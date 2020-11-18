24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:30
|07:59
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحكومة تتدارس مشاريع مراسيم و"اتفاقية أبيدجان"
- الاتحاد المغربي للشغل يستهجن تهور دعاة الانفصال
- مواطنون يشكون إزعاج محلٍّ للترويض الطبي بالرباط
- جمعيات وهيئات مغاربة كندا تدين عصابة البوليساريو
- مناجاة عاشق فاشل
هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ (5.00)
هل يؤشر فض السلطة الوقفات على إنهاء "التساهل مع الاحتجاجات"؟ (5.00)
پينينا سودري .. مغربية تتألق في تدبير مدينة "واطيرلو" البلجيكية (5.00)
مراكز الأحياء تتكفل بـ"مرضى كورونا" للتخفيف من الجائحة بالبيضاء (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نقابة الفنون الدرامية تعتزّ بِمهْنية القوات المسلحة
عبرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، باسم سائر منخرطيها وكافة مهنيي المسرح والسينما والفنون الدرامية ببلادنا، عن الاعتزاز "بمهْنية قواتنا المسلحة الملكية في هذا التدخل بقيادة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية"، وباركت "كل الخطوات المشروعة التي تقوم بها بلادنا من أجل الدفاع عن وحدة أراضيها وحماية مصالحها المشروعة".
النقابة ذاتها نددت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، "بالممارسات العدوانية والبلطجية لميلشيات البوليساريو وعصاباتها"، وأعلنت "رفضها المطلق لكل محاولاتها اليائسة لتغيير الوضع وفرض واقع متوتر بالمنطقة".
كما سجلت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية باعتزاز، "التفاف جميع أطياف الشعب المغربي وقواه الحية حول قضيتنا الوطنية"، وحول "مبادرات المملكة الجدية من أجل حل هذا النزاع المفتعل، وأهمها مقترح الحكم الذاتي كحل معقول وواقعي، من شأنه تطوير فرص السلام الدائم في المنطقة، وتحقيق فرص التكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي بين شعوب المملكة".
ودعت النقابة "سائر منخرطيها وعموم الفنانين إلى المساهمة في فضح كل الأكاذيب والأضاليل التي تبثها بعض الأطياف المناوئة لوحدة المغرب الترابية ولشرعية تدخله من أجل حماية مصالحه الحيوية ومصالح شركائه الاقتصاديين في العمق الإفريقي".