وزارة الصحة تنفي شراء لقاح كورونا بـ27 درهما‎

هسبريس من الرباط

أكدت وزارة الصحة، الخميس، أن ما يروج ببعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري حول شراء المغرب للقاح الصيني المضاد لـ"كوفيد-19" بــ27 درهم للجرعة، غير صحيح.

وقالت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن سعر البيع للمواطنين لم يتحدد بعد، موردة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن هو أمر لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة.

وشددت وزارة الصحة، يضيف البلاغ الرسمي نفسه، على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص نشر مثل هذه الأخبار الزائفة والمعطيات غير الصحيحة.