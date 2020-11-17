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الرئيسية | مجتمع | هل يؤشر فض السلطة الوقفات على إنهاء "التساهل مع الاحتجاجات"؟

هل يؤشر فض السلطة الوقفات على إنهاء "التساهل مع الاحتجاجات"؟

هل يؤشر فض السلطة الوقفات على إنهاء "التساهل مع الاحتجاجات"؟
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:00

لوحظ، خلال الآونة الأخيرة، إقدام القوات العمومية على منع عدد من الوقفات الاحتجاجية في العاصمة الرباط، وفي مدن أخرى، كان آخرها الوقفة التي نظمها الممرضون وتقنيو الصحة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.

قبل وقفة الممرضين وتقنيي الصحة، مُنع أيضا الأساتذة أطر وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات من تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة، ما دفعهم إلى نقل شكلهم الاحتجاجي إلى مديرية الموارد البشرية؛ لكن قوات الأمن فضّت احتجاجهم بالقوة.

المصير نفسه لقيته الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة سلا؛ فهل يعني فض هذه الوقفات نهاية "تساهل" السلطات مع الاحتجاج، الذي شهد زخما كبيرا بعد الحراك الذي شهده المغرب انطلاقا من سنة 2011؟

في تقدير محمد النوحي، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن التضييق على الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والاحتجاج السلمي، "هو جزء من النكوص الذي تشهده المرحلة الحالية على مستوى حقوق الإنسان، وهذا ما تؤكده تقارير المنظمات الحقوقية".

ويرى النوحي أن "تراجع الحريات في المغرب مرتبط بالسياق العام الإقليمي والدولي"، لافتا الانتباه إلى أن العنصر الذي عمّق هذا التراجع "هو استثمار تداعيات جائحة كورونا، التي اعتبرتها الحكومة فرصة للتضييق على الحريات".

وقوبل فض الوقفة الاحتجاجية التي خاضها الممرضون وتقنيو الصحة للمطالبة بتمتيعهم بتعويض ملائم عن الأخطار بانتقادات واسعة، وحظي المحتجون بتعاطف، خاصة أنهم ضمن الفئات التي توجد في الصفوف الأمامية التي تواجه جائحة فيروس كورونا منذ شهور.

ويرى الفاعلون الحقوقيون أن فضّ الوقفات الاحتجاجية السلمية ينطوي يشكل تناقضا لالتزامات المغربية الدولية؛ وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما يناقض مقتضيات دستور المملكة نفسه.

وينص الفصل 29 من دستور 2011 على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة"، ويضيف الفصل نفسه أن شروط ممارسة هذه الحريات تحدد بقانون.

واعتبر محمد النوحي أنه لا يوجد أي مبرر موضوعي لفض الاحتجاجات السلمية، لكونها تُنظم في الغالب أمام مقرات الوزارات والمؤسسات، ولا تشكّل أي عرقلة لحركة المرور، أو الإخلال بالنظام العام، لافتا إلى أن هناك اجتهادا سابقا للمحكمة الإدارية أكد أن الاحتجاج "حق مشروع".

وأضاف أن نص الوثيقة الدستورية واضح، وفيه تصريح صريح بأنه يضمن الحق في التظاهر السلمي، لافتا إلى أن المطلوب هو إخراج قانون لتنظيم أشكال التظاهر والاحتجاج يحترم المقتضيات المنصوص عليها في قانون الحريات العامة.

