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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 5391 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5391 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5391 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5391 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 306995 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3404049 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 81 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5013 حالة.

وتم التأكد من 5757 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 253351.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - hassan الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:05
علينا أن نعلم أن تدابير وضع الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي هي التي أنقدت دول الشرق مثل الصين واليابان و كوريا وغيرها، لكن عندنا للأسف، الكثير من المغاربة لا يعيرون الإهتمام لذلك لقلة وعيهم بمدى خطورة هذا الفيروس ولتهورهم مما تسبب في رفع عدد الإصابات في اليوم الواحد بشكل كبير، و من المحتمل أن يصل هذا العدد إلى 10000 إصابة و أكثر فيما هو قادم من الأيام !!!!!!!!.
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38
2 - سعيد الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:08
اللهم ألطف بنا وارحمنا برحمتك الواسعة واشفي مرضانا وارحم موتانا الالتزام بقواعد النظافة وعدم الاختلاط هو الحل الأمثل لتجنب هذا الوباء والله على كل شيء قدير
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24
3 - لحنين احمد الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:12
سلام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله يا مجيب الدعوات يا كريم غفور يارحيم
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21
4 - Atlantic الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:14
الله اعلم راه غلطو فتو 40مليون اللي قلتو عندنا في المغرب كل نهار خمس الاف صافي كلشي فيه كوفيد واقلا تتحسبو معنا الاشقاء الأفارقة
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-31
5 - سفيان الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:16
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وابعد عنا شياطين الجن والانس
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15
6 - المصطفى الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:24
نسال الله اللطف والعافية . وندعو الله ان يجنبنا الجفاف فعواقبه اقوى من اي فيروس
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18
7 - واقعي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:24
للأسف سخات علينا هاد الأرواح وطغات علينا المصلحة الذاتية، وصار كل واحد كيتعامل مع هاد الوباء بحسب كانتو وأصبح من ينادي بضرورة الحجر باش نساليو من هاد الوباء، كيهاجموه العديد من المعلقين، راه الوعي الحقيقي هو من سيعالج الوباء ماشي مجرد البروتوكول اللي كل واحد كيديرو كيفما بغا، والله يهدينا
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5
8 - متتبع الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:38
التشكيك في وجود الوباء هو الذي أوصلنا إلى هذه الأرقام. تتحدث بدون علم. قل خيرا أو فاصمت.
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5
9 - جمال الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:40
عندما يكون شعب في واد وحكومة في واد يصعب تحقيق أي شئ ولو كان بسيط
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5
10 - لاتهزن الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:41
العنوان يختصر كل التعليق. والله ربي ما ظلمنا والله ان بيننا عباد ظلمة وكفرة وفجرة بكيفية لا تتصور. ان النفاق والرياء بلغ دروته حتى في صلب الادارات العمومية التي يفترض فيها ان تكون وصية على امن العباد وسلامة البلاد. والله ان ما اقوله لهو الصدق كله . والله لن يرفع عنا هدا البلاء حتى تاخد كورونا كل وجوه السوء التي دكرت. امين
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3
11 - بسم الله الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:46
اللهم يا لطيف نسأل اللطف فيما جرت به المقادر
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