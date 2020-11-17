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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 5415 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5415 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 301604 حالات في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3386621 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 82 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4932 حالة.
وتم التأكد من 4235 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 247594.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
البارحة 3012 واليوم 5415. ما السر في هذا؟
الجواب هو الإسراع بللقاح قبل فوات الأوان ويجب أن يكون في متناول الجميع بدون استثناء فعلا إن أردنا القضاء على العدوى الفتاكة في القريب العاجل.
والسلام وليس هناك حل لأننا شعب غبي لا يحسن التدبير والابتعاد وارتداء الكمامة بنسبة 56%. لا أعمم الفهم يفهم
الله يلطف بعباده ويرزقنا غيثا ورحمة من عنده ، قولوا امين
اخواني المغاربة لا تستهينوا بهذا الوباء، انه وباء فتاك في اي لحظة ممكن ياخد ما اعز لديكم،6 حالات وفات شاهدتها بأم عيني من داخل المسشتفى لا تستهينوا لا تستهينوا لا تستهينوا اعزكم الله.
ربي أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء
ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولنا وإليك المصير.
اللهم انشر رحمتك التي وسعت كل شيء.
اللهم ارفع عنا هذا الوباء. يا أرحم الراحمين.
يا مغاربة إستعينوا بالصبر والصلاة و إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الحيطة والحذر والنظافة والتعقيم والتباعد. وستفرج بإذن الله.
لاتهتموا بالأرقام إنما اهتموا بكيفية التعامل مع هذه الوضعية التي قهرت العالم بأكمله.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
ولهذا إخواني الأعمار بيد الله ولكن لنأخذ الحيطة والحذر ونعمل بالنصائح والتوجيهات حفاظا على سلامتنا وسلامة الجنيع .