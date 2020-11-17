الزاوية القادرية تثمن تدخل الجيش في "الكركرات"

إبراهيم مغراوي من مراكش

ثمنّت الرابطة الوطنية للزوايا القادرية بالمغرب الجهود التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لإعادة الحركة إلى المعبر التجاري والمدني بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية، من أجل استعادة حرية التنقل المدني والتجاري.

وعبّر هذا التنظيم الصوفي، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، عن تشبث الرابطة اللامشروط بالوحدة الترابية للوطن والدفاع عنها انطلاقا من الإيمان بعدالة قضية صحرائنا تحت السيادة المغربية، وباركت مجهودات القوات المسلحة المغربية التي تمنت في احترام تام لمبادئ القانون الدولي.

وأدان التنظيم ذاته بقوة الاستفزازات غير المقبولة والتجاوزات الخطيرة التي تقوم بها عصابة "البوليساريو" ومرتزقتها، ثم طالب المجتمع المغربي والدولي للتعبئة واليقظة من أجل فضح الأكاذيب التي يستعملونها في حربهم الإعلامية الفاشلة.