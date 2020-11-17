المغرب يتصدر وجهة الطلاب الأمريكيين في منطقة شمال إفريقيا

هسبريس من الرباط

ارتفع عدد الطلاب الأمريكيين القادمين إلى المغرب للدراسة بنسبة 24 في المائة؛ وفقًا لتقرير سنوي صدر أمس عن معهد التعليم الدولي، بدعم من مكتب التعليم والشؤون الثقافية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وكشف التقرير السنوي سالف الذكر أن عدد الطلاب الأمريكيين في المغرب في الموسم الدراسي 2018/2019 شهد ارتفاعاً من 1411 إلى 1749 طالبًا وطالبة.

وتصدّر المغرب الوجهة الأولى التي يقصدها الطلاب الأمريكيين للدراسة في شمال إفريقيا، وتأتي مصر في المرتبة الثانية.

كما أظهر التقرير أنه في الموسم الدراسي 2019/2020، ارتفع عدد الطلاب المغاربة الذين يدرسون في الولايات المتحدة بنسبة ٪2.6، أي من 1461 إلى 1499 طالبًا وطالبة. أما بالنسبة لشمال إفريقيا، تأتي مصر في الصدارة من حيث عدد الطلاب الذين التحقوا بجامعات أمريكية (3859 طالبًا وطالبة سنة 2019).

وقال ديفيد فيشر، السفير الأمريكي بالرباط: "لطالما اعتبر الطلاب الأمريكيون المغرب وجهة ممتازة للدراسة بسبب كرم ضيافة الشعب المغربي، وثراء وتنوع الثقافة المغربية، وعلاقات الصداقة القوية بين الولايات المتحدة والمغرب، التي بُنيت على مدى أكثر من 200 عام".

وأضاف السفير الأمريكي قائلاً: "في الوقت نفسه، يرى المغاربة أن نظام التعليم العالي في الولايات المتحدة يوفر أفضل الفرص في مجموعة من التخصصات المهمة، من الهندسة إلى الطب وكذا دراسة اللغة الإنجليزية".

وأورد السفير فيشر أنه "بينما تعمل الولايات المتحدة والمغرب معًا لهزيمة جائحة كوفيد 19، نحن على يقين أن التبادل التعليمي بين بلدينا سيتواصل، بل وسيتجاوز معطيات تقرير الأبواب المفتوحة لعام 2020".

ووفقا للتقرير ذاته، فقد سُجِّل الارتفاع الإجمالي الطفيف للمغاربة في الولايات المتحدة بسبب تزايد عدد المغاربة الذين يتابعون برامج تدريبية في الولايات المتحدة، مثل دورات اللغة، وكذلك أولئك الذين يقيمون في الولايات المتحدة بعد شهاداتهم وولوجهم إلى التدريب العملي الاختياري؛ وهو برنامج يسمح للطلاب الحاصلين على تأشيرة F1 باكتساب خبرة عمل واقعية تتعلق بمجال دراسته.

وحسب تقرير "الأبواب المفتوحة"، ارتفع عدد المغاربة المنخرطين في برامج تدريبية من 80 إلى 130 سنة 2019 بزيادة قدرها ٪63، وعدد المسجلين في التدريب العملي الاختياري من 205 إلى 260 بزيادة ٪27.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المغاربة الذين يتابعون دراساتهم العليا في الولايات المتحدة من 412 إلى 422 (زيادة بنسبة ٪2.4)؛ في حين انخفض العدد الإجمالي للمغاربة في برامج الشهادات الجامعية من 764 إلى 687، أي ٪10.

وكشفت معطيات "الأبواب المفتوحة" عموما أنه، للسنة الخامسة على التوالي، استضافت الولايات المتحدة أكثر من مليون طالب دولي (1،075،496)، على الرغم من الانخفاض الطفيف (٪1.8) المسجل في الموسم الدراسي 2019 / 2020. كما لا تزال هذه المجموعة تمثل ٪5.5 من مجمل طلاب التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية.