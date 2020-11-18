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الرئيسية | مجتمع | ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت‬"

ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت‬"

ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت‬"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:00

عائدين نحو طريق الاحتجاج، لم يثن التدخل القوي للقوات العمومية الممرضين عن سلك طريق الإضراب الوطني العام مجددا، يومي 19 و20 من الشهر الجاري، عقب خروج اجتماعات الأطر إلى ضرورة التصعيد ردا على قمع الأشكال السابقة.

وباستثناء أقسام الإنعاش و"كوفيد19"، يصر الممرضون على وقف كافة أشكال الاشتغال على امتداد اليومين، اللذين سيشهدان أيضا وقفات احتجاجية أمام مديريات وزارة الصحة، بمختلف جهات البلاد، تنديدا بـ"غياب الحوار".

وسيستمر المضربون في حمل شارات حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، على امتداد الأيام القادمة، مسجلين عدم انسحابهم إلى غاية تحقيق كافة المطالب الموضوعة على طاولة وزير الصحة خالد آيت الطالب، وفي مقدمتها الجلوس للحوار.

ويطالب الممرضون بـ"ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه".

ويؤكد المحتجون على ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، فضلا عن ضرورة الرفع من قيمة التعويضات المصاحبة للخطر المهني، والمعادلة مع باقي الأطر الطبية في هذا الباب.

مصطفى زروال، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أورد أن الاحتجاجات تأتي عقب إقصاء مطالب 30 ألف ممرض ضمن أجندة الحوار الاجتماعي السابق، مستغربا "قمع الوقفة الماضية عبر الضرب والشتم".

وأضاف زروال، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "البرنامج التصعيدي كان سيعتبر عاديا لولا قمع الوقفة السابقة"، مؤكدا أن "خيار الإضراب صعب في ظل الوضع الوبائي الحالي، لكن لا بديل عنه أمام غياب الحوار والتعنيف".

