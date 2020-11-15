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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 4966 إصابة و82 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 4966 إصابة و82 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 4966 إصابة و82 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 15 نونبر 2020 - 18:10

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 4966 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 293.177 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.353.153 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 82 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4779 حالة، بينما تم التأكد من 3690 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 238.598.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - hassan الأحد 15 نونبر 2020 - 18:22
كيف أنه لا وجود لأي لقاح رسمي صادقت عليه منظمة الصحة العالمية حتى الآن والمغرب يريد تلقيح شعبه قريبا؟ و بماذا ؟ بلقاح صيني ..... ربما لقاح شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية ولقاحات السويد وبريطانيا ستخصص لفلان وفرتلان في هذا البلاد!!!!!!!!!.
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51
2 - meknassiya الأحد 15 نونبر 2020 - 18:26
اللهم اني اسالك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسسبب المرض..اللهم ارح و هون و اشف كل نفس لا يعلم وجعها الا انت يا رب العالمين..وارحم كل ميت يا عليم يا قدير
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70
3 - ابن خلدون الأحد 15 نونبر 2020 - 18:27
بمُجرد تجاوزك سِناً مُعيناً ، تُصبح الحياة مجرد عملية فُقدان مُتواصلة يفقد فيها الشخص شيئاً تلو آخر ، ويتلاشى الأشخاص الذين نُحبهم واحداً تلو آخر.

― لذلك ارقام كورونا لا تعنيني
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34
4 - Marocain الأحد 15 نونبر 2020 - 18:30
الحجر الصحي الشامل أصبح ضروري ، مع الأسف
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10
5 - مصطفى الأحد 15 نونبر 2020 - 18:35
اللهم استرنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض واغفر لنا يوم العرض.... نسأل الله تعالى العفو والعافيه....
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27
6 - driss tanjaoui الأحد 15 نونبر 2020 - 18:42
اللهم احفض الجميع من هدا المرض الخبيث يارحمان ويا رحيم القضية اصبحت صعبة للغاية مادام اللقاح غير جاهز هذه اصعب مرحلة نمر منها الان المزيد من الحيطة والحذر والله المعين
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10
7 - Mejriti youssef cym rabat الأحد 15 نونبر 2020 - 18:42
هادا التضخم في الإحصائيات ما هو إلا إرضاخ المواطنين على إجباريت اللقاح. الله يهدي ما خلق.
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-19
8 - Moroco الأحد 15 نونبر 2020 - 18:52
المرض ايها الاخوة خطير وقاتل كان عندي شك الى أن مات صديق رحمه الله بعد سبع ايام فقط من اصابته
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16
9 - لاحول ولاقوة إلا بالله الأحد 15 نونبر 2020 - 18:56
لا جديد يذكر ولا قديم يعاد ، نسبة الاصابات هي هي و معدل الوفايات و حالات الشفاء هي ذاتها ، الحجر المشاكل بمثابة انتحار اقتصادي و اجتماعي ، تطبيق نظرية مناعة القطيع او انتظار توافر لقاحات تمكننا من الوصول اليها هو الحل الوحيد و الناجع للقضاء على الوباء اما في الحقيقة فالجميع قد أصيب و أشفي من الفيروس دون علمه ...
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-3
10 - abdou الأحد 15 نونبر 2020 - 18:58
نسأل الله السلامة وستر مولانا عليكم بالحدر
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3
11 - انتباه الأحد 15 نونبر 2020 - 18:58
لا بد أن نعتمد حجرا صحيا ولو مؤقتا لأن اللا مبالات و استهتار الناس بالوضع الوباءي الخطير في الدار البيضاء على الخصوص لا يبشر بخير خصوصا وأن بعض المدارس العليا لا زالت تسمح بالتعليم الحضوري واختلاط طلبة داخليين بآخرين يقطنون الدار البيضاء هذا عار
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6
12 - awssar الأحد 15 نونبر 2020 - 19:01
نتمنى الا يستفحل الامر كما وقع في اوربا او امريكا او البرازيل او ايران وليتم ذلك يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة وضع الكمامة وتعقيم اليدين وتجنب الاكل في المطاعم او الشوارع ولا بد من الغسل قبل وبعد الاكل والتباعد ما امكن واغلاق المقاهي والمساجد ومنع الحفلات وكل انواع التجمعات لان ذلك من اسباب انتشار الفيروسات وخاصة فيروس كورونا الذي انتشر بشكل واسع ومع ذلك هناك من يزال يعتقد بكونه مؤامرة او بدعة بالرغم من الضحايا الكثيرة لكورونا.
