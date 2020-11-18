24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:30
|07:59
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مناجاة عاشق فاشل
- دولة الحزم وكيان الوهم
- الجزائر والبوليساريو و"نزاع" الصحراء
- سعد بنشقرون .. "جرّاح العيون" يمدّ الجسور بين المغرب وبلجيكا
- دراسات دولية عديدة ترصد التداعيات النفسية بعد الإصابة بكورونا
هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ (5.00)
ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت" (5.00)
انتظار حكم القضاء يُطِيل معاناة تلميذة مُحجبة ممنوعة من الدّراسة (5.00)
- هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ - (132)
- جيش الجزائر يدرب "شباب تندوف" على حمل السلاح في الصحراء - (110)
- التحاق جبهة أمازيغية بالأحرار - (108)
- مصطلحات تخدم الحرب الإعلامية للجزائر والبوليساريو ضد المملكة - (86)
- المغرب يهزم "إفريقيا الوسطى" ويقترب من نهائيات "كان 2022" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مختبرات تزوّد الصيدليات بكميات كبيرة من لقاح الأنفلوانزا الموسمية
تلّقت صيدليات جهة الدار البيضاء سطات كميات إضافية من لقاح الأنفلونزا الموسمية، مع بداية الأسبوع الجاري، في ظل تسجيل تزايد في الطلب عليه من طرف المواطنين.
وأكد مهنيون عاملون في قطاع الصيدلة بجهة الدار البيضاء إن الكميات الإضافية، التي تلقاها الصيادلة هذا الأسبوع، تظل غير كافية نسبيا؛ لكن عدد اللقاحات التي تم منحها لكل صيدلية تزيد عن خمس وحدات، التي تلقتها في عملية التسليم الأولى التي تمت قبل أزيد من 15 يوما.
وأضاف المهنيون المنتمون إلى فيدرالية الصيادلة بالدار البيضاء أن مصالح وزارة الصحة أوصت مرة أخرى بضرورة الالتزام بملء جذاذة تتبع المستفيدين من اللقاح، وتوثيق المعطيات الخاصة بالممرض أو الطبيب الذي يقوم بعملية حقن اللقاح، مع ضرورة التوفر القبلية على الوصفة الطبية.
كما فرضت وزارة الصحة إجراءات مشددة على عملية بيع اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية من طرف الصيدليات، وحصر لائحة المستفيدين في فئات المسنين ومرضى القلب، إلى جانب المصابين بمرض الحساسية وضيق التنفس.
وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد وجهت مراسلة رسمية إلى وزير الصحة، تطالب من خلالها بضرورة الاستعانة بالصيدليات، بوصفها مرافق صحية مؤهلة، لتلقيح المواطنين ضد الأنفلونزا الموسمية؛ وذلك تحسبا لأي تطور وبائي قد يفاقم الوضعية الصحية الحالية، تبعاً للمصدر عينه.
يشار إلى أن نسبة تلقيح المواطنين، خلال السنة الفارطة، لم تتعدّ نسبة 2 في المائة بالمملكة المغربية.