنائية، وخاصة منها ما يتصل بالقانون الجنائي الذي يعتبر بالأساس قانونا لحماية الحقوق والحريات، خاصة الحق في الحياة، للإعدام كانتقام وليس كعقوبة.

واسترسل النداء: "تكريس الدين الإسلامي قدسية الحق في الحياة، وحثه على التسامح والعفو؛ فالدستور المغربي يؤكد في تصديره، بخصوص الهوية المغربية، على "تبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء".

وجدد المجلس التذكير، في هذا السياق، بإلغاء 19 دولة، من ضمن 57 دولة عضو أو عضو ملاحظ في منظمة التعاون الإسلامي، عقوبة الإعدام. كما صوتت 26 دولة لصالح قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف التنفيذ الشامل لعقوبة الإعدام خلال الدورة الأخيرة لسنة 2018، واستبعاد عقوبة الإعدام من الأعراف القانونية التي كانت سائدة في عدد من المناطق بالمغرب ومن ضمنها "الأزرف" الأمازيغي.

وسجل المجلس الحقوقي الجهود الحثيثة من أجل الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، بما فيها قوانين ومشاريع القوانين ذات الصبغة الجنائية، "حيث مكنت مراجعة قانون العدل العسكري من تخفيض عدد الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة من ستة عشر جريمة (16) إلى خمسة (5) أي إلى الثلث. كما أن مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي أقترح تقليص عدد هذه الجرائم من واحد وثلاثين (31) إلى أحد عشر (11)، أي إلى الثلث".

ونبه النداء إلى تنامي تعبئة قوية وواسعة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب؛ "من أبرز معالمها نشاط الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام ووجود شبكات داعمة له من المحامين والبرلمانيين والصحافيين والمجتمع المدني، وأخيرا رجال ونساء التعليم. وأن هذه الدينامية ساهمت في إغناء النقاش الوطني حول إلغاء هذه العقوبة، وهو النقاش الذي كان محط إشادة ملكية في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش".

