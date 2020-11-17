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الرئيسية | مجتمع | مواطنون يشكون إزعاج محلٍّ للترويض الطبي بالرباط

مواطنون يشكون إزعاج محلٍّ للترويض الطبي بالرباط

مواطنون يشكون إزعاج محلٍّ للترويض الطبي بالرباط
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 06:50

وجه عدد من سكان حي الطائرات بالرباط والأحياء المجاورة له رسالة تظلم إلى الديوان الملكي، يشتكون فيها من معاناتهم جراء استمرار عمل محل للترويض الطبي، رغم صدور أمر قضائي، ابتدائيا واستئنافيا، بإغلاقه.

وقال الموقعون على الرسالة إن محل الترويض الطبي يوجد في زقاق لا يتعدى عرضه ثلاثة أمتار ونصف المتر، وببيت مخصص حصريا للسكن وليس لمزاولة أي نشاط مهني أو تجاري، وهو ما تؤكده وثائق التعمير الممسوكة لدى الوكالة الحضرية للرباط.

وأورد المصدر نفسه أن زبناء محل الترويض الطبي المذكور يسببون لساكنة الحي "إزعاجا ومضايقات لا تطاق مستمرة في الزمان والمكان"، وأن السكان المتضررين اشتكوا مرارا لعمالة ولجماعة الرباط من أجل التدخل لإغلاق المحل لكن بدون جدوى.

وسبق لساكنة حي الطائرات أن لجأت إلى القضاء، وأصدر القضاء الإداري مقررين قضائيين نهائيين يقضيان بإغلاق المحل، لكن عمالة وجماعة الرباط امتنعتا عن تنفيذ المقررين القضائيين النهائيين.

والتمس المشتكون من الملك التدخل من أجل إنصافهم، وذلك بإعطاء أوامره للجهات المعنية قصد العمل على تطبيق القانون والامتثال لأحكام القضاء رفعا للضرر اللاحق بهم.

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