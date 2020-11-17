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هل يؤشر فض السلطة الوقفات على إنهاء "التساهل مع الاحتجاجات"؟ (5.00)
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كُتّاب وآراء
هل يؤشر فض السلطة الوقفات على إنهاء "التساهل مع الاحتجاجات"؟
لوحظ، خلال الآونة الأخيرة، إقدام القوات العمومية على منع عدد من الوقفات الاحتجاجية في العاصمة الرباط، وفي مدن أخرى، كان آخرها الوقفة التي نظمها الممرضون وتقنيو الصحة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
قبل وقفة الممرضين وتقنيي الصحة، مُنع أيضا الأساتذة أطر وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات من تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة، ما دفعهم إلى نقل شكلهم الاحتجاجي إلى مديرية الموارد البشرية؛ لكن قوات الأمن فضّت احتجاجهم بالقوة.
المصير نفسه لقيته الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة سلا؛ فهل يعني فض هذه الوقفات نهاية "تساهل" السلطات مع الاحتجاج، الذي شهد زخما كبيرا بعد الحراك الذي شهده المغرب انطلاقا من سنة 2011؟
في تقدير محمد النوحي، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن التضييق على الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والاحتجاج السلمي، "هو جزء من النكوص الذي تشهده المرحلة الحالية على مستوى حقوق الإنسان، وهذا ما تؤكده تقارير المنظمات الحقوقية".
ويرى النوحي أن "تراجع الحريات في المغرب مرتبط بالسياق العام الإقليمي والدولي"، لافتا الانتباه إلى أن العنصر الذي عمّق هذا التراجع "هو استثمار تداعيات جائحة كورونا، التي اعتبرتها الحكومة فرصة للتضييق على الحريات".
وقوبل فض الوقفة الاحتجاجية التي خاضها الممرضون وتقنيو الصحة للمطالبة بتمتيعهم بتعويض ملائم عن الأخطار بانتقادات واسعة، وحظي المحتجون بتعاطف، خاصة أنهم ضمن الفئات التي توجد في الصفوف الأمامية التي تواجه جائحة فيروس كورونا منذ شهور.
ويرى الفاعلون الحقوقيون أن فضّ الوقفات الاحتجاجية السلمية ينطوي يشكل تناقضا لالتزامات المغربية الدولية؛ وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما يناقض مقتضيات دستور المملكة نفسه.
وينص الفصل 29 من دستور 2011 على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة"، ويضيف الفصل نفسه أن شروط ممارسة هذه الحريات تحدد بقانون.
واعتبر محمد النوحي أنه لا يوجد أي مبرر موضوعي لفض الاحتجاجات السلمية، لكونها تُنظم في الغالب أمام مقرات الوزارات والمؤسسات، ولا تشكّل أي عرقلة لحركة المرور، أو الإخلال بالنظام العام، لافتا إلى أن هناك اجتهادا سابقا للمحكمة الإدارية أكد أن الاحتجاج "حق مشروع".
وأضاف أن نص الوثيقة الدستورية واضح، وفيه تصريح صريح بأنه يضمن الحق في التظاهر السلمي، لافتا إلى أن المطلوب هو إخراج قانون لتنظيم أشكال التظاهر والاحتجاج يحترم المقتضيات المنصوص عليها في قانون الحريات العامة.
وشدد المتحدث ذاته على أن "الفئات التي تلجأ إلى الاحتجاج لا تنزل إلى الشارع إلا بعد أن تُوصد جميع أبواب الحوار في وجهها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
أخرج من البيت متجها الى عملي...أجد الشارع مغلقا بسبب مظاهرة أو وقفة
هل الوقفات أو الاحتجاجات تكون في قارعة الطريق العمومي؟؟
هؤلاء ليس قصدهم الوقفة أو الاحتجاج
غرضهم هو عرقلة حرية المرور وتعطيل مصالح المواطنين وأعمالهم وأغراضهم
تصوروا مواطن عنده موعد للتطبيب...يقصد وجهته ثم يجد من يغلق عليه الطريق
...
هؤلاء بالنسبة لمن يقطعون طريقه مثلهم مثل أفراد البوليزاريو الذين يقطعون طرق الشاحنات في الكركرات
أنشروا تعليق مواطن ساخط على الفوضويون الذين يحتجون في قارعة الطرق عوض الاكتفاء بالأرصفة والساحات كما يفعل غيرهم
مافراسيش أنا بعدا !!!
المعلم المتعاقد الذي يكره العمل ولايتوانى في الإضرابات ضد مصلحة التلاميذ .في غياب الوازع الاخلاقي والواجب الوطني بل حتى الاقتطاعات تقوم بعض الاكاديميات وتعطلها الأخرى .كذلك الانقطاع عن العمل لم نعد نسمع به .
نطالب بتنزيل الاقتطاعات ومحاسبة رؤوس الفتنة.
1. الذين ألفوا الاحتجاج والمظاهرات هم نفس الفئات دائما الصحة والتعليم ربما أصبح الاحجاج لديهم اعتياد و حاجة ملحة يجب أن يمارسوها دوريا. لماذا لانرى القطاعات الأخرى من الموظفين؟ هل الموظوفون الأخرون بخير وعلى خير وموظفو الصحة "واكلين العصا"؟
2. نحن الآن في وضع صحي حرج بسبب الكوفيد فماذا يعني الحرص التجمهر والاحتجاج رغم هذا الوضع. هل المتظاهرون لايحترمون قانون الطوارئ الصحية ولايهمهم سوى مطالبهم
3. كلما اقتربت أجندات انتخابية أو سياسية إلا ودفعت رؤوس النقابات في تسابق بينها الموظفين إلى الشوارع والاحتجاج في استغلال غير أخلاقي للموظفين من أجل مطامع شخصية.
يجب على السلطات فرض احترام القانون ومنع أي تجمهر في ظل قانون الطوارئ كوفيد ووتقديم المخالفين للعدالة