وشدد المتحدث ذاته على أن "الفئات التي تلجأ إلى الاحتجاج لا تنزل إلى الشارع إلا بعد أن تُوصد جميع أبواب الحوار في وجهها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شاب عاطل الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:14
وراه من سنوات و الدولة كتقمع الإحتجاجات وكتخرق الدستور لكينص على ان المواطنين عندهم الحق يحتجوا بطرق سلمية. غير المشكل لولا عندهم دبا كلشي ولا كيتصور وكيتفضح.
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10
2 - mirak الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:18
كفاكم شعارات لا توجد حقوق الإنسان سواء كورونا أو لا نحن شعب ليس لهم حق أي شيء فلا تظهرو للعالم أنكم تعطو الإنسان مغربي حق الدفاع عن طلباتبه
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10
3 - أستاذ ثانوي منذ 1986م الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:19
راه البشر عندنا اللي زاغ
أخرج من البيت متجها الى عملي...أجد الشارع مغلقا بسبب مظاهرة أو وقفة
هل الوقفات أو الاحتجاجات تكون في قارعة الطريق العمومي؟؟
هؤلاء ليس قصدهم الوقفة أو الاحتجاج
غرضهم هو عرقلة حرية المرور وتعطيل مصالح المواطنين وأعمالهم وأغراضهم
تصوروا مواطن عنده موعد للتطبيب...يقصد وجهته ثم يجد من يغلق عليه الطريق
...
هؤلاء بالنسبة لمن يقطعون طريقه مثلهم مثل أفراد البوليزاريو الذين يقطعون طرق الشاحنات في الكركرات
أنشروا تعليق مواطن ساخط على الفوضويون الذين يحتجون في قارعة الطرق عوض الاكتفاء بالأرصفة والساحات كما يفعل غيرهم
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4 - زعفان الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:20
نريد ان نرى ما مدا قوة هذه السلة على ما تقوم به الشمطاء أمناتو حيدر ،لقد وصل السيل الزبى مع هذا التقاعس والتعامل بازدواجية ،المهداوي بريء ورمت، به بالسجن على اتهام فارغ، وهذه الوفاة تتحدى المغرب و المغاربة وتتحدى السلطة المغربية وتسكتون عنها ولا تتأخرون في دفع راتبها الشهري ،لا أفهم مكانها السجن بالمؤبد
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13
5 - مواطن مغربي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:23
هذا المنهاج القمعي أصبح للأسف يترسخ كل يوم. وهذا في الظرف الحالي بالذات لا يخدم ابتكاسك الاجتماعي وقد يشكل ثغرة يتسرب منها الريح من الخارج تحت يافطة حقوق الإنسان. فالحوار والتعامل مع المواطن بلغة الحقوق هو المقاربة الطبيعية والناجعة. الدستور واضح إلى حد ما ومبادئ حقوق الإنسان واضحة والدولة مازمة بتوفير الحقوق والرفاه وليس حراسة الأمن بشكله الضيق فحسب. إنه التحدي أيضا أمام خصوم الوحدة الترابية. حين تكون أي دولة آمنة ومتقدمة مزدهرة في الحريات والحقوق يتهافت الماس على الالتحاق بها بأي طريقة ولو بالحريك كما يحدث مع ظاخرة الحراكة إلى أروبا. .
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6 - معلم قديم الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:24
تحية لرجال الأمن والسلطة على صبرهم أمام إضرابات وعنجهيات النقابات و تنسيقيات المتقاعسين خاصة المعلمين المتعاقدين والذين أصبح همهم هو احتلال الشوارع ونشر الفوضى في غياب وزارة تعمل على تنزيل الانقطاع عن العمل وتطبيق الاقتطاعات
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7 - مواطن الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:27
أودي ره كلشي باين وش تصرفيق وسب وشتم وركل وشنيق ومعيور طريقة ديال فض التظاهر السلمي!!!!!!!!
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8 - أدربال الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:27
وهل كان هناك تساهل مع الإحتجاجات في شوارع المغرب من قبل ؟
مافراسيش أنا بعدا !!!
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9 - محمد ا الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:28
شخصيا لا أظن أن القمع هو الحل بل يجب البحث عن حلول لمشاكل المواطنين. و محاولة معالجة المشاكل من جذورها حتى لا يصل الناس أصلا الى الوقفات الاحتجاجية.
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10 - Ahmed ben lebsir الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:31
لابد من فرض الصرامة لان الضروف لاتسمح للمضاهرات والوقفات الوطن ليس للاستغلال ضروفه وازماته لتحقيق اهداف شخصية او ان هناك من يتعامل مع الاجندة الخارجية للهروب الى الامام في هده الضروف التي تمر بها وطننا لابد من الصبر والوحدة لكسب نقاط للوطن هناك ازمة الكركرات وازمة كرونا ووو هناك من يريد استغلال هده الازمة وقرب الانتخبات
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11 - حصنوا الجبهة الداخلية الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:33
والله إنني لأستغرب من فئات اجتماعية لا تراعي إكراهات الدولة ورهاناتها. فيلجؤون إلى الاحتجاج وإن كان مشروعا. يا جماعة المحتجين ، إن دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة، المغرب في مواجهة الوباء، وهو في احتكاك مع الانفصاليين، والقادم ربما أسوأ، وأنتم تطالبون بالزيادة في الأحور وتسوية الوضعية، هل أنتم بصدد الابتزاز، ماذا لو طلب منكم الالتحاق بمراكز التدريب ثم بجبهة قتال البوليزاريو، وهذا ينص عليه الدستور. ستنسون لا محالة المطالب. اتقوا الله في وطنكم، فحب الأوطان من الإيمان.
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12 - متقاعد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:36
أن تكون مسيرة احتجاجية من طرف موظفين لأجل حقوقهم .فهذا من حقهم الذي يكفله لهم القانون!!! أن يصفع رجل سلطة موظف يقدم للمواطن خدمات اجتماعية وصحية وربما يكون أكثر كفاءة من رجل السلطة بما ان الممرظ أصبح يتوفر على ماستر ودكتورة دولة في التمريظ فهذا لا يقبل بأي حال من الأحوال!!! ماذا سيقول عنا الدول المناوءة للمغرب ؟؟؟ والغريب في الأمر ان كل شيء موثق في فيديوهات العالم!!! عجيب أمر بعظ رجال السلطة!!! يجب وبالحاح على وزير الداخلية ان يتدخل في هكذا امور!! بغظ النظر عما إذا ما قام الممرظ برفع شكاية إلى القظاء!!! نحن لا نطلب الا بانصاف المواطن واتخاد التدابير الاجراءية في حق رجل السلطة!!!!
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13 - وجدي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:42
أعتقد أن فض هذه الإحتجاجات هو الصواب نفسه.كيف لا والمشاركون فيها يقطعون الطرقات ويعطلون مصالح العباد والبلاد والتلاميذ بتغيبهم عن العمل.يتعمدون تنظيم هذه الاحتجاجات في أيام العمل وساعات النشاط والذروة ويستغربوا بعد ذلك من الاقتطاعات القانونية.أستغرب دائما لماذا لا تنظم في نهايات الأسبوع والعطل بشتى أصنافها.فعلا حين يكون الضرر وجب رفعه ومعالجته وهذا ما تقوم به السلطات وإن كنت أشجب العنف والحزم المفرط وإن كنت متيقنا من أن هذا العنف الافتراضي يكون نتيجة استفزازات مستترة لا نراها في الفيديوهات .فهم يوثقون فقط ما يريدونه إيصاله.يجب التفكير جديا في صياغة قانون يحد من الإحتجاحات الميدانية العبثية ويجرم بعض الحالات التي يكون فيه التعدي على هيبة الدولة ومؤسساتها
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14 - بوحمرون ميمون الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:45
نعم لاحترام القانون نعم لاحترام حالة الطوارئ نعم للانضباط التام بما يضمن الامن والامان لكن هذه العناوين لا يجب ان تكون دريعة او مقدمة لاستعمال التسلط وإطلاق العربدة واستهداف المحتجين خاصة إن كلن المستهدف احد المرابطين في الامن الصحي والذين ابانوا عن روح الوطنية والانسانية في مخاربة الوباء .ما تعرض له الممرضون من تعنيف يؤشر لخلل ما في مفهوم السلطة بضم السين والسلطة بفتح السين... الحق قوي لانه اسم من اسماء الله الحسنى
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15 - حسن الراشيدية الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:48
القمع ليس الحل كما دكر المعلق 9 يجب البحث عن مشاكل المجتمع . حقوق الإنسان تراجعت في المغرب بشكل كبير فقط نسمع القمع في جميع المدن وحتى الناشطين في التواصل الاجتماعي لم يسلم من هدا القمع كما حصل لي التنشيط الدي تم اغتياله حسن الطاهري في جهات درعة تافيلالت .وزير حقوق الإنسان لم يستنكر أو يقول ولو كلمة في حق هدا المناضل قدم بروحه في سبيل هاته الجهة الغير النافعة اوالمغرب المنسي
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16 - رباطي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:48
كاين وحدين بسالو بزاف; ديما الوقفات و الصراخ و عرقلة الطريق, كل شي خارج للشارع يغوت, و اللي كايزيد يشجعهم بحال هاد الجمعيات د حقوق الانسان, الصرامة و هيبة الدولة خاصها ترجع
