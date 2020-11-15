24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بلكبير وسيناريو الكركرات
- "ماجستير" يجمع معهد الزراعة و"مدرسة التدبير"
- تحذير و"مينورسو" وسيناريو "اكديم إزيك" .. توابل التدخل بالكركرات
- عصبة: اعتراض الجبهة للمسافرين بالكركرات جريمة
- منتدى يشيد بحكمة المغرب في وقف عرقلة الكركرات
تحذير و"مينورسو" وسيناريو "اكديم إزيك" .. توابل التدخل بالكركرات (5.00)
العدالة والتنمية يتهم الداخلية بمحاولة إشراك الموتى في الانتخابات (5.00)
بوصوف: المغرب يكشف أوراق "البوليساريو" في معبر "الكركرات" (5.00)
- البوليساريو تراوغ غضب تندوف بالترويج لقصف وهمي ضد المغرب - (218)
- مدرسة فرنسية بالقنيطرة تتشبث بالنظام الداخلي لرفض تلميذة محجبة - (157)
- القوات المسلحة تدمر مركبة تنقل أسلحة البوليساريو - (114)
- دعم عربي وإسلامي تاريخي لمغربية الصحراء وتحرير معبر الكركرات - (107)
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بالموافقة على إلغاء الإعدام - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 4966 إصابة و82 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 4966 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 293.177 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.353.153 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 82 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4779 حالة، بينما تم التأكد من 3690 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 238.598.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
― لذلك ارقام كورونا لا تعنيني
استحلفكم بالله بأن تضعوا الكمامات بالطريقة الصحيحة بتغطية الأنف والفم،
ولا تضعوها عند الرقبة فلا تفيدكم. اليوم كنت في احد الاسواق بالدار البيضاء الناس ليست مهتمه لهذا الوباء الفتاك، يا اخواني يا اخواتي الوباء موجود لا تأذوا انفسكم وأنفس الغير والا سوف تتخذ الحكومة اجراءات أخرى.
الرجاء الحيطة والحظر.
الحل هو الحجر الكلي لمدة معينة والله وكيلنا