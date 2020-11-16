24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العدالة والتنمية يتهم الداخلية بمحاولة إشراك الموتى في الانتخابات (5.00)

  2. نقابة تندد باستعمال القوة في احتجاجات الممرضين (5.00)

  3. البوليساريو تراوغ غضب تندوف بالترويج لقصف وهمي ضد المغرب (5.00)

  4. سجن مالك مجموعة إعلامية 5 سنوات في الجزائر (5.00)

  5. دعم عربي وإسلامي تاريخي لمغربية الصحراء وتحرير معبر الكركرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | تدابير الوقاية من "كوفيد-19" تقلق أولياء تلاميذ

تدابير الوقاية من "كوفيد-19" تقلق أولياء تلاميذ

تدابير الوقاية من "كوفيد-19" تقلق أولياء تلاميذ
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 نونبر 2020 - 05:58

لم تعد مجموعة من المؤسسات التعليمية تتعامل بحزم مع تدابير الجائحة، إذ ضعُفت الإجراءات الوقائية المعمول بها في الوسط التربوي، خاصة بالبوادي، حيث تغيب المراقبة الصارمة على التلاميذ من طرف الإداريين المعنيين، ما أدى إلى ظهور حالات إصابة بفيروس "كوفيد-19".

ووفق معطيات ميدانية، استقتها هسبريس من أولياء بعض التلاميذ، فإن المتعلمين لا يتم إلزامهم بارتداء الكمامة الواقية داخل الأقسام، فضلا عن عدم قياس حرارة الأشخاص الذين يلجون المؤسسات التعليمية، مع غياب أدوات التعقيم في البوابات الرئيسية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عديدا من المؤسسات التعليمية تم إغلاقها في الفترة الأخيرة، بعدما سُجلت بها إصابات جديدة بالمرض، داعية إلى مضاعفة التدابير الاحترازية من أجل احتواء الوضع، لاسيما في الحواضر الكبرى التي تعرف قفزة وبائية مقلقة منذ أشهر.

ولفت أولياء التلاميذ الذين تحدثت إليهم هسبريس الانتباه إلى أن المديريات الإقليمية لوزارة "التربية الوطنية" باتت مطالبة بإحياء الحملات التحسيسية من جديد في الأوساط التعليمية، بغية مواكبة التطورات الوبائية الراهنة، مشددين على أهمية اليقظة لتفادي أي إغلاق محتمل في المستقبل، على حد تعبيرهم.

وسبق أن كشف وزير التربية الوطنية صياغة بروتوكول صحي مفصل تم تنزيله على مستوى جميع المؤسسات العمومية والخصوصية، ومدارس البعثات الأجنبية، بتنسيق وطيد مع السلطات الصحية، لاستقبال التلاميذ في ظروف آمنة.

وأبرز الوزير، في إحاطة له حول مستجدات الدخول المدرسي بمجلس المستشارين، أنه تم وضع مسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس كورونا بالوسط المدرسي، مع تعزيز التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي وشريحة الأطفال الأكثر هشاشة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.