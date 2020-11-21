24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "القبايل" تترقب طرد "الاحتلال الجزائري" بتحركات "حكومة المنفى"
- "الوطن قبل القبيلة" .. شذرات من سيرة الراحل المحجوبي أحرضان
- منع تلميذة محجّبة من الدراسة بالقنيطرة يعيد ذكرى "قصة سابقة"
- "فقاعات السفر" .. علاج مؤقت لخسائر شركات الطيران
- مطالب بإعادة أطفال مغاربة "محتجزين" في سوريا
"الوطن قبل القبيلة" .. شذرات من سيرة الراحل المحجوبي أحرضان (5.00)
بلاغ الديوان الملكي.. العاهل المغربي يُبدي استعدادا لزيارة موريتانيا (5.00)
- بلاغ الديوان الملكي.. العاهل المغربي يُبدي استعدادا لزيارة موريتانيا - (171)
- "القبايل" تترقب طرد "الاحتلال الجزائري" بتحركات "حكومة المنفى" - (140)
- هذه أسباب تريّث سلطات المملكة في اعتقال الانفصالية أمينتو حيدر - (119)
- مناقشة مشروع قانون المالية 2021 تكشف تنافر الأغلبية الحكومية - (102)
- هل تقوي "أجنحة الحمامة" المشاركة السياسية للحركة الأمازيغية؟ - (87)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العنوسة وموانع الحمل وعمل المرأة.. ثالوث يخفض خصوبة المغاربة
سجلت نسبة الخصوبة لدى المغاربة انخفاضا كبيرا، متراجعة من معدل 7 مواليد لكل أسرة سنة 1962، إلى 5.2 سنة 1980، لتتراجع بمعدل أكبر مستقرة في 3.1 في المائة سنة 1998، ثم سارت في منحى تراجعي لتستقر في 2.38 سنة 2017.
تراجع خصوبة المغاربة عزاه المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، في تقرير صدر الشهر الجاري، إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ وهي تأخر سنّ الزواج الأول لدى المغاربة، وزيادة استخدام موانع الحمل، إضافة إلى عمل المرأة، مبرزا أن مستوى الخصوبة الحالي يقترب من عتبة "استبدال الأجيال".
ومقابل انخفاض نسبة الخصوبة في المغرب، سجلت نسبة وفيات المواليد انخفاضا مهما، إذ تم تقليص الوفيات، خلال الفترة ما بين سنة 2000 و2018، من 57.3 وفاة في كل 1000 ولادة، إلى 18 وفاة، أي بنسبة انخفاض بلغت 64 في المائة.
واعتبر المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية أن التقدم الذي حققه المغرب في مكافحة وفاة المواليد مشجع، غير أنه أشار إلى أن معدّل الوفيات في المناطق القروية، وخاصة المناطق التي تعاني من العزلة، مازال مرتفعا.
المغرب تمكّن أيضا من تخفيض نسبة الوفيات في صفوف الأمهات، إذ انخفضت من 404 حالات وفاة أثناء الولادة لكل 100 ألف امرأة، سنة 1980، إلى 73 سنة 2018، بفضل تحسين ظروف التوليد؛ غير أن التقرير المذكور نبّه إلى أن المغرب مدعو إلى بذل جهد أكبر من أجل الاقتراب من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وبخصوص التلقيح، الذي يستأثر باهتمام النقاش العمومي، مع اقتراب الشروع في بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، أفاد تقرير المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية بأن برنامج التمنيع الذي أطلقه المغرب سنة 1987 مكّن من تحقيق نسبة تغطية ضد الأمراض المستهدفة بنسبة 95 في المائة على الصعيد الوطني.
وحقق المغرب نتائج لامست سقف نسبة 100 في المائة، في التطعيم ضد شلل الأطفال، الذي يعدّ المؤشر الأبرز على مستوى تعميم التلقيح على الصعيد العالمي، إذ بلغت نسبة الأطفال الذين طُعموا بهذا اللقاح في المغرب 99 في المائة سنة 2018.
ودعا المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية في تقريره إلى الحفاظ على النتائج التي تم تحقيقها على صعيد تطعيم الأطفال ضد الأمراض، كما دعا إلى تعزيز برنامج التلقيح بلقاحات جديدة مستقبلا، أثبتت نجاعتها في بلدان أخرى.
من جهة ثانية، سجّل التقرير أن الميزانية المرصودة للصحة، من الناتج الداخلي الإجمالي، وبالرغم من أنها تعرف زيادة مستمرة خلال العقدين الأخيرين، فإنها تظل غير كافية لمواجهة الأمراض التقليدية، ويزداد ضعف قدرتها أمام مواجهة الأمراض الأكثر خطورة، مثل وباء كوفيد-19.
وعموما، فإن الولوج إلى الخدمات الصحية في المغرب مازال بعيدا عن التعميم، حسب ما جاء في تقرير المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، مبرزا أنه مرتهن بمدى قدرة الأسر على أداء نفقات العلاج.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
كثرة لولاد. العامل الوحيد هو مستقبلهم في هاد لبلاد ماكينش كين ضياع وفقر
محاربة الفقر انه ينخر المجتمع.
البطالة .
الصحة.
التعليم الجيد.
لذلك لا تلدوا الا حسب استطاعتكم لان اطفالكم سيواجهون مستقبل صعب.
موانع الحمل على أشكاله و يتم بالمجان في حين الأمراض الخطيرة مثل السرطان يجب الأداء.
إذا ما حدث و أن تم الحمل فهناك الإجهاظ و الذي يتم تقنينه و عدم تجريم فاعله.
عمل المرأة الذي يتم التشجيع عليه بل إجبار المواطنين على اللجوء إليه كالرفع من مستوى المعيشة بل و التمكين للمرأة حتى أنها أصبحت منافسة لرجل في ميدان العمل بل يتم التخلي على الرجل و الزج بالمرأة للعمل و بأثمان زهيدة و معينة.
إرهاق المرأة بالعمل يجعلها تفكر ألف مرة قبل أن تقدم على (مشروع طفل) و تقتصر دائما على طفلين أو على الأكثر 3 أطفال.
العنوسة تحصيل حاصل سيما بعد فرض قوانين تجعل المرأة (عدوة) للرجل بل هناك من الأسر من تجيش إبنتها على الرجل أكثر من جعلها سكن للزوج.
في زحمة الحياة يجد الرجل نفسه متزوج بإمرأة شبه غائبة عن المنزل و في عمل دائم (منزلي و عملي).
الغرب يرى في التزايد السكاني في العالم الثالث تهديدا لها لذا هي تجبره إجبارا على تحديد نسبه.
النمط المعيشي لدول المتقدمة ،سيما الأخلاقي(اللواط)، جعل المواطن يزهد في الزواج.
من قوة شرائية ومن عملة أجنبية صحيحة تدخل البلاد
..
الثعالب الاسود الضباع وووووووو والطيور قبل ان تقدم على التزاوج تبحث على مكان ملائم مكان امن مكان تتوفر فيه شروط العيش بمعنا ارض خصبة قابلة للعيش حينها تبني عشها في قمم الاشجار وقمم الجبال وباطن الارض
الذي اريد قوله لا يحتاج التفسير