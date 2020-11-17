24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:58
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحكومة تتدارس مشاريع مراسيم و"اتفاقية أبيدجان"
- مواطنون يشكون إزعاج محلٍّ للترويض الطبي بالرباط
- محسوبون على "الإلتراس" يهشمون سيارات خاصة
- جمعيات وهيئات مغاربة كندا تدين عصابة البوليساريو
- توالي محاولات السطو على الأبناك يطرح تطور الجريمة في المغرب
"الأسد الإفريقي" .. المغرب يحتضن أضخم مناورات عسكرية في القارة (5.00)
التعامل مع مرضى "كورونا" داخل البيوت يسائل "بروتوكول العلاج" (5.00)
القوات المسلحة الملكية تعيد "مسلّحي تندوف" إلى التراب الجزائري (5.00)
- سفير فلسطين بالجزائر يدعم الأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو - (409)
- الجزائر تستعرض القدرات العسكرية وسط تصاعد التوتر بـ"الكركرات" - (372)
- فلسطين: "لا نتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة" - (153)
- القوات المسلحة الملكية تعيد "مسلّحي تندوف" إلى التراب الجزائري - (150)
- الملك محمد السادس يهاتف غوتيريش بشأن الوضع في "الكركرات" - (90)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الزاوية القادرية تثمن تدخل الجيش في "الكركرات"
ثمنّت الرابطة الوطنية للزوايا القادرية بالمغرب الجهود التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لإعادة الحركة إلى المعبر التجاري والمدني بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية، من أجل استعادة حرية التنقل المدني والتجاري.
وعبّر هذا التنظيم الصوفي، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، عن تشبث الرابطة اللامشروط بالوحدة الترابية للوطن والدفاع عنها انطلاقا من الإيمان بعدالة قضية صحرائنا تحت السيادة المغربية، وباركت مجهودات القوات المسلحة المغربية التي تمنت في احترام تام لمبادئ القانون الدولي.
وأدان التنظيم ذاته بقوة الاستفزازات غير المقبولة والتجاوزات الخطيرة التي تقوم بها عصابة "البوليساريو" ومرتزقتها، ثم طالب المجتمع المغربي والدولي للتعبئة واليقظة من أجل فضح الأكاذيب التي يستعملونها في حربهم الإعلامية الفاشلة.