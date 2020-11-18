مختبرات تزوّد الصيدليات بكميات كبيرة من لقاح الأنفلوانزا الموسمية

هسبريس – محمد لديب

تلّقت صيدليات جهة الدار البيضاء سطات كميات إضافية من لقاح الأنفلونزا الموسمية، مع بداية الأسبوع الجاري، في ظل تسجيل تزايد في الطلب عليه من طرف المواطنين.

وأكد مهنيون عاملون في قطاع الصيدلة بجهة الدار البيضاء إن الكميات الإضافية، التي تلقاها الصيادلة هذا الأسبوع، تظل غير كافية نسبيا؛ لكن عدد اللقاحات التي تم منحها لكل صيدلية تزيد عن خمس وحدات، التي تلقتها في عملية التسليم الأولى التي تمت قبل أزيد من 15 يوما.

وأضاف المهنيون المنتمون إلى فيدرالية الصيادلة بالدار البيضاء أن مصالح وزارة الصحة أوصت مرة أخرى بضرورة الالتزام بملء جذاذة تتبع المستفيدين من اللقاح، وتوثيق المعطيات الخاصة بالممرض أو الطبيب الذي يقوم بعملية حقن اللقاح، مع ضرورة التوفر القبلية على الوصفة الطبية.

كما فرضت وزارة الصحة إجراءات مشددة على عملية بيع اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية من طرف الصيدليات، وحصر لائحة المستفيدين في فئات المسنين ومرضى القلب، إلى جانب المصابين بمرض الحساسية وضيق التنفس.

وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد وجهت مراسلة رسمية إلى وزير الصحة، تطالب من خلالها بضرورة الاستعانة بالصيدليات، بوصفها مرافق صحية مؤهلة، لتلقيح المواطنين ضد الأنفلونزا الموسمية؛ وذلك تحسبا لأي تطور وبائي قد يفاقم الوضعية الصحية الحالية، تبعاً للمصدر عينه.

يشار إلى أن نسبة تلقيح المواطنين، خلال السنة الفارطة، لم تتعدّ نسبة 2 في المائة بالمملكة المغربية.