وأكمل الفاعل النقابي قائلا: "الوزير غائب تماما عن المشهد.. والوقفات ستتوالى في كل ربوع المملكة"، منبها إلى الوضعية الصحية التي تعيشها الأطر الصحية جراء فيروس كورونا، إذ إن "الكثيرين قضوا نحبهم وآخرون مرضى دون أن تكشف الوزارة عن الملابسات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن غيور1 الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:09
السلام عليكم
سجل يا تاريخ أنه في الوقت الدي يضحي فيه جنود مغاربة بأرواحهم فداء للوطن، يستغل البعض الضروف لأغراض شخصية: مراكز تجارية، مصحات، مستشفيات، صيدليات ، أطباء و ممرضين....
الوطنية موقف و تباث على الحق و ليس شعارات.
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-49
2 - رأي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:10
ممرض راتبه الشهري مابين 6000 درهم و 10.000 dhs و يشتكي ،هؤلاء يجب معاقبتهم لأننا في جائحة و الوضعية لا تسمح بالاحتجاجات
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-42
3 - مواطن الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:11
هذه المطالب قديمة جدااا للممرضين والوزارة تتماطل رغم كل تضحياتهم يكفي أن تصور حالة ممرض وهو مغلف بلباس الواقي لكورونا ويشتغل الليل كله لاسعاف عدد كبير من مرضى كورونا ويخاف أن يصاب ويموت.... ويخاف أن ينقل الفيروس لأمه وأبيه الكبيرين في السن...... هدرة معقولة هي الله يحسن لعوان
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24
4 - حقيقة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:18
يجب ان يسجل التاريخ ولا ينسى المواطن المغربي ابدا ما فعله به الجسم الحي من ممرضين واطباء خاصة في هاته الظرفية العصيبة ومعاناتنا مع الفيروس. تواطئ مفضوح للعيان وغلق المكاتب وجعلونا نحن مرض الفيروس ننتظر بالساعات دون ان يمد لنا أحد يد العون بل حتى الدواء الذي اشترته الدولة مفقود وسرق للبيع بالنوار. هذا منطق الشيطان فبئس من اجل مطالب خبزية تتكرر كل سنة تلوون يد الدولة وتتفقون على ترك المواطن يموت. اصنفها جريمة ضد الانسانية انتم بعيدون بعد السماء عن ملائكة الرحمان
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5
5 - ممرض الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:18
شخصيا لا اتوقع تضامن كثير من المواطنين للاضراب، لكن فقط كملاحظة، الفاسد و المرتشي لن يقوم بالاضراب فيوم دون عمل يعني يوما دون مدخول اضافي، وهي فرصة ادعو فيها المواطنين لمساعدتنا عبر التبليغ عن حالات طلب الرشوة.
اما عن مطالبنا فهي مطالب جد عادلة يكفي ان تنظروا لها بحياد دون تعصب لا نطلب الملايين كالبرلمانيين بل نطال اساس بتحسين ظروف العمل و انسنة المستشفيات لا يمكن ان نظل هكذا دون تطور و تطوير للمنظومة الصحية التي يدفع فيها المواطن و الممرض على حد السواء الثمن بينما الطبقة السياسية تعالج في احسن المستشفيات الخاصة او خارج البلاد !
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22
6 - Tll mfth الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:18
الممرض كيبدا ب 6500 درهم ويقدر يوصل تال 16000 درهم قبل التقاعد ومحامدينش الله !
دايرين بحال حركة "فيمن" البكاء والشكا على طول العام على اتفه الاسباب !
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-14
7 - مهاجر الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:19
نقصوا من البرلمانيين و المستشارين والنواب. و كتروا من الموظفين في الصحة و الأمن و التعليم. الحل ساهل.
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26
8 - ساخط الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:22
برافو دابا مزيان يالله اجيو جلسو معانا عالطابلة حلو معانا المشاكل ديالنا ماتبقاوش كاثعطيو في الاوامر في مكاتبكم المكيفة المزخرفة والناس كاتكرفص فابور انا الفرملي لي خاصني ناخد 2 مليون انا المعلم لي كايخول لي الحق ناخد 2 مليون او باراكا من الحكرة والظلم
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2
9 - MOHAMED الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:22
وباستثناء أقسام الإنعاش و"كوفيد19"، يصر الممرضون على وقف كافة أشكال الاشتغال على امتداد اليومين،hhhh
اسكن قبالة مستوصف منذ 5 سنوات استطعت مرة واحدة الاستفادة من خدماته لان الاطر الطبية لا تعرف متى تأتي و متى تهرب
كلما ذهبت تنتظرحتى تفقد الامل فتذهب الى القطاع الخاص
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5
10 - سباتة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:27
هادا هو حب الوطن اتركوا المرضى للمقابر. صمت للجبناء يخافون من مواجهة المشاكل. فقذنا الأم فقدنا الجدة بسبب الإهمال .
فماذا بقي لنا سوى الإكتئاب و الحزن
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9
11 - الرشيدية الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:27
حق الإضراب مكفول دستوريا في المملكة المغربية، لكن للأسف يواجه دائما بالقمع والتنكيل والصفع والركل للمضربين في مشاهد تشكل وصمة عار على جبين دولة الديموقراطية وحقوق الإنسان
نتمنى أن يحاسب صاحب الصفعة المشهورة وعنصري القوات المساعدة الذين أنهالوا على الممرض بالركل والضرب ومتابعة رؤسائهم الذين أمروهم
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3
12 - مجيد الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:31
الناس راه عياو راه اكثر من ثمانية اشهر بدون راحة و لا إجازات ز الماس واقفة في الصفوف الامامية رفقة القواة العمومية راه خاصنا نوقفوا معاهم ولو بكلمة طيبة و هاد الناس راه ماشي هما المسؤولين على النقص في الأفراد او المعدات . ياك احنا مسلمين أين اختفت الجمعيات التطوعية اللي من المفروض ايجمعو المتطوعين لمساعدة هاد الناس لمحاربة هاد الآفة ..، الله يهدينا
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13 - ممرض الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:31
الله اهديكم لا تتخذوا زمن كرونا كورقة ضغت وتركتم المرضى يصارعون المرض ولو مرضى بغير كورونا انهم مرضى كذلك نطلب الشفاء للجميع المرضى
لا يتفق مع هذه الاحتجاجات خاصة في هذه الظروف التي تمر به بلادنا الحبيبة
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5
14 - Boutayna ben chrif rabat الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:33
اولا وقبل كل شي يجب على دوله المغربيه ان تراجع تلك الأجور لخياليه وتعويضات ومتيازات وتعل على توزان القدره شرائيه لجميع فئات لمجتعم ترجع صندوق لمقاثه لضوره الفعال وتفرض ضريبه عل أصحاب الاجور لمرتفعه ولخياليه وتعويضات ومتيازات التي بتقضها بعض لمحضوضين في المغرب البطاله أحزاب وبرلمان وزرت ودواوين ولعيشقات واصحاب لمحسوبيه وزبونيه لحزبيه وتلمص من ضرائب ولنغماس في مشاريع وصفقات ونلاعب بأموال. عقارات تباعه لدوله هد لفوارق يجعل من 23مليون مغربي تحت عثبت لفقر اد استتنين هد لمحضوضين من موظفات موظفين مسؤلين كبار بريمات ربيلات يفرغو خزينه ويثقلو دوله بالقررد ريباويه ونلاعب بثروات وخيرات لبلاد ننظر من حال الأمن الدرك قوات مساعده قواة مسلحه ملكيه لوقايه لمدنبه ممرضين أطباء متقاعدين باصنافهم ونرفع اجورهم لأنهم يقضمون شي الكثير للمغرب ضحو بالغالي ونفيس من أجل أمن واستقرار الوطن ام لي جا وكذب علينا بشارات ولوعود وتقديم عيشقات انهم مناضلات فيجب رميهم لمزبله تأريخ وتحذف كل اجورهم وتعويضاتهم لأنهم هم من ارادو تطوع ودقو أبواب شعب حن عندن ملك لبلاد وشرفت َنزها لي خدم معه بدون تحزب او نفاق
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5
15 - مجرد ملاحظ الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:40
تصرفات انتهازية ..الاضراب في زمن كورونا انها خيانة و يجب محاسبة كل المسؤولين عليها...اضراب الممرض في زمن الوباء بمثابة هروب الجندي في وقت الحرب
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2
16 - مغربي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:40
السلام عليكم للأسف تصرفات بعض رجال السلطة يندا لها الجبين , لا يفرقون بين من يجب التعامل معه برفق و من يجب التصرف معه بعنف , أيعقل أنه في ضل الجائحة يتم التعامل مع الأطر الصحية بتلك الأشكال من العنف رغم ان الدولة بأمس الحاجة إليهم في جميع الجبهات و تلقيح الشعب بأكمله على لأبواب , رغم أنهم لم يقومو بأي شغب أو يقطعو طريق فقط و قفة سلمية إحتجاجية لمدة ساعة و كان لأمر سينتهي بدون أي ضجيج أو إتارة للحقد , إعتدار جميع رجال السلطة الدين ضهرو و هم يعتدو بالضرب و السب بشكل مبالغ فيه على الأطر الصحية ضرورة ملحة اليوم قبل الغد , يجب أن تتم اخد صور للأطر الصحية مع من إعتدو عليهم على لأقل لترطيب القلوب و رفع حالة الإحتقان التي يعيشوها قطاع الصحة نتيجة التهور و العنجلية و الشطط في تطبيق النضام.
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17 - مكلخ مغربي قح الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:41
الدستور يضمن حق التضاهر السلمي ولكن لايبيح استعمال القوة والعنف للمتظاهرين ومس سلامتهم الجسدية والمعنوية.هل من متابعة في حق القاءد الذي صفع الممرض ابان التظاهرة الاخيرة ام سثبقي العصا هي سيدة الموقف وتبقي الدولة المغربية تعطي داءما نموذج سيء لحقوق الانسان.
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4
18 - مازن الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:44
نعم للتصعيد يجب على الدولة تحمل مسؤولياتها سواء بالنسبة للممرضين أو المعلمين.كيف لقطاعات حيوية مثل هذه تعيش التهميش والقمع وعدم تحسين وضعيتها بينما قطاعات أخرى تسبح في أودية من المال العام والنهب والريع. حان الوقت لتغيير الأوضاع المزرية للقطاعات الحيوية بالمغرب.
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1
19 - Mounir usa الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:45
أسي البيلكي . الجنود مرابطون في الصحراء و الممرضون في المستشفيات. و أنت مرتاح مع رأسك و المهرج إبن كيران 000 90 باردة .
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9
20 - ملاحظ الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:49
في ظل الأزمة الخانقة جراء الجائحة أرى أن الوقت غير مناسب للاحتجاج. مادا تريدون من الدولة . نحن نعرف والكل يعرف إلى أين تدهب أدوية الدولة. قوموا بجرد ممتلكات الفراملية وستفقدون الوعي. لا حول ولا قوة الا بالله.
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-3
21 - Mouad الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:49
بحال الممرض بحال الطبيب بحال الجندي بحال المعلم هم اساس الوطن لكن كافة حقوقهم مهضومة لا راتب مزيان لا ضروف اشتغال مزيانة لا تقاعد مقاد هدي هي الفئة لي خاص الدولة تهلا فيها ماشي الوزراء و البرمانيين و لكم في المانيا خير مثال
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3
22 - علي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:53
الملاحظ من التعليقات ان نسبة كبيرة من المجتمع اصبح يغلب عليها الحقد والحسد على الممرضين التي يتعرضون كل يوم لخطر الاصابة بالامراض الخطيرة فعوض تكريمهم وجعلهم في المرتبة الاولى على جميع القطاعات نراهم يتعرضون لمختلف انواع الاهانة والنقص من هيبتهم والتي رغم كل شيء ستظل في القمة وحقد الحاقدين
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23 - طبيب الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:54
لا أعرف لما هؤلاء يتقارنون معنا رغم أن ظروف دراستنا الطويلة و المكلفة و الصعبة و المرهقة والتي أخذت جزءا كبيرا من عنفوان شبابنا تختلف عن ظروف دراستهم السريعة و بالقرب من أصدقاء الطفولة ووسط عايلاتهم و بأقل التكاليف...كما أن مسؤولياتنا أمام المرضى تختلف 180درجة عنهم... لم أعد أفهم شيءا. كل ما فهمته هو سوء حظنا أننا اشتغلنا في هذا المكان... والله يهدي ما خلق... بحال الى احنا كانشدوا الملاين؟!
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24 - mouwatin الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:58
يا ريت حتا الأطباء يديرو نفش الشيء، لأن هاد الحكرة و الضلم لي كاديرو الحكومة تجاه الاطباء و الممرضين راه لم يعد من الممكن استحماله.
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25 - الظلم ظلمات يوم القيامة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:00
الناس سهرانة الليل النهار ومخداوش الكونجيات من 2019 . وزيادة على ذلك النهب و سرقة تعويضاتهم فقط كمثال الممرضين لكشتاغلوا داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا متوصلوش بالمستحقات ديالهوم لمدة 5 سنوات اللهم ان هذا منكر. لايمكن استغلال الجائحة لسرقة الناس و التنكر للصفوف الامامية.
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2
26 - ملاحظ الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:09
لما تفرض علينا حالة من الحالات الصعبة كالفيضانات والزلازل والحروب والجفاف....يجب على كل مواطن ان يلتزم الصبر والثبات ولا وقت للاحتجاجات والشعارات لان الاسبقية للاسبقية وإلا يجب محاكمتهم بتهمة استغلال ظرف طارئ لخلق الفوضى والبلبلة الآن الاسبقية للجنود ولرجال الدرك الملكي منهم المتقاعدين الذين حاربوا اكثر من 15 سنة والمرابطين حاليا في كل الوجهات.
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27 - مواطن مغربي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:09
لايمكن تجاهل هذه الفئة كما انا ضد استغلال الجائحة لسلخ الناس و الاعتداء على حقوقهم الناس ضحات بوليداتها وعائلاتها باش نكونو منصفين وكاين ليكان ناعس في دارو ايام الحجر الصحي و يتقاضى اجرة 4 ملايين وكاين حتا مول 9 ملايين اما الممرضين 6 الاف درهم اذا خداها راه يستهلا اذا حيتي منها الكرا و الضاو والما و التنقل اش يبقى ليه كونوا منصفين فقط و قولو كلمة حق فقط هذه الفئة تستحق الافضل رغم انني لا أنتمي لقطاع الصحة
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1
28 - سعيد بوراس الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:11
ماشي معقول، واحد يشد أكثر من 5000 درهم شهريا كتعويض عن الأخطار و واحد يشد 1400 درهم. هاداك مول 1400 درهم معرض الأخطار أكثر من الآخر.
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29 - ممرضة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:17
فهمت كل شىء وعجز دماغي عن فهم سبب وقوف المغاربة ضد اي شغيله موظفين تقوم باضراب من اجل تحسين اوضاعها! ما اللدي يضيركم ان اضرب الاستاذ او الممرض او الطبيب من اجل تحسين اوضاع عمله اللتي يستحيل ان يفهمها الى من هم في القطاع؟ ولناذ تتكلمون فقط عن الرواتب هل تعتقدون فعلا ان كل المطالب تتلخص في الفلوس؟ طيب وما مشكتلكم ان طالبو بزياده ماليه اليس من يمسح ألمكم وقت المرض يستحق مال الدنيا؟ راه تاحنا غير ولاد شعب بحالكم و غدا ولا بعدو وليداتكم وخواتاتكم يديرو تمريض و غتمناو انهم يلقاو رواتب سمينة و اوضاع عمل جيدة. صراحة دماغي يعجز عن فهم عقلية المغاربة انا شخصيا اساند اي اضراب اي وقفة لاي موظف في اي مجال مؤخرا قرأت عن وقفه مدرسه الهندسه ان سام ورغم اني لم افهم شيئا الا اني ساندتهم بقلبي. حاولو تفهمو لا يثور ويضرب الا النزيهون اما الرشاوية والفاسدين علاش غيديرو اضراب وهما مستافدين من الوضع؟ ساندو الشباب و براكة من المزايدات راه اغلب الممرضين اللذين اعرفهم (من خيرة الممرضين) هاجرو الى الخارج وغتبقاو هكا حتى يهاجرو كاع النزيهين و يبقاو ليكم غير الكزاره كيما كتسميوهم. شكرا هسبريس
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