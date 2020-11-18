"لارام" توضح بشأن منع "أميناتو حيدار" من السفر

هسبريس من الرباط

نفت شركة الخطوط الملكية المغربية ما تم تداوله من معلومات مغلوطة بخصوص منع الراكبة المسماة "أميناتو حيدر" من الركوب بإحدى رحلاتها.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها أنه وفقا لبروتوكول حالة الطوارئ الصحية، قامت السلطات الصحية بالعيون بمنع طائرتها من الإقلاع، إثر الإبلاغ عن أن الراكبة المعنية أثبتت التحاليل إصابتها بفيروس "كوفيد-19"، و"لهذا مُنعت من ركوب الرحلة رقم AT1418 يوم الأربعاء 18 نونبر، والمتوجهة من العيون إلى لاس بالماس".

وأضاف بلاغ الشركة أن إجراء كهذا، والذي يتم بتنسيق بين السلطات الصحية والسلطة المحلية وشركة "لارام"، يهدف إلى حماية صحة الركاب وسلامة الطيران.

وأكدت "لارام" أنه وفقا لإجراءاتها ولإجراءات الطيران حول العالم، لا يمكن للأشخاص المصابين بفيروس "كوفيد-19" الركوب في الرحلات الجوية، لما يمثله ذلك من خطر العدوى على جميع الركاب، مذكرة بأنه ينبغي على الشخص المصاب بالفيروس التاجي الالتزام بحجر صارم لمدة 14 يوما، وتجنب أي اتصال مع أشخاص آخرين.