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تصويت المملكة المغربية لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام هو إعمال للفصل العشرين (20) من الدستور الذي يؤكد أن على القانون حماية الحق في الحياة، كحق أول، معتبرا أنها الخطوة الضرورية للانتقال من الوقف الفعلي الى الوقف القانوني لعقوبة الإعدام ومناسبة لتطوير النقاش العمومي والتحسيس الحقوقي بالبعد الإنساني للإلغاء الجنائي لعقوبة الإعدام، مجددا دعوته إلى السلطات المغربية، وبإلحاح، من أجل التصويت لصالح القرار المذكور باعتبار أن تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب هو فعل لا دستوري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - مغربي قح الأحد 15 نونبر 2020 - 14:06
يجب تدخل امير المؤمنين لوقف محاربة كل ما يمس بالثوابت الدينية.
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2 - المغرب الأحد 15 نونبر 2020 - 14:06
القصاص ثم القصاص للمجرمين كيفاش واحد غادي يقتلني اليوم هو يمشي لحبس معزز مكرم
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9
3 - مواطنة الأحد 15 نونبر 2020 - 14:06
اذا ثم الغاء الاعدام إذن سيصير المغرب بلد المجرمين
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11
4 - حقوقي الأحد 15 نونبر 2020 - 14:07
إذا قتل احد افراد هذا المجلس الحقوقي للانسان
من طرف احد المجرمين. هل يوافقون على ابطال تنفيد حكم الاعدام.
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5 - lahbibzahed الأحد 15 نونبر 2020 - 14:07
نعم لتطبيق عقوبة الإعدام لا لإلغاء شرع الله من قتل يعدم
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6 - mhamad الأحد 15 نونبر 2020 - 14:07
حقوق الانسان فى كتاب الله القران الاعدام حكم واجب على كل مجرم قتل نفس بغير حق الشريعة هية التى تحكم ب الحق اما الجمعيات الحقوقية ف الا المزبلة
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7 - منير الأحد 15 نونبر 2020 - 14:08
"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" صدق الله العظيم
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8 - عادل الأحد 15 نونبر 2020 - 14:09
أ لا يوصي بإلغاء إغتصاب و قتل الأطفال؟؟؟؟
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9 - عادل الزراري الأحد 15 نونبر 2020 - 14:09
نطالب عدم إلغاء عقوبة اﻹعدام سواء في المغرب أو الدول العربية فنحن نواجه جماعات متطرفة التي تدعي بحقوق اﻹنسان.
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10 - بوجيدي الأحد 15 نونبر 2020 - 14:09
أنا كمواطن مغربي أعترف بأن المجلس الوطني لحقوق الانسان لا يمثلني في قضية المطالبة بحذف عقوبة الإعدام.
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11 - ضد الإلغاء الأحد 15 نونبر 2020 - 14:10
هادو اللي ينادو بإلغاء عقوبة الاعدام كون عاشو شي جريمة تستحق الاعدام كون سكتو و لكن هيهات.... و ما جربمة قتل موظف السجن من طرف الارهابي ببعيدة ضف الى ذلك اغتصاب و قتل الطفل عدنان و قتل الطفلة نعيمة و الجرائم متعددة.... لا لإلغاء عقوبة الاعدام بالمغرب كاين اللي يتسحقها و أكتر
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12 - مواطن الأحد 15 نونبر 2020 - 14:10
مجلس حقوق المجرم.
إلغاء عقوبة الإعدام للمعتقلين السياسيين فقط
أو في حالة عفو من ولي الضحية.
اما المجرم الذي يعترف بها ويفتخر بها فيجب اعدامه أو المؤبد دون أن يخضع للتخفيف أو العفو.
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13 - اشرف الأحد 15 نونبر 2020 - 14:11
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ذالك قرار بوقف عقوبة الإعدام هي غباء لأن عقوبة الإعدام هي عقوبة كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي عقوبة وعبرة للمجرمين وتوقف عمليات الاجرام في المجتمع وبذلك هادا الكلام فهو ترهات وتأيد الاجرام في المغرب ورأيي أن تبقى عقوبة الإعدام فهي تساعد لبناء مجتمع منضبط ومنضم وكما يقال العين بالعين والسن بالسن وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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3
14 - عبد الحكيم الأحد 15 نونبر 2020 - 14:12
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
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15 - issam.bourtal الأحد 15 نونبر 2020 - 14:12
لا و لا كلنا مع تطبيق عقوبة الإعدام على المجرمين القتلة و مغتصبين الطفولة منهم من أصبحت أرملة و منهم من تيتم و منهم من فقد فلذة كبده و يخرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان و يوصي بإلغاء عقوبة الإعدام كان من المفروض أن يذهب المجلس للمغرب المنسي و يشوف الناس كيفاش عيشين في الجبال و القرى و البوادي و را في المدن و الناس مكرفسة و صابرة
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16 - مسلم الأحد 15 نونبر 2020 - 14:12
تيفرضوا على الدول الضعيفة إلغاء الإعدام أهما تيطبقوه, هدوا بغاو الفتنة فالدول الإسلامية مشي خيفين على الناس
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17 - هشام الأحد 15 نونبر 2020 - 14:13
انا اطالب بإلغاء جميع العقوبات الحبسية والإكتفاء بالتوبيخ لمن أقدم على أي جريمة حتى ولو كان اغتصاب اطفالنا او قتل اعز الناس لنا مشي مشكل المجرمين لا يجب حرمانهم في حقهم في الحياة الهنيئة والعقوبة الحبسية سوف تؤثر على نفسيتهم.

