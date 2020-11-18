منظمة المجتمع المدني تدين استفزازات البوليساريو

هسبريس من الرباط

أدانت منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار "الاستفزازات الإجرامية التي قام بها مرتزقة "البوليساريو"، لعرقلة حركة التجارة بين المغرب والعمق الإفريقي عبر معركة الكركرات غير عابئة بالمنافع التجارية الإنسانية والشرعية الدولية".

وأضاف بيان للمنظمة أنها، إذ تدين هذه الاستفزازات الإرهابية اللامسؤولة لقُطاع طرق المعابر التجارية الدولية التابعة للحركة الانفصالية (البوليساريو)، "فإنها تحيّي بكل فخر وتقدير القوات المسلحة الملكية التي قامت بتأمين حركة تنقل البضائع والأشخاص عبر معبر الكركرات الحدودي، إقراراً للشرعية الدولية وصيانة لوحدتنا الترابية وسيادتنا الوطنية في ظلّ القيادة الرشيدة للقائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله لوحدة البلاد والعباد".