المحكمة تخرج ملف "أوزود" من رفوف النسيان

هسبريس ـ محمد لديب

حدّدت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة نهاية شهر نونبر الجاري والثامن من دجنبر المقبل كتاريخين للنظر في قضيتين لهما ارتباطات بطريقة غير مباشرة بملف "إقامة أوزود"، الذي تحوّل إلى قضية رأي عام بعاصمة دكالة.

وقرّرت المحكمة ذاتها النظر في الملف عدد 8704/2102/2018، المرفوع ضد مسير شركة "Solute" المتابع من أجل السب والقذف التشهير، بعد أن كان قد أخرج من المداولة لإجراء بحث منذ سنة.

كما ستنظر ابتدائية الجديدة في الملف الجنحي عدد 13906/2102/2019 من أجل الضرب والجرح في حق مساعد شركة الحدائق الخضراء في ورش إقامة "أوزود" يوم 16 أبريل 2019؛ وهو اليوم نفسه التي وضعت فيه شكاية كيدية امرأة من مؤسسي شركة "Solute" ضد ابن مسيّر مشروع "إقامة أوزود"، تدّعي أنها تعرّضت للاعتداء يوم 09 أبريل 2019، بالرغم من أن محضر المفوض القضائي الذي كان حاضرا بعين المكان قد تضمن وقائع مغايرة لتصريحاتها.

وتأتي هذه التطورات عقب صدور أوامر من رئاسة المحكمة الابتدائية بتحريك كافة القضايا المعروضة أمام هيئات الحكم، المتعثرة أو العالقة منذ سنة 2018؛ ومن ضمنها القضايا المرتبطة بنزاع مشروع الحدائق الخضراء.

وقال هشام حسنابي، رئيس لجنة الدفاع عن مسير شركة "الحدائق الخضراء"، إن الاتهامات التي وجّهت إلى موكله من لدن مسيري شركة "SOLUTE" والمساهمين فيها، المتعلقة بمزاعم بشأن تعرضهم لعملية نصب، "مجانبة للصواب لكونهم يشغلون حاليا شققهم بالمشروع ذاته الذي لم يحصل صاحبه على ترخيص السكن بسبب عراقيل إدارية، إضافة إلى أن هؤلاء المساهمين في الشركة يمنعون الشركة من مواصلة أشغال التشطيب النهائي التي لم يتبق منها سوى 2 في المائة".