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17 - Moncef الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:52
حقوق الإنسان ليست مجرد واجهة لجذب الاستثمار والسياح إلى البلاد وأيضًا لتلميع صورة البلاد في الخارج.
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18 - تحية للمخلصين الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:53
في الآونة الأخيرة كثرت التنسيقيات والتي تعتدي على المواطنين في اضراباتها المستفزة للمواطنين قبل رجال السلطة .
المعلم المتعاقد الذي يكره العمل ولايتوانى في الإضرابات ضد مصلحة التلاميذ .في غياب الوازع الاخلاقي والواجب الوطني بل حتى الاقتطاعات تقوم بعض الاكاديميات وتعطلها الأخرى .كذلك الانقطاع عن العمل لم نعد نسمع به .
نطالب بتنزيل الاقتطاعات ومحاسبة رؤوس الفتنة.
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19 - الى استاذ قديم ومعلم قديم الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:53
يظهر من خلال تعليقيكما ، ان فكريكما من العصور الوسطى. التحجر، ومنع الحريات، والتسلط. المغرب تقدم كثيرا في مجال الحريات، ولكن بمثل افكاركما سنعود الى ما قبل العصور الوسطى.
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20 - نطالب بالمحاسبة الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:54
صورة القايد اللي صفع الممرض هاد المعاملة السيئة ضرات المغرب اكثر من دعاية البوليزاريو . لو كان شرطي لو كان مديرية الامن خرجات ببيان لكن لانها مديرية القوات المساعدة ذراع الداخلية ديال القمع و الفساد في البلاد و التكبر و الجبروت علي اناس بسطاء للاسف لا محاسبة و لا مسؤولية ولا قانون . للان ولا خرج بيان ولا تم تاديب هداك القايد المجرم .
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21 - ساخط الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:57
قانون الغاب يسري علينا في هدا الوطن تكميم الافواه يخنق القمع شعاركم والزرواطة سلاحكم فاعداء الوطن بدؤا يظهرون فانتم من تصنعون بايديكم وحشا كاسرا يوما سينبعث لكم من تحت الرماد يومها لن تنفع معه مدافعكم وطاءراتكم وكل اسلحتكم وهو يوم موعود وعلى الابواب فاستعدوا ادن
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22 - جندي بسيط الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:58
انا مع حرية الرءي ومع حق الاحتجاج لكن في الوقت الحالي مفروض التضامن وترصيص الصفوف العصا في الرويضة رآها خيانة للوطن....... الوطن اولا واخرا.
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23 - ابن البوادي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:10
البعض يؤيد القمع متذرعا في ذلك بطبيعة الظرفية الحالية. والحال أن الظرفية تحتاج لتنفيس الاحتقان وتوحيد المجتمع. وهل منذ سنين وعقود لم يكن قمع شرس؟ آن الأوان لمراجعة السياسات الحاكمة. طالبت الناس بالمستشفيات والتغطية الاجتماعية ومحتربة الفوارق والرشوة والفساد وإصلاح العدالة لكن الجزاب كان القمع والاعتقال ... وحتى الاتهام بالانفصال ... الآن يقول البعض لا يجب المطالبة بالحق وجلب المنفعة بل بدرء المفسدة. هيا نعم لندرء المفسدة بمحاربة الفساد واللاعدل والمظالم والطغيان الطبقي والسلطوي وتسبيق الأنا على الحق والعدل والبلاد ...
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24 - abdou الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:11
ثلاث ملاحظات حول هطا الموضوع:
1. الذين ألفوا الاحتجاج والمظاهرات هم نفس الفئات دائما الصحة والتعليم ربما أصبح الاحجاج لديهم اعتياد و حاجة ملحة يجب أن يمارسوها دوريا. لماذا لانرى القطاعات الأخرى من الموظفين؟ هل الموظوفون الأخرون بخير وعلى خير وموظفو الصحة "واكلين العصا"؟
2. نحن الآن في وضع صحي حرج بسبب الكوفيد فماذا يعني الحرص التجمهر والاحتجاج رغم هذا الوضع. هل المتظاهرون لايحترمون قانون الطوارئ الصحية ولايهمهم سوى مطالبهم
3. كلما اقتربت أجندات انتخابية أو سياسية إلا ودفعت رؤوس النقابات في تسابق بينها الموظفين إلى الشوارع والاحتجاج في استغلال غير أخلاقي للموظفين من أجل مطامع شخصية.
يجب على السلطات فرض احترام القانون ومنع أي تجمهر في ظل قانون الطوارئ كوفيد ووتقديم المخالفين للعدالة
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