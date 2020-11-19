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كُتّاب وآراء
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وزارة الصحة تنفي شراء لقاح كورونا بـ27 درهما
الخميس 19 نونبر 2020 - 13:11
أكدت وزارة الصحة، الخميس، أن ما يروج ببعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري حول شراء المغرب للقاح الصيني المضاد لـ"كوفيد-19" بــ27 درهم للجرعة، غير صحيح.
وقالت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن سعر البيع للمواطنين لم يتحدد بعد، موردة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن هو أمر لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة.
وشددت وزارة الصحة، يضيف البلاغ الرسمي نفسه، على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص نشر مثل هذه الأخبار الزائفة والمعطيات غير الصحيحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
2 - abid32 الخميس 19 نونبر 2020 - 13:24
واخا ايدير 0 درهم نحن لانريد أن نكون فأران التجارب لوكان اللقاح فعال لما أغلقت أغلب الدول الأربية إقتصادها للمرة الثانية
3 - Salmaoui الخميس 19 نونبر 2020 - 13:24
بكم اذن اقتنت الوزارة هذا اللقاح؟ و هل ستبيعه للمغاربة ام انه سيكون مجانيا؟ هذه أسئلة لابد من الاجابة عليها من جهة رسمية!
4 - مواطن من المغرب الخميس 19 نونبر 2020 - 13:26
وزارة الصحة تنفي الخبر ولا تعطي الجواب الصحيح انها قمة الأنانية وكأن ثمن ذاك اللقاح من أسرار دولة. ما العيب اذا ذكر الثمن الحقيقي..
6 - عبدالواحد الخميس 19 نونبر 2020 - 13:26
ما جاء في هسبريس:
وزارة الصحة تنفي شراء لقاح كورونا بـ27 درهنا
هسبريس من الرباط
19-نونبر-2020 13:11
أكدت وزارة الصحة، الخميس، أن ما يروج ببعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري حول شراء المغرب للقاح الصيني المضاد لـ"كوفيد-19" بــ27 درهم للجرعة، غير صحيح. وقالت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن سعر البيع للمواطنين لم يتحدد بعد،
تعليقي:
اللقاح يجب وسيكون مجانا لجميع المواطنين
وزارة الصحة تنفي شراء لقاح كورونا بـ27 درهنا
هسبريس من الرباط
19-نونبر-2020 13:11
أكدت وزارة الصحة، الخميس، أن ما يروج ببعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري حول شراء المغرب للقاح الصيني المضاد لـ"كوفيد-19" بــ27 درهم للجرعة، غير صحيح. وقالت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن سعر البيع للمواطنين لم يتحدد بعد،
تعليقي:
اللقاح يجب وسيكون مجانا لجميع المواطنين
7 - strobaji الخميس 19 نونبر 2020 - 13:29
D’après mes info la dose de vaccin environ 2€ par dose alors se n’ai pas la peine d’influencer les prix et les rumeurs
8 - تيقناكم أسفون الخميس 19 نونبر 2020 - 13:29
اووواااه على أنتم بالسلامة والعافية ناويين تبيعوه للمواطنين ؟؟؟ وفين مشاو تبرعات صندوق كورونا المقدر بالمليارات ؟؟؟؟؟؟ اتقوا الله في أنفسكم فكل من عليها فان
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