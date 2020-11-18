نقابة الفنون الدرامية تعتزّ بِمهْنية القوات المسلحة

ياسين أوشن

عبرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، باسم سائر منخرطيها وكافة مهنيي المسرح والسينما والفنون الدرامية ببلادنا، عن الاعتزاز "بمهْنية قواتنا المسلحة الملكية في هذا التدخل بقيادة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية"، وباركت "كل الخطوات المشروعة التي تقوم بها بلادنا من أجل الدفاع عن وحدة أراضيها وحماية مصالحها المشروعة".

النقابة ذاتها نددت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، "بالممارسات العدوانية والبلطجية لميلشيات البوليساريو وعصاباتها"، وأعلنت "رفضها المطلق لكل محاولاتها اليائسة لتغيير الوضع وفرض واقع متوتر بالمنطقة".

كما سجلت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية باعتزاز، "التفاف جميع أطياف الشعب المغربي وقواه الحية حول قضيتنا الوطنية"، وحول "مبادرات المملكة الجدية من أجل حل هذا النزاع المفتعل، وأهمها مقترح الحكم الذاتي كحل معقول وواقعي، من شأنه تطوير فرص السلام الدائم في المنطقة، وتحقيق فرص التكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي بين شعوب المملكة".

ودعت النقابة "سائر منخرطيها وعموم الفنانين إلى المساهمة في فضح كل الأكاذيب والأضاليل التي تبثها بعض الأطياف المناوئة لوحدة المغرب الترابية ولشرعية تدخله من أجل حماية مصالحه الحيوية ومصالح شركائه الاقتصاديين في العمق الإفريقي".