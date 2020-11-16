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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3012 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3012 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 296189 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3368473 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 71 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4850 حالة.
وتم التأكد من 4761 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 243359.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
ظهر جنون البقر و الحمى القلاعية و انفلونزا الطيور و انفلونزا الخنازير و كورونا الأول (في الجمال بالخليج) و مرض H1N1 و إيبولا و زيكا و لم ينتشروا عالميا. سؤالي لماذا أُريدَ (بالفتحة فوق الدال) لكوفيد 19 أن يكون وباء عالميا مع أن من بين الأمراض التي سبقته ما هو أخطر و أفتك ؟؟؟؟؟؟
بما أن الوباء أصبح يشكل خطرا كبيرا على الدول المتقدمة اللتي تتوفر على أنظمة صحية جد متطورة وعلى تكفل طبي جد سريع بالنسبة للحالات الحرجة. فإن جل هذه الدول اختارت الإغلاق و الحجر الصحي للحد من الانتشار السريع لهذا المرض، في انتظار الحصول على اللقاح.
في حين في المغرب لم نعد نناقش فكرة الرجوع إلى الحجر الصحي وكأننا نتوفر على مؤسسات طبية و صحية تفوق الدول الأوروبية و الدليل أعداد الوفيات في ارتفاع في غياب الإنعاش و التكفل السر يع و التأخر في الكشف اللذي يفوق أسبوعا....غياب الأدوية في الصيدليات، التأخير الكبير اللقاح الأنفلونزا الموسمية وعدم وجوده...
اظن ان التأخر في الحجر الصحي مع قدوم فصل الشتاء ستكون له نتائج كارثية تفوق بكتير كلفة الاقتصاد لأن أرواح المغاربة ليس لها ثمن سواء كان الاقتصاد مهيكلا أو غير مهيكل.
االلهم احفظ بلدنا من هذا الوباء.
أدعوك لمشاهدة الفيلم الوثائقي HOLD UP ( الذي مُنع من النشر ) بفرنسا. فيه الجواب الكافي والشافي لسؤالك.
_ نبحث في جيوبنا عن أقل فئات النقود كي نتصدق بها,ثم نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى.ما أقل عطايانا وما أعظم مطلوبنا!!
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وتوفانى وأنت راضي عنا.
من يتءكر أننا حين كنا نسجل 30 حالة و ايطاليا 800 و مع ءلك كنا نقلق أما الآن سنتعود على رقم خمسة الاف حتى يأتي دور الستة الاف.
لمذا توقفت السلطات المحلية عن تعقيم الشوارع و الأزقة ! الكمامات و التباعد لا يكفيان في فضاء موبوء