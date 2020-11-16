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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3012 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3012 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3012 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3012 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 296189 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3368473 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 71 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4850 حالة.

وتم التأكد من 4761 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 243359.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Mr. Propolis الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:18
عندي تساؤل ربما يتبادر إلى الكثير من الأذهان.
ظهر جنون البقر و الحمى القلاعية و انفلونزا الطيور و انفلونزا الخنازير و كورونا الأول (في الجمال بالخليج) و مرض H1N1 و إيبولا و زيكا و لم ينتشروا عالميا. سؤالي لماذا أُريدَ (بالفتحة فوق الدال) لكوفيد 19 أن يكون وباء عالميا مع أن من بين الأمراض التي سبقته ما هو أخطر و أفتك ؟؟؟؟؟؟
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55
2 - يونسيف الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:18
لقاح مودرنا فعال بنسبة94 في الماءة و فايزر 90 في الماءة وسبوتنيك 92 واسترا زنيكا 90 في الماءة اما عن لقاحنا الصيني لم يذكر ابدا وهذا ما يثير مخاوفنا علامة استفهام.
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54
3 - aziz الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:18
في الصميم : الكمامات والتباعد وتطهير اليدين وتجنب الازدحام والتجمعات والأماكن المغلقة، مع تهويتها تحمي ضد كوفيد وتمنع تفشيه وفي الوقت نفسه تحمي ضد الأنفلونزا الموسمية وضد كل الأمراض المعدية الأخرى، فهي إجراءات بسيطة وغير مكلفة، لكن نتائجها مذهلة في الحفاظ على صحتنا وصحة أسرنا وصحة المجتمع ونشاطه الاقتصادي والاجتماعي والدراسي.
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40
4 - Mohamed agadir الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:25
العدد قليل، لان المختبرات لا تعمل بالأمس. الله يحد الباس.
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35
5 - عبد الله الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:25
نتمنى نهاية هذا الوباء في القريب العاجل، لأ ننا تأثرنا نفسانيا أكتر منه جسديا بسبب الأزمة
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30
6 - Ait nayo الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:27
نفس معطيات كل اسبوع نفس الاحصائيات نفس ارقام يوم يوم . على كل حال حسب تقديري و حسب دراسة جدول المعطيات لا محلية أو دولية مقارنة مع الحالة و كيفية تعامل معاها أضن أن نسبة الإصابات تبقى بين 60% إلى 80% يعني أن سياسة مناعة القطيع ثم استخدامها في انتضار النتائج و العواقب
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10
7 - حسين عمري الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:28
منذ أن تجاوز العدد الألف ونحن نحبس الأنفاس.. الأمل الوحيد بعد اللطف الإلهي هو اللقاح(إن كانوا من الصادقين)لوقف زحف المرض والوباء.. لطفك ربي لاتحرمنا أحسن ماعندك بأسوء ماعندنا
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5
8 - رشيد الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:33
الحجر الصحي الشامل ضرورة

بما أن الوباء أصبح يشكل خطرا كبيرا على الدول المتقدمة اللتي تتوفر على أنظمة صحية جد متطورة وعلى تكفل طبي جد سريع بالنسبة للحالات الحرجة. فإن جل هذه الدول اختارت الإغلاق و الحجر الصحي للحد من الانتشار السريع لهذا المرض، في انتظار الحصول على اللقاح.
في حين في المغرب لم نعد نناقش فكرة الرجوع إلى الحجر الصحي وكأننا نتوفر على مؤسسات طبية و صحية تفوق الدول الأوروبية و الدليل أعداد الوفيات في ارتفاع في غياب الإنعاش و التكفل السر يع و التأخر في الكشف اللذي يفوق أسبوعا....غياب الأدوية في الصيدليات، التأخير الكبير اللقاح الأنفلونزا الموسمية وعدم وجوده...
اظن ان التأخر في الحجر الصحي مع قدوم فصل الشتاء ستكون له نتائج كارثية تفوق بكتير كلفة الاقتصاد لأن أرواح المغاربة ليس لها ثمن سواء كان الاقتصاد مهيكلا أو غير مهيكل.
االلهم احفظ بلدنا من هذا الوباء.
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-15
9 - كاظم الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:37
Mr Propolis.
أدعوك لمشاهدة الفيلم الوثائقي HOLD UP ( الذي مُنع من النشر ) بفرنسا. فيه الجواب الكافي والشافي لسؤالك.
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10 - متتبع الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:42
_تقدم شاب فقير لخطبة فتاة فلم يوافقوا عليه, ثم تقدم شاب غني ولكنه فاسق فوافقوا وقالوا سيهديه الله!! لماذا لم يقولوا عن الاول سيرزقه الله, أليس الهادي هو نفسه الرزاق!!!
_ نبحث في جيوبنا عن أقل فئات النقود كي نتصدق بها,ثم نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى.ما أقل عطايانا وما أعظم مطلوبنا!!
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وتوفانى وأنت راضي عنا.
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25
11 - Fixible الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:50
عدد لإصابات يوم الإثنين دائما منخفض بسبب توقف أغلب المختبرات يوم الأحد لمن يظن أن هناك إنخفاض إنتظر يوم الثلاثاء
من يتءكر أننا حين كنا نسجل 30 حالة و ايطاليا 800 و مع ءلك كنا نقلق أما الآن سنتعود على رقم خمسة الاف حتى يأتي دور الستة الاف.
لمذا توقفت السلطات المحلية عن تعقيم الشوارع و الأزقة ! الكمامات و التباعد لا يكفيان في فضاء موبوء
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12
12 - الدليمي الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:58
2 - يونسيف 90 في المئة القاح الصيني ممكن يكون احسن من داكشي لي قولتي سبحان الله شحال كاتبيغو الغرب مع انهم ماكيمحلوش فيكم شعرى انا كانعرفهم مزيان شنو كايسواو الغربيين ديالكم المستعمرين
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4
13 - Yoyo الاثنين 16 نونبر 2020 - 19:01
غريب وضع جهة الدار البيضاء او هي معجزة من تسجيلها نصف عدد الاصابات بالفيروس سجلت اليوم خمسها ،فما من تفسير منطقي لارقام اليوم
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14 - لحنين احمد الاثنين 16 نونبر 2020 - 19:03
سلام اللهم ارفع عنا هدا الوباء ياربي يا مجيب الدعوات يا كريم يا رب العالمين
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15 - Aryaz الاثنين 16 نونبر 2020 - 19:33
نسبة كبيرة جدا من مرضى كورونا غير محصيين، اصبحت تعطى لهم الكلوروكين دون تحاليل، وباقي الادوية يشتريها من الصيدلية.
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