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4
13 - مواطن الأحد 15 نونبر 2020 - 19:05
لا تنسوا أن الصين تواجه حربا على جميع الأصعدة من طرف الغرب الإمبريالي وضمن وسائل محاربة الصين هو التشكيك في كل ما تنتجه...الصين لها منتجات ذات جودة عالية ومنخفضة وكذلك الغرب...الغرب لا ولن يرضي بالسبق الصيني في جميع المجالات وخاصة اللقاح . لو كانت القوة الكافية لدى الغرب لارجع الصين إلى ما كانت عليه سابقا ولكن الصينيين عملوا واجتهدوا حتى اصبحوا قوة يحسب لها حساب في كل المجالات...
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0
14 - مغرب جميل الأحد 15 نونبر 2020 - 19:07
أيها الشعب الكريم،
استحلفكم بالله بأن تضعوا الكمامات بالطريقة الصحيحة بتغطية الأنف والفم،
ولا تضعوها عند الرقبة فلا تفيدكم. اليوم كنت في احد الاسواق بالدار البيضاء الناس ليست مهتمه لهذا الوباء الفتاك، يا اخواني يا اخواتي الوباء موجود لا تأذوا انفسكم وأنفس الغير والا سوف تتخذ الحكومة اجراءات أخرى.
الرجاء الحيطة والحظر.
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4
15 - imane الأحد 15 نونبر 2020 - 19:13
الله يرحم امواتنا ويشافي المرضى وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ساهم في نشر هذا الوباء
الحل هو الحجر الكلي لمدة معينة والله وكيلنا
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0
16 - رحمة الله واسعة الأحد 15 نونبر 2020 - 19:14
الفيروس حقيقي ومن يحاول رفض هذه الفكرة فاما انه غبي وجاهل اوخائف يداري خوفه بالهروب من الواقع ويتحداه بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية ..فهل هو راض بتعريض حياته وحياة المقربين منه والابرياء الى الخطر المميت؟ الفيروس لحد الان لا يدري احد عن تحولاته المستقبلية شيئا...والدليل ما تطالعنا به آراء العلماء والخبراء وعدم اتفاقهم حوله ..حيث ظهرت اعراض جديدة..واصبح يمس كل الاعمار والطبقات الاجتماعية ..و حتى فيما يخص اللقاح المرتقب واي اللقاحات اكثر فعالية مما يغرق العالم في حيرة كبيرة..كل الامل في الله تعالى ان يرفع عنا هذا البلاء ..ان كان صنعا بشريا فلينتقم الله من صانعيه انه عزيز ذو انتقام وان كان ابتلاء من عند الله فنحمده ونشكره ونأمل في مغفرته ورحمته وان يهدينا الى دوائه يارب..رحم الله موتانا وشفى مرضانا ووقانا واياكم من كل مكروه انه سميع الدعاء
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0
17 - حقائق الأحد 15 نونبر 2020 - 19:17
حتى الان تمت طلبات مليار و 200 مليون جرعات من شركات بفايتسر وبيونتيك الالمانيتين وهذه الطلبية تغطي 600 مليون نسمة موزعة كلها على الدول المتقدمة فقط: امريكا اوروبا بريطانيا كندا استراليا اما الدول الفقيرة فالشركة بفايتسر تزعم ان ليس بمقدورها حتى الان ان تلبي طلباتها مادام نقل الجرعات يتطلب لوجيستيك ومعايير دقيقة لكون نقل الجرعات تتطلب درجات حرارية متدنية تبلغ -80 درجة مئوبة تحت الصفر من الشركة الى ذراع المتلقي للتلقيح. فالامر ليس بالهين كما يخيل للبعض فالامور معقدة وهذه الشركات تقول لنا بالعربية تريدون لقاحا هيؤا اذن لوجيستيك ومعايير نقل دقيقة وسليمة وها حنا معكم اما طلب الجرعات بدون لوجستيك وبدون مراعات سلامة الحفظ للقاح سيعرض الملايين للخطر وللعواقب التي لايحمد عقباها. المليار و200 مليون جرعة قالوا بانها ستكون جاهزة للدول المتقدمة اواخر مارس اي بالنسبة لنا فالامر قد يبدا عندنا حتى اواخر شهر غشت اوائل سبتمبر 2021 هذا ان عملوا على تهيء لوجيستيك ومعايير جيدة لنقل اللقاح بطريقة سليمة. اذن حتى اللحظة الكمامة والتباعد وتنظيف الايدي وتعقيم الاكل والتهوية هي الحل بين ايدينا نحن الفقراء.
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