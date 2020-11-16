24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:57
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ماجستير" يجمع معهد الزراعة و"مدرسة التدبير"
- نادية الشرادي .. مغربية تصون حقوق ضعفاء بـ"مالين" البلجيكية
- الشرادي والحق النقابي
- نقابيون يشكون رفض أطباء الالتحاق بمشفى النواصر لصد "كورونا"
- العدالة والتنمية يتهم الداخلية بمحاولة إشراك الموتى في الانتخابات
العدالة والتنمية يتهم الداخلية بمحاولة إشراك الموتى في الانتخابات (5.00)
البوليساريو تراوغ غضب تندوف بالترويج لقصف وهمي ضد المغرب (5.00)
دعم عربي وإسلامي تاريخي لمغربية الصحراء وتحرير معبر الكركرات (5.00)
- قيادة "النهج الديمقراطي" تغرد "خارج السرب" في قضية الصحراء - (260)
- البوليساريو تراوغ غضب تندوف بالترويج لقصف وهمي ضد المغرب - (225)
- مدرسة فرنسية بالقنيطرة تتشبث بالنظام الداخلي لرفض تلميذة محجبة - (160)
- دعم عربي وإسلامي تاريخي لمغربية الصحراء وتحرير معبر الكركرات - (122)
- القوات المسلحة تدمر مركبة تنقل أسلحة البوليساريو - (120)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تدابير الوقاية من "كوفيد-19" تقلق أولياء تلاميذ
لم تعد مجموعة من المؤسسات التعليمية تتعامل بحزم مع تدابير الجائحة، إذ ضعُفت الإجراءات الوقائية المعمول بها في الوسط التربوي، خاصة بالبوادي، حيث تغيب المراقبة الصارمة على التلاميذ من طرف الإداريين المعنيين، ما أدى إلى ظهور حالات إصابة بفيروس "كوفيد-19".
ووفق معطيات ميدانية، استقتها هسبريس من أولياء بعض التلاميذ، فإن المتعلمين لا يتم إلزامهم بارتداء الكمامة الواقية داخل الأقسام، فضلا عن عدم قياس حرارة الأشخاص الذين يلجون المؤسسات التعليمية، مع غياب أدوات التعقيم في البوابات الرئيسية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عديدا من المؤسسات التعليمية تم إغلاقها في الفترة الأخيرة، بعدما سُجلت بها إصابات جديدة بالمرض، داعية إلى مضاعفة التدابير الاحترازية من أجل احتواء الوضع، لاسيما في الحواضر الكبرى التي تعرف قفزة وبائية مقلقة منذ أشهر.
ولفت أولياء التلاميذ الذين تحدثت إليهم هسبريس الانتباه إلى أن المديريات الإقليمية لوزارة "التربية الوطنية" باتت مطالبة بإحياء الحملات التحسيسية من جديد في الأوساط التعليمية، بغية مواكبة التطورات الوبائية الراهنة، مشددين على أهمية اليقظة لتفادي أي إغلاق محتمل في المستقبل، على حد تعبيرهم.
وسبق أن كشف وزير التربية الوطنية صياغة بروتوكول صحي مفصل تم تنزيله على مستوى جميع المؤسسات العمومية والخصوصية، ومدارس البعثات الأجنبية، بتنسيق وطيد مع السلطات الصحية، لاستقبال التلاميذ في ظروف آمنة.
وأبرز الوزير، في إحاطة له حول مستجدات الدخول المدرسي بمجلس المستشارين، أنه تم وضع مسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس كورونا بالوسط المدرسي، مع تعزيز التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي وشريحة الأطفال الأكثر هشاشة.