إذا تم الغاء عقوبة الإعدام فقد يتعرض القاتل للقتل الإنتقامي وبالتالي سوف تعم الفوضى
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18 - BOUYAOMAR الأحد 15 نونبر 2020 - 14:13
la peine de mort doit être appliquée sur les gents qui tue
tout le monde a droit à la vie
annafssou by annafss
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19 - نوفل الأحد 15 نونبر 2020 - 14:14
سبحان الله. لم افهم يومًا من الايام ما هو المنطق الذي ياخد به هؤلاء الاشخاص الداعون الى الغاء الاعدام كعقوبة !؟ يصرون على منح الحياة لشخص سلب نفس الحياة من شخص اخر ظلماً وعدوانًا. يا الاهي اي منطق هذا !!
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20 - ابن الريف الأحد 15 نونبر 2020 - 14:15
علينا ألا نحرم ما أحل الله، وأن لا نحل ماحرم الله، انتهى الكلام ..
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21 - عزاوي ب الأحد 15 نونبر 2020 - 14:15
اعتقد انه لحفظ الحق في الحياة يجب تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم الحق العام ،وإلغائها بالنسبة للمعتقلين السياسيين او جرائم الرأي.لأن من يقتل الأشخاص بدم بارد ولا يلقي بالا لحياة الآخرين يجب أن يقصى بدوره من الحياة .
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22 - خليل الأحد 15 نونبر 2020 - 14:17
واعجباه لمطلب هدا المجلس ،يريدون إلغاء عقوبة الاعدام، فما حكم من قتل مسلم بغير حق وبدم بااارد،اجيبوا ايها الحقوقيين أو من اغتصب وقتل اطفال دون سن الخامسة
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23 - كمال المنصوري الأحد 15 نونبر 2020 - 14:17
هم يوصون بإلغاء الإعدام لأن مرجعيتهم العلمانية و الأوامر التي تأتي من الغرب و منظماته...
و نحن مرجعيتنا الإسلام لذلك نوصي بتقوى الله و عدم تحريف دينه و نطالب ببقاء عقوبة الإعدام.
ما بالنا نتبع العرب و نترك كلام ربما الذي يقول و لكم في القَصاصِ حياةٌ يا أولي الألباب.
الله في الأية يتحدث مع أولي الألباب، لكن للأسف إبتلينا في مجتمعنا بأشخاص ليسوا أولوا الألباب و هم من يملكون اليوم السلطة و القرار و يفرضون على 36 مليون مواطن أفكارهم المستوردة
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24 - منير الأحد 15 نونبر 2020 - 14:19
قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.. صدق الله العظيم. الله أعلم و أذرى حيث مصلحة عباده.. فالقاتل لا يردع إلا بالعقاب القوي وإلا انتشرت الجريمة و حل الفساد بالمجتمع
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25 - سلا الرباط الأحد 15 نونبر 2020 - 14:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، نعم لعقوبة الإعدام لكل من سولت له نفسه المساس بحياة الاشخاص ، ذلك لردع المجرمين عن الأفعال المشينة .
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26 - خالد الأحد 15 نونبر 2020 - 14:22
أن على القانون حماية الحق في الحياة، كحق أول...

