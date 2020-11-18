نقابي مغربي يستقيل اتحاد دولي بسبب البوليساريو

هسبريس من الدار البيضاء

قدم مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، استقالته من الاتحاد الدولي للنقل والصيد البحري والمواصلات بالفدرالية العامة للنقابات؛ وذلك بسبب بيان مساند لجبهة البوليساريو الانفصالية عقب تدخل المغرب لفتح معبر الكركرات.

ووجه شعون، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، رسالة احتجاج واستقالة من التنظيم المذكور، رافضا إصدار بيان باسم الاتحاد يدين تدخل المغرب في إعادة الحركة التجارية بالمعبر الحدودي بعدما عرقلتها الجبهة لأسابيع عديدة.

وأوضح شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن استقالته من هذه الهيئة جاءت عقب تفاجئه بصدور بيان باسمها يتضامن مع البوليساريو ويدين تدخل المغرب في المعبر الحدودي، لافتا إلى كون الأعضاء المحسوبين على دول أمريكا اللاتينية وراءه.

وشدد المتحدث ذاته، ضمن تصريحه، على أنه يستنكر هذا الموقف المعادي للمغرب، ويرفض "استصدار مواقف مغايرة للواقع وإيهام الرأي العام بمواقف ضد البلد"، مضيفا: "لا يمكن البقاء في تنظيم يعادي الوحدة الترابية للمملكة".

وأكد المسؤول النقابي أن النقابة الدولية "تجمع عمالي يدافع عن الشغيلة ويخدم مصالحها، وليست حزبا أو تنظيما سياسيا يتدخل في شؤون الدول وسياساتها"، وأوضح أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك تدعم الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة الملك محمد السادس لإعادة الحركة بالمعبر الحدودي وتسهيل الحركة التجارية.

وكان مصطفى شعون انتخب عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل والصيد البحري والاتصالات يوم 28 فبراير 2019 ضمن المؤتمر الرابع والعشرين، الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية.