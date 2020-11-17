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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 5415 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5415 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5415 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5415 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 301604 حالات في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3386621 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 82 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4932 حالة.

وتم التأكد من 4235 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 247594.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مزيد من الحذر الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:16
اللهم ارفع عنا الوباء،شافي جميع المرضى، ار حم موتانا ،و مزيدا من اليقظة،جزاكم الله خيرا
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48
2 - Mourad الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:24
أرقام في تناقض بين الأمس واليوم
البارحة 3012 واليوم 5415. ما السر في هذا؟
الجواب هو الإسراع بللقاح قبل فوات الأوان ويجب أن يكون في متناول الجميع بدون استثناء فعلا إن أردنا القضاء على العدوى الفتاكة في القريب العاجل.
والسلام وليس هناك حل لأننا شعب غبي لا يحسن التدبير والابتعاد وارتداء الكمامة بنسبة 56%. لا أعمم الفهم يفهم
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3 - جمال الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:25
الناس التي تشكك في القاح واش دولة حمقى تكون عارفه اللقاح عاندو أضرار مستقبلية خطيرة وتلقاح بيه مواطنيين وفي مستقبل يصاب ملايين مواطنيين بأمراض خطيرة وأكيد دولة هي التي ستتحمل المسؤلية واش دولة عادي تقدار تغامر بهده طريقة شغل مخك شويا ؟؟؟؟؟
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6
4 - مغربية صحراوية الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:26
نفس الارقام تتكرر وتتزايد ما يؤلم ويوجع القلب ان نرى كبار السن قدوتنا واهل البر كة والخير يغادروننا بسبب هذا الوباء ولا نستطيع فعل لهم شيءا سوى الدعاء بالرحمة،
الله يلطف بعباده ويرزقنا غيثا ورحمة من عنده ، قولوا امين
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5 - Yoyo الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:27
استعادت جهة الدار البيضاء صدارة الإصابات ولكن من يفسر لنا عدد إصابات أمس بالجهة ،إحصائيات غير منطقية
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6 - no comment الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:29
لا حول و لا قوة الا بالله بدون تعليق و معاني كثيرة
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7 - مغربي من العرائش الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:32
والدي يرقد بمستشفى لالة مريم بالعرائش مصاب بمرض كوفيد 19 بين الحياة والموت ادعوا اله بالشفاء العاجل
اخواني المغاربة لا تستهينوا بهذا الوباء، انه وباء فتاك في اي لحظة ممكن ياخد ما اعز لديكم،6 حالات وفات شاهدتها بأم عيني من داخل المسشتفى لا تستهينوا لا تستهينوا لا تستهينوا اعزكم الله.
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8 - أستاذ متقاعد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:35
اللهم لك الحمد و نعم الشكر.
ربي أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء
ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولنا وإليك المصير.
اللهم انشر رحمتك التي وسعت كل شيء.
اللهم ارفع عنا هذا الوباء. يا أرحم الراحمين.
يا مغاربة إستعينوا بالصبر والصلاة و إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الحيطة والحذر والنظافة والتعقيم والتباعد. وستفرج بإذن الله.
لاتهتموا بالأرقام إنما اهتموا بكيفية التعامل مع هذه الوضعية التي قهرت العالم بأكمله.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
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9 - ملاحظ الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:39
لقد توفي صديق لي اليوم ولم يمهله الوباء أسبوعا حتى فارق الحياة ، اللهم ارحمه وارحم جميع موتانا واغفر لهم وأسكنهم جنات الخلد يا أرحم الراحمين .
ولهذا إخواني الأعمار بيد الله ولكن لنأخذ الحيطة والحذر ونعمل بالنصائح والتوجيهات حفاظا على سلامتنا وسلامة الجنيع .
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10 - Abrayim الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:42
الوقاية: التباعد، الكامنة، الغسل بالماء والصابون في المنزل، المادة المطهرة في الأماكن العمومي، حتى يأتي الله بالفرج.
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