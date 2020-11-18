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كُتّاب وآراء
"لارام" توضح بشأن منع "أميناتو حيدار" من السفر
نفت شركة الخطوط الملكية المغربية ما تم تداوله من معلومات مغلوطة بخصوص منع الراكبة المسماة "أميناتو حيدر" من الركوب بإحدى رحلاتها.
وأوضحت الشركة في بلاغ لها أنه وفقا لبروتوكول حالة الطوارئ الصحية، قامت السلطات الصحية بالعيون بمنع طائرتها من الإقلاع، إثر الإبلاغ عن أن الراكبة المعنية أثبتت التحاليل إصابتها بفيروس "كوفيد-19"، و"لهذا مُنعت من ركوب الرحلة رقم AT1418 يوم الأربعاء 18 نونبر، والمتوجهة من العيون إلى لاس بالماس".
وأضاف بلاغ الشركة أن إجراء كهذا، والذي يتم بتنسيق بين السلطات الصحية والسلطة المحلية وشركة "لارام"، يهدف إلى حماية صحة الركاب وسلامة الطيران.
وأكدت "لارام" أنه وفقا لإجراءاتها ولإجراءات الطيران حول العالم، لا يمكن للأشخاص المصابين بفيروس "كوفيد-19" الركوب في الرحلات الجوية، لما يمثله ذلك من خطر العدوى على جميع الركاب، مذكرة بأنه ينبغي على الشخص المصاب بالفيروس التاجي الالتزام بحجر صارم لمدة 14 يوما، وتجنب أي اتصال مع أشخاص آخرين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
من باع وطنه سهل ان يبيع جسده
متل هؤلاء لا يهمنا امرهم .
ثانيا: كيف عرفت لارام ان السيدة مصابة ب كوفيد؟؟؟؟ ان كانت اسبانيا تطلب تحليلا سلبيا قبل دخول أراضيها و هذه السيدة لم تكن تحمله فهذا شيء اما ان تعرف لارام من فيهم كوفيد و من هو خال منه فلا اعتقد ان الامر كما قالت لارام.
ثم إن لارام ليس لها الحق في رفض اي احد و هذا يسير على كل شركات الطيران إلا لسبب ظاهر مثل السُكْر المتقدم....
و شكرا.
وتلوح بخيانته وكأنها تعيش في الرابوني. فهلا تم اعتقالها والتحقيق معها لانها تتخابر مع جهات اجنبية معادية لوطننا المغرب. ام انها فوق القانون؟؟؟؟؟
آنذاك سنحكم .
* الآن يبدو لي أنها محظوظة ، لأنها لا زالت حية ترزق .