الحمد لله. ومن أزهقت حياته بغير حق، ما ذا يفعل القانون لإعطائه حقه ؟
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27 - سقراط الأحد 15 نونبر 2020 - 14:22
إلى كل من ساهم ودافع عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة :
حين يتم انتهاك حرمتك واغتصاب ابنك أو ابنتك وقتلهم بأبشع الطرق ستدرك حينها طعم مرارة من مر على هذه التجربة وتتمنى حينها تفعيل عقوبة الإعدام ببلدك
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28 - اطلسي الأحد 15 نونبر 2020 - 14:24
لماذا تحاولون الغاء ما انزل الله في كتابه العزبز ؛ القران يشتمل على جميع القوانين وهو منزل من رب العالمين ؛ اذن لا تحاولوا رحمكم الله تغيير ما احل الله ؛ وبماذا ستعلقون على قوله تعالى : النفس بالنفس والسن بالسن والعين بالعين والجروح قصاص ؛ فهل عندكم قران اخر نزل بعد خاتم الانبياء ؟؟؟ انها الشيطنة واعوذ بالله من كل شيطان رجيم عليه اللعنة الى يوم الدين
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29 - محمد الأحد 15 نونبر 2020 - 14:27
مضمون هدا القرار باطل الا وهو حق الانسان في الحياة
المجرم قاتل ومغتصب وانتم تطالبون بحقه في الحياة اين هو حق الضحية في الحياة
في الدول الاوروبية والتي تستدلون بها لا يتساهلون في مثل هده الجرائم ويكون الحكم الاعدام وينفذ ولايهمهم المجرم اكان مريضا نفسيا او عاقلا
اما في بلدنا فما زال حبرا على ورق و اتمنى ان يطبق حكم الاعدام لردع المجرمين
اما بالنسبة للجمعية ادا كان الضحية احد افراد اسرتك هل كنت ستطالب بالغاء حكم الاعدام لا أظن دالك.
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30 - مواطنة الأحد 15 نونبر 2020 - 14:29
المجتمع العادل والحر هو الذي يتبع حكم وشرع الله لا اللذي يتبع دستور الغرب قال تعالى(ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات والارض ) الغو عقوبة الاعدام واستعدو ا لسفك الدماء والجراءم تلو الاخرى حسبنا الله ونعم الوكيل في جمعيات تطالب بتدمير البشرية لا بحقوق الانسان
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31 - الحسن العبد بن محمد الحياني الأحد 15 نونبر 2020 - 14:29
حق الله في الكون بالنفس بالنفس سابق للدفاع عن حقوق الإنسان المغتصبة بحكمة بالغة فيها خير الإنسان الكامل المطلق، منها الحق في الحياة للجميع لكي لا يتجرأ أحد من البشر على قتل أخيه ؛ قال تعالى جل في علاه في كتابه العزيز:" وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "،آية(٤٥)؛سورة المائدة؛ فالنفس بالنفس هو الحل النهائي لوضع حد للقتل العمد.
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32 - محمد مداني الأحد 15 نونبر 2020 - 14:32
هذا نسميه المجلس عدو الإنسان، كيف هذا المجلس سولت له نفسه أن يدافع عن القتلة والمجرمين الذين ليست شفقة ولا رحمة خاصة الطفولة التي تغتصب وتقتل.
يقولون المجرم له الحق أن يعيش ،والذي اغتصب وقتل أليس الحق فيما تقولون.
حكم الله لا مناقشة فيه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، النفس بالنفس واضح وجلي.
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33 - الحساين الأحد 15 نونبر 2020 - 14:33
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم من هولاء الذين يطالبون بالغاء عقوبة الاعدام.لا تم لا لالغاء الاعدام يجب تفعيل مسطرة تنفيده في حق جميع الذين تم الحكم عليهم بهذه العقوبة.
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34 - بنكبور الأحد 15 نونبر 2020 - 14:34
الله يهديكم ارجعوا لتطبيق شرع الله
إنهم في مطالبهم هذه بإلغاء الاعدام؛ يخالفون شرع الله طاعة لأجندات أعداء الإسلام....
فلينتظروا الحساب العسير
و اتمنى ان ترتكب في حقهم جرائم لا يشفي غليلهم في المجرمين إلا الإعدام
مثل جرائم اغتصاب و قتل و اختطاف الأطفال
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35 - Le sage au MAROC الأحد 15 نونبر 2020 - 14:34
هذا ليس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بل المجلس الوطني للدفاع عن حقوق السفاحين
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36 - مغربي من المغرب الأحد 15 نونبر 2020 - 14:35
الذي يجب الغاؤه ليس هو اعدام القتلة و المجرمين و قطاع الطرق.
الذي يجب الغاؤه هو الاعدام خارج العدالة و هو ما تمارسه العديد من الظول بحجة محاربة ...
الذي يجب الغاؤه هو التعذيب القسري في السجون
الذي يجب الغاؤه هم اعدام المدنيين عبر القصق الجوي العشوائي و المجرمون هنا معروفون و هم الدولة القاتلة امريكا روسيا بريطانيا فرنسا اسرائيل و الهند
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37 - سمير الأحد 15 نونبر 2020 - 14:37
هؤلاء أصحاب هذه المنظمات و المجالس الوطنية لا تمثل إلا نفسها و لم نعطي لها الحق بتمثيلنا أو الحديث بإسمنا ، هذه المجالس عينت من قبل الدولة ولا تمثل إلا الدولة و الدستور الجديد أغلب المغاربة لم يطلعوا عليه و لم يصوتوا عليه بل هو دستور كتب و أنجز في القبو و الدهاليز و لن يشارك و يستفتى الشعب عليه.
أما الإعدام أو القصاص و هو الاصح فهو متعلق بين الجاني من جهة و صاحب الحق أي اهل الصحة ، و الاهل هم الذين بيدهم الحق في تنفيذ القصاص أو العفو عن الجاني
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38 - مجلس الخروق الأحد 15 نونبر 2020 - 14:37
مستوى متدني إلى أقصى حد. هذا هو تعليقي على هذا المجلس الذي لا يمثل إرادة الشعب.
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39 - مجيد الأحد 15 نونبر 2020 - 14:39
و علاش راه (ناقص واحد ناقص مشكل) اللي ما صالحش للبشرية اش غادي نديرو بيه . اللي ارتاكب جرم يستحق الإعدام مرحبا
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40 - karim الأحد 15 نونبر 2020 - 14:39
ا ذا تم الغاء عقوبة الاعدام , سيكون ابناءكم ايها الحقوقيون واحفادكم يغتصبون بين اعينكم ويدفنون احياء , المغتصبون الاطفال الصغار سيغتصبون امهاتكم ويقتلون زوجاتكم ويشرملون فلذات اكبادكم امام اعينكم , الاعدام هو رحمة لاجبار الضرر
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41 - برهيم الأحد 15 نونبر 2020 - 14:40
بنادم يقتل العدد ليبغا اويمشي يعيش على ضهر الدولة
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42 - اكبر فضيحة الأحد 15 نونبر 2020 - 14:42
اي تطبيق شرع الله ياك ا دعاة الفساد و الشدود الجنسي واش القاتل عندو الحق يعدم الضحية و يعيش واكل شارب ناعس واش هدا منطق و لكن راحنا عقنا بيكم ما كاينش اللي خرب لبلاد قدكوم شوفو النتيجة ما بقينا نفرقو ما بين الدري و البنت راكو خدامين الأجندة ديال تدمير المجتمع . وكلنا عليكم الله
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