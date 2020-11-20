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الرئيسية | مجتمع | ‪مؤشر: إتقان اللغة الإنجليزية بالمغرب "مُتَدن" .. والإناث أكثر تفوقا‬

‪مؤشر: إتقان اللغة الإنجليزية بالمغرب "مُتَدن" .. والإناث أكثر تفوقا‬

‪مؤشر: إتقان اللغة الإنجليزية بالمغرب "مُتَدن" .. والإناث أكثر تفوقا‬
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:00

حل المغرب في الرتبة 74 عالميا ضمن قائمة مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية، الصادر عن مؤسسة EF، التي وصفت مستوى إتقان هذه اللغة بالمملكة بـ"المتدني".

وحسب المؤشر فإن مستويات إتقان اللغة الإنجليزية ترتفع لدى الإناث بنسبة 58.25 في المائة مقابل 55.63 في المائة لدى الذكور.

المغرب متراجع أيضا في التصنيف ذاته مقارنة بالدول الإفريقية، إذ حل في الرتبة السادسة على مستوى القارة، خلف كل من جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا ثم تونس فإثيوبيا، بمعدل قدر بـ453 نقطة.

وفي ما يهم القارة السمراء قال التقرير إن "قوى الاستعمار الأوروبية لطالما حافظت على علاقة وطيدة مع إفريقيا، خاصة فرنسا؛ لكن الدولة التي تقود الموجة الأحدث من الاستثمارات الأجنبية في القارة حالياً هي الصين"، مردفا: "اليوم، تعجّ إفريقيا بمشاريع البنية التحتية الضخمة، والصفقات التجارية، والمشاريع الجديدة. كما تم افتتاح أكثر من 320 قنصلية وسفارة جديدة في القارة ذاتها بين العامين 2010 و2016. لكن، مازال الماضي المتأثر بالعنف والاضطهاد يلقي بظله الطويل عليها. وسيساعد الإتقان الأفضل للغة الإنجليزية المستثمرين الأجانب والشركاء الأفارقة في التوصل إلى عقود أكثر شفافية وتعاون أكثر سلاسة".

وتابعت الوثيقة: "أدى التاريخ الاستعماري في إفريقيا إلى ربط لغات المستعمر بالمستوى الاجتماعي العالي في مخيّلة كثير من الإفريقيين. ونتيجة لهذا، تعطي المدارس المحلية الأولوية عادة لتعليم الإنجليزية أو الفرنسية بدل تعليم اللغات المحلية".

ويؤكد التقرير أن "الوقت حان للتوقف عن هذه الممارسة، إذ يُظهر عدد بارز من الأبحاث أن الأطفال الذين لم يتم تعليمهم القراءة والكتابة باللغة الأم يعانون من مساوئ دائمة؛ ورغم هذا، تستمر كافة دول إفريقيا تقريباً في استخدام اللغات الاستعمارية كلغة للتعليم، باستثناء إثيوبيا وإريتريا وتنزانيا".

وحسب دراسة حديثة شملت 12 مدرسة في الكاميرون قامت بالتحوّل من التعليم بالإنجليزية إلى التعليم بلغة كوم، وهي اللغة الأم للطلاب، أظهر الطلاب في تلك المدارس أداء أفضل في كافة المواد بعد خمس سنوات، بما فيها اللغة الإنجليزية. وبدأت كينيا بتقديم دروس السواحيلي في المدارس الابتدائية هذا العالم، رغم أن غالبية التعليم هناك تبقى بالإنجليزية.

وتصدرت هولندا قائمة المؤشر بمجموع نقاط قدر بـ 652، متبوعة بالدنمارك ثم فنلندا فالسويد والنرويج والنمسا، ثم البرتغال فألمانيا، تليها بلجيكا وسنغافورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - بيكو الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:11
الشعب جُهّل عمدا. لدرجة انه لا يتقن اللغة العربية اساسا.
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17
2 - أستاذ الاجتماعيات الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:13
الإناث أكثر تفوقا في اللغات، الرياضيات، الفلسفة، التاريخ و الجغرافيا، و كل المواد الدراسية، بل هن أكثر إنضباطا و أحسن أخلاقا!!!
ظاهرة تستدعي دراسات معمقة، لأنني أعتقد أن "الذكور" أصبحوا مجرد براميل لهرمون التستسترون، الهرمون المعروف بإلغائه للعقل و المنطق و المعزز للإنفعالات العنيفة و الغبية بسبب و بلا سبب؟؟؟!!!
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15
3 - Samir الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:14
ما يفتح باب التنمية و التطور هو الاستثمار في العقول و البحث العلمي و سيادة القانون لضمان و تشجيع الاستثمار لأنه ان ام نفعل ذلك سنجد أنفسنا دائما نتعلم لغات الآخرين دون جدوى.
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4
4 - Hassan Hrouza الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:15
للاسف الشديد
لا عربية لا فرنسية ولا انجليزية
التعليم انتهى بداية الثمانينات
حتى المدرسين الحاليين لايمكنهم ان يعلموا, لانهم بدورهم ضحية وفاقد الشيئ لا يعطيه
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12
5 - هههه الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:15
الأنثى متفوقة في كل شيء.في الدراسة في العمل وحتى في اللغات وما بالمراتب الأولى التي تحصل عليها في جميع مستويات الدراسة من الابتدائي إلى الجامعي لا خير دليل ويقولون أنها ناقصة عقل ودين هههه
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10
6 - معلق الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:15
بصفتي طالب مهندس و مررت ب تجربة الأقسام التحضيرية و التي تعد من تبعات النظام الفرنسي، أحث الآباء على ضرورة تعليم أبنائهم اللغة الانجليزية، فوالله ان الفرنسية لغة أكل عليها الدهر و شرب، خصوصا في مجال البحث العلمي، لن تجد أي شيء إذا بحثت بالفرنسية، لااا شيء، يذكر أنني مثلث المغرب في مؤتمر في فرنسا يا حسرة، ولا واحد يتكلم الفرنسية، المؤتمر كله بالإنجليزية، ارجوكم الانجليزية ثم الانجليزية، و اللهم يسر لجميع أبناء المسلمين في دراستهم
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7
7 - مواطن الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:15
كيف يمكن أن يتقن المغاربة الإنجليزية مع احتكار الفرنسية جميع مظاهر الحياة ...اذا اراد الحكام أن يتقدموا إلى الأمام فليضعوا الفرنسية جانبا وليتبنوا الإنجليزية(لغة العلم والأبحاث...و...و) فرنسا تبذل كل جهدها لنشر الفراكوفونية عبر العالم ولكن دون جدوى وتبقى الدول التي استعمرتها هي التي تتبنى الفرنسية قوة وبتواطى من الحكام...
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6
8 - Ali Ali الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:16
i think we are doing very well ! so no worries ....oh yeah i forgot something ...i'm a boy !!
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-5
9 - M M M الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:16
اللغات في المغرب اصبحت مثل الغراب حين أراد أن يتعلم مشي الحمامة و في الاخير فقد مشيته الحقيقية لا هذا و لا ذلك
التعليم في المغرب منحط و أصبح اسفل السافلين بسبب لوبي التعليم أو الشركات الخاصة التي استحوذت عليه
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3
10 - mohamed الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:19
The English and chinese languages are the official languages of the world, the languages of science, technology and the development of nations, other languages ​​such as Frenchor spanish are long dead,
French-speaking countries are in the lower world.
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5
11 - marjane الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:19
نسبة كبيرة من الذكور اصبحو لايهتمون بالدراسة ككل فما بالك باللغة الانجليزية
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6
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