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كُتّاب وآراء
ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت"
عائدين نحو طريق الاحتجاج، لم يثن التدخل القوي للقوات العمومية الممرضين عن سلك طريق الإضراب الوطني العام مجددا، يومي 19 و20 من الشهر الجاري، عقب خروج اجتماعات الأطر إلى ضرورة التصعيد ردا على قمع الأشكال السابقة.
وباستثناء أقسام الإنعاش و"كوفيد19"، يصر الممرضون على وقف كافة أشكال الاشتغال على امتداد اليومين، اللذين سيشهدان أيضا وقفات احتجاجية أمام مديريات وزارة الصحة، بمختلف جهات البلاد، تنديدا بـ"غياب الحوار".
وسيستمر المضربون في حمل شارات حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، على امتداد الأيام القادمة، مسجلين عدم انسحابهم إلى غاية تحقيق كافة المطالب الموضوعة على طاولة وزير الصحة خالد آيت الطالب، وفي مقدمتها الجلوس للحوار.
ويطالب الممرضون بـ"ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه".
ويؤكد المحتجون على ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، فضلا عن ضرورة الرفع من قيمة التعويضات المصاحبة للخطر المهني، والمعادلة مع باقي الأطر الطبية في هذا الباب.
مصطفى زروال، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أورد أن الاحتجاجات تأتي عقب إقصاء مطالب 30 ألف ممرض ضمن أجندة الحوار الاجتماعي السابق، مستغربا "قمع الوقفة الماضية عبر الضرب والشتم".
وأضاف زروال، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "البرنامج التصعيدي كان سيعتبر عاديا لولا قمع الوقفة السابقة"، مؤكدا أن "خيار الإضراب صعب في ظل الوضع الوبائي الحالي، لكن لا بديل عنه أمام غياب الحوار والتعنيف".
وأكمل الفاعل النقابي قائلا: "الوزير غائب تماما عن المشهد.. والوقفات ستتوالى في كل ربوع المملكة"، منبها إلى الوضعية الصحية التي تعيشها الأطر الصحية جراء فيروس كورونا، إذ إن "الكثيرين قضوا نحبهم وآخرون مرضى دون أن تكشف الوزارة عن الملابسات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
سجل يا تاريخ أنه في الوقت الدي يضحي فيه جنود مغاربة بأرواحهم فداء للوطن، يستغل البعض الضروف لأغراض شخصية: مراكز تجارية، مصحات، مستشفيات، صيدليات ، أطباء و ممرضين....
الوطنية موقف و تباث على الحق و ليس شعارات.
اما عن مطالبنا فهي مطالب جد عادلة يكفي ان تنظروا لها بحياد دون تعصب لا نطلب الملايين كالبرلمانيين بل نطال اساس بتحسين ظروف العمل و انسنة المستشفيات لا يمكن ان نظل هكذا دون تطور و تطوير للمنظومة الصحية التي يدفع فيها المواطن و الممرض على حد السواء الثمن بينما الطبقة السياسية تعالج في احسن المستشفيات الخاصة او خارج البلاد !
دايرين بحال حركة "فيمن" البكاء والشكا على طول العام على اتفه الاسباب !
اسكن قبالة مستوصف منذ 5 سنوات استطعت مرة واحدة الاستفادة من خدماته لان الاطر الطبية لا تعرف متى تأتي و متى تهرب
كلما ذهبت تنتظرحتى تفقد الامل فتذهب الى القطاع الخاص
فماذا بقي لنا سوى الإكتئاب و الحزن
نتمنى أن يحاسب صاحب الصفعة المشهورة وعنصري القوات المساعدة الذين أنهالوا على الممرض بالركل والضرب ومتابعة رؤسائهم الذين أمروهم
لا يتفق مع هذه الاحتجاجات خاصة في هذه الظروف التي تمر به بلادنا الحبيبة