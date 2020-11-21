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العنوسة وموانع الحمل وعمل المرأة.. ثالوث يخفض خصوبة المغاربة

العنوسة وموانع الحمل وعمل المرأة.. ثالوث يخفض خصوبة المغاربة
هسبريس - محمد الراجي
السبت 21 نونبر 2020 - 16:00

سجلت نسبة الخصوبة لدى المغاربة انخفاضا كبيرا، متراجعة من معدل 7 مواليد لكل أسرة سنة 1962، إلى 5.2 سنة 1980، لتتراجع بمعدل أكبر مستقرة في 3.1 في المائة سنة 1998، ثم سارت في منحى تراجعي لتستقر في 2.38 سنة 2017.

تراجع خصوبة المغاربة عزاه المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، في تقرير صدر الشهر الجاري، إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ وهي تأخر سنّ الزواج الأول لدى المغاربة، وزيادة استخدام موانع الحمل، إضافة إلى عمل المرأة، مبرزا أن مستوى الخصوبة الحالي يقترب من عتبة "استبدال الأجيال".

ومقابل انخفاض نسبة الخصوبة في المغرب، سجلت نسبة وفيات المواليد انخفاضا مهما، إذ تم تقليص الوفيات، خلال الفترة ما بين سنة 2000 و2018، من 57.3 وفاة في كل 1000 ولادة، إلى 18 وفاة، أي بنسبة انخفاض بلغت 64 في المائة.

واعتبر المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية أن التقدم الذي حققه المغرب في مكافحة وفاة المواليد مشجع، غير أنه أشار إلى أن معدّل الوفيات في المناطق القروية، وخاصة المناطق التي تعاني من العزلة، مازال مرتفعا.

المغرب تمكّن أيضا من تخفيض نسبة الوفيات في صفوف الأمهات، إذ انخفضت من 404 حالات وفاة أثناء الولادة لكل 100 ألف امرأة، سنة 1980، إلى 73 سنة 2018، بفضل تحسين ظروف التوليد؛ غير أن التقرير المذكور نبّه إلى أن المغرب مدعو إلى بذل جهد أكبر من أجل الاقتراب من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وبخصوص التلقيح، الذي يستأثر باهتمام النقاش العمومي، مع اقتراب الشروع في بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، أفاد تقرير المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية بأن برنامج التمنيع الذي أطلقه المغرب سنة 1987 مكّن من تحقيق نسبة تغطية ضد الأمراض المستهدفة بنسبة 95 في المائة على الصعيد الوطني.

وحقق المغرب نتائج لامست سقف نسبة 100 في المائة، في التطعيم ضد شلل الأطفال، الذي يعدّ المؤشر الأبرز على مستوى تعميم التلقيح على الصعيد العالمي، إذ بلغت نسبة الأطفال الذين طُعموا بهذا اللقاح في المغرب 99 في المائة سنة 2018.

ودعا المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية في تقريره إلى الحفاظ على النتائج التي تم تحقيقها على صعيد تطعيم الأطفال ضد الأمراض، كما دعا إلى تعزيز برنامج التلقيح بلقاحات جديدة مستقبلا، أثبتت نجاعتها في بلدان أخرى.

من جهة ثانية، سجّل التقرير أن الميزانية المرصودة للصحة، من الناتج الداخلي الإجمالي، وبالرغم من أنها تعرف زيادة مستمرة خلال العقدين الأخيرين، فإنها تظل غير كافية لمواجهة الأمراض التقليدية، ويزداد ضعف قدرتها أمام مواجهة الأمراض الأكثر خطورة، مثل وباء كوفيد-19.

وعموما، فإن الولوج إلى الخدمات الصحية في المغرب مازال بعيدا عن التعميم، حسب ما جاء في تقرير المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، مبرزا أنه مرتهن بمدى قدرة الأسر على أداء نفقات العلاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - imad السبت 21 نونبر 2020 - 16:09
العنوسة و موانع الحمل و عمل المرأة = مدونة الاسرة المشؤومة و حقوق المرأة
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36
2 - هشام السبت 21 نونبر 2020 - 16:12
كلهم هاد العوامل ليس هي سبب في تراجