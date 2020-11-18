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الرئيسية | مجتمع | "لارام" توضح بشأن منع "أميناتو حيدار" من السفر

"لارام" توضح بشأن منع "أميناتو حيدار" من السفر

"لارام" توضح بشأن منع "أميناتو حيدار" من السفر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 23:08

نفت شركة الخطوط الملكية المغربية ما تم تداوله من معلومات مغلوطة بخصوص منع الراكبة المسماة "أميناتو حيدر" من الركوب بإحدى رحلاتها.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها أنه وفقا لبروتوكول حالة الطوارئ الصحية، قامت السلطات الصحية بالعيون بمنع طائرتها من الإقلاع، إثر الإبلاغ عن أن الراكبة المعنية أثبتت التحاليل إصابتها بفيروس "كوفيد-19"، و"لهذا مُنعت من ركوب الرحلة رقم AT1418 يوم الأربعاء 18 نونبر، والمتوجهة من العيون إلى لاس بالماس".

وأضاف بلاغ الشركة أن إجراء كهذا، والذي يتم بتنسيق بين السلطات الصحية والسلطة المحلية وشركة "لارام"، يهدف إلى حماية صحة الركاب وسلامة الطيران.

وأكدت "لارام" أنه وفقا لإجراءاتها ولإجراءات الطيران حول العالم، لا يمكن للأشخاص المصابين بفيروس "كوفيد-19" الركوب في الرحلات الجوية، لما يمثله ذلك من خطر العدوى على جميع الركاب، مذكرة بأنه ينبغي على الشخص المصاب بالفيروس التاجي الالتزام بحجر صارم لمدة 14 يوما، وتجنب أي اتصال مع أشخاص آخرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - Oussama الخميس 19 نونبر 2020 - 00:05
"Je n'aime pas votre pays mais je veux bien prendre vos avions"
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55
2 - محمد الميسي الخميس 19 نونبر 2020 - 00:07
مالنا على هاذ البلاغات والشروحات؟ أ للا طيارتنا وما بغيناش نركبوك، واش كتسالينا شي حاجة؟
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110
3 - AZAMI الخميس 19 نونبر 2020 - 00:11
منعها من الركوب في الطائرة نظرا لإصابتها بكوفيد 19 من حق السلطات الصحية وشركة الطيران كما يحب معاقبتها على ذلك الفعل الشنيع لأنها كانت تود إصابة كل من على متن الرحلة بالإضافة لنقل الفيروس للاس بلماس مع العلم ان بهذه الأخيرة من يحبذ فكررتها الإنفصالية ويسجعها. اذا هي على علم بإصابتها وتنوي نقل العدوى للآخرين والقانون واضح في مثل هذه النازلة.
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45
4 - الخميس الخميس 19 نونبر 2020 - 00:13
لا نعطي الأمر أكثر من حجمه المرأة حاملة للفيروس وليس أي فيروس إنه فيروس كورونا الواسع الإنتشار لذا يجب عزلها لمدة 12 يوما وفصلها عن عائلتها وأبنائها لأنها أصبحت معدية وحتى بعد انقضاء المدة يجب عزل كل من خالطها لنفس المدة.
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33
5 - خلبل الخميس 19 نونبر 2020 - 00:13
لازم على السلطات المغربية بان تدعها في السجن . الخائنة
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56
6 - صحراؤنا الخميس 19 نونبر 2020 - 00:14
يخ منو وعيني فيه ولماذا تركبين طائرتنا أليست مغربية يا أمينة تووووو وكوني تحشمي كتعيشو على حساب المعتقلين إخواننا المغاربة الصحراويين
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30
7 - رأي الخميس 19 نونبر 2020 - 00:15
هل سنبقى نلعب مع هذه الخائنة لعبة القط و الفار ؟؟؟ أريد أن أعرف هل هي مغربية ام لا . اذا كانت مغربية فيجب اعتقالها لانها تهدد استقرار المملكة , و اذا لم تكن مغربية فيجب ترحيلها . ام ان المغرب عاجز عن ردعها !!!!
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41
8 - عقلاني الخميس 19 نونبر 2020 - 00:16
منين كايجيوها الفلوس، خاص تحقيق في تلقي أموال من الخارج
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33
9 - khourbalahcen الخميس 19 نونبر 2020 - 00:17
نعم صحيح المريضة بكورونا لا يجب أن تركب مع الناس الأصحاء في الطائرة لكي لا تنقل للناس كورونا كما اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها من عداد الموتى جراء هذا الفيروس صحيح معادلة صحيحة وطنيا ودوليا أطلب الله بالليل وبالنهار وقبل طلوع الفجر والشمس أن يجعل هده المرأة في عداد المفقودين بهدا الوباء أمين يا يا رب العرش الكريم العظيم لأنها تدعي بالقوة وتحسب رأسها ملكة جمال الكون اللعنة عليها قريب إنشاء الله تعالى وبركاته والسلام على جميع المغاربة الأحرار الخائنة امينتو نسأل لها موت معصور وقاسي بهدا الفيروس
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8
10 - ben الخميس 19 نونبر 2020 - 00:18
المرجوا عدم السماح لهذه المرتزقة مغادرت المغرب بعد ان يتم الحجر الصحي ومعافاتها من كوفيد!واجب من النيابة العامة في مدينة لعيون تقديم مذكرة توقيف في حقها؟بدعوة التشجيع علي حمل السلااح ظد القوات المسلحة الملكية!!!
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11
11 - mohammedname الخميس 19 نونبر 2020 - 00:18
بلا توضيحات هادي راها أكثر خطرا على المغرب من الزفزافي ومن معه لهذا وجب تطبيق القانون عليها ومحاكمتها.
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15
12 - مغربي الخميس 19 نونبر 2020 - 00:24
اكره هده السيدة تأكل الغلة وتسب الملة
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15
13 - Citoyen الخميس 19 نونبر 2020 - 00:24
Qu'est ce qu'elle fait au maroc cette personne???
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7
14 - بالشفاء العاجل الخميس 19 نونبر 2020 - 00:24
نتمنى لها الشفاء العاجل مثلها مثل جميع المصابين لكي يتسنى لها السفر الى وجهتها المطلوبة.
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-40
15 - rachid الخميس 19 نونبر 2020 - 00:25
لا يجب على الخطوط المغربية ان تفسر عدم ركوب المعنية أمينة.. من مغادرة المغرب، هده المراءة هي جسوسة و خائنة لوطنها و ابناء و طنها و انا شخصيا مستعد لأن ارفع عليها دعوى قضائية أتهمها بالمس بالمقدسات و بالوحدة الترابية للدولة المغربية، هذه إنفصالية و متأمرة مع الخارج ضد الوحدة المغربية. كيف للسلطات للسماح مثل هذه لمغادرة الوطن دون حسيب ولا رقيب، هذه هي المآمرة الكبرى، مثل هؤلاء مكانهم السجن و التحقيق و المحاكمة العاااااادلة. لا تسمحو لها بالمغادرة. خااااااائنة مكانها السجن او الٱعداااام. الموت للخونة
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13
16 - سعد164 الخميس 19 نونبر 2020 - 00:27
هذه النكرة يجب ان تسجن لانها تريد القيام بجريمة قتل ويعلم الله تعالى كم من راكب سيصاب بسببها..
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5
17 - محمد لعيوني الخميس 19 نونبر 2020 - 00:29
خائنة لا يهمنا سفرها او اخبارها.
من باع وطنه سهل ان يبيع جسده
متل هؤلاء لا يهمنا امرهم .
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10
18 - عبد الله الخميس 19 نونبر 2020 - 00:31
دخول الحمام ماشي بحال خرزجوا. ارتكبت اكبر خطا وعندما احست بالخطر ارادت الهروب هيهات المغرب ليست زريبة لقد تغير كل شيء ولا بد ان تنالي حسابك مكانك السجن لتتعلمي كيفية التصرف العشوائية ممنوعة.
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6
19 - عبدو الخميس 19 نونبر 2020 - 00:31
نعم هي مصابة بكورونا والكورونا عدوى تقتل ونحن في وضع حرب ضد الفيروس ومن يخالف قانون المغربي الخاض بالجاءحة فسيكون مصيره الموت عن طريق الفيروس .وهذه المصابة لم تحترم القانون واجرمت في حق الناس التي خالطتهم في طريقها الى المطار ويجب تقديمها للعدالة كمجرمة حرب لانها حاولت بنية مسبقة نقل العدوى الى اشخاص ابرياء.
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3
20 - Moh الخميس 19 نونبر 2020 - 00:32
Je pense qu'on est un peu trop tolérant avec cette séparatiste qui appelle à la guerre contre son propre Pays. Il me semble qu'il est temps de lui demander de choisir entre être marocaine et respecter la souveraineté de notre Pays ou alors prendre un aller sans retour en laissant le Passeport Marocain au pied de l'avion
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8
21 - fariss الخميس 19 نونبر 2020 - 00:33
هاد خائناتو حيدر خاصها تلتازم بحالها بحال الناس ومتبقاش طير علينا من بلاد لبلاد كتمشي غير باش تنوعر ويعمروها وتجي طلق علينا داك اللسان لي مايحشم
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6
22 - Moha الخميس 19 نونبر 2020 - 00:36
ان لا اعرف هاته السيدة او ما فعلت في الماضي و لا ما ستفعل في المستقبل و لكني اعرف ان القضاء وحده له الحق في ان يعاقبها إن: تم رفع دعوى ضدها ثم ثبتت إدانتها. أما أن يصيح الناس هنا بأن تزج بالسجن و ما الى ذلك فهذا خطأ.

ثانيا: كيف عرفت لارام ان السيدة مصابة ب كوفيد؟؟؟؟ ان كانت اسبانيا تطلب تحليلا سلبيا قبل دخول أراضيها و هذه السيدة لم تكن تحمله فهذا شيء اما ان تعرف لارام من فيهم كوفيد و من هو خال منه فلا اعتقد ان الامر كما قالت لارام.

ثم إن لارام ليس لها الحق في رفض اي احد و هذا يسير على كل شركات الطيران إلا لسبب ظاهر مثل السُكْر المتقدم....

و شكرا.
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-13
23 - جميل الأمزون الخميس 19 نونبر 2020 - 00:41
هي ڤيروس،من فضلكم ،أرجوكم حاكموها كما حاكمتم الزفزافي. تحث على حمل السلاح وتتركوها تغادر المغرب، إنها تخطط لأمر خطير إرهابي ضد بلادي.
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3
24 - ملاحظ محايد الخميس 19 نونبر 2020 - 00:44
هل كل مغربي منع من ركوب الطائرة يجب تقديم استفسار للراي العام بخصوص منعه .ام هذه الخائنة عديمة الذمة تعيش بيننا وعلى خيرات هذا الوطن
وتلوح بخيانته وكأنها تعيش في الرابوني. فهلا تم اعتقالها والتحقيق معها لانها تتخابر مع جهات اجنبية معادية لوطننا المغرب. ام انها فوق القانون؟؟؟؟؟
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25 - hamza montreal الخميس 19 نونبر 2020 - 00:47
انا من رأيي يجربوا فيها اللقاح
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0
26 - أعطونا مثالاً الخميس 19 نونبر 2020 - 00:54
* أعطونا مثالاً لأي دولة في العالم كيف تتعامل مع إنفصالييها ،
آنذاك سنحكم .
* الآن يبدو لي أنها محظوظة ، لأنها لا زالت حية ترزق .
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0
27 - hamid الخميس 19 نونبر 2020 - 00:57
هاذي ديرو معاها وحدة بين جوج. يا اما زولولها داك الباسبور المغربي كيف كادير مصر. ولا الحبس شي عشرين سنة ولاش كاتشرحونا
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28 - مهاجر الخميس 19 نونبر 2020 - 00:59
اريد ان اعرف اذا أقر اي مغربي آخر بعدم مغربية الصحراء هل يعاقب أم لا، نعم يعاقب و يرمى به في السجن فلماذا لا تعاقب المدعوة حيدر و تلقى نفس الجزاء بما أنها تحمل جواز سفر مغربي
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29 - contagion الخميس 19 نونبر 2020 - 01:10
اثمن على راي المعلق "راي" و اذا كانت هاد السيدة مغربية فيجب محاكمتها بتهمة خيانة الوطن و الزج بها بالموبد او الاعدام. و ان كانت غير مغربية يجب طردها من كل التراب المغربي حدها تندوف و تمشي في ما بغات من غير الاراضي المغربية. كا كان شي مغربي كان لصقو ليه احسن تهمة ولاحوه ياكلو الحبس و هاد البرغوتة زعما حرتو فيها، الدولة المغربية كاملة حايرة في عدوة الوطن؟ فهم تسطى. باراكا علينا من هادشي ا الدولة المغربية يلا كنتي رحيمة شوفي ولادك خيرة شبابك و عقلاءك مسجونين و مطهدين على كلمة حق. يا طلقوا اللعب مع كلشي يا زيرو مع كولشي و بداو بهاد عدوة الوطن اميناتو و ما هي بالامينة.
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30 - naji الخميس 19 نونبر 2020 - 01:11
شكون هذا لعاطيها الباسبور المغربي أصلا
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31 - sun shine state الخميس 19 نونبر 2020 - 01:15
si c,etait l,epoque de hassan 2 et de driss bassri elle n aura meme le droit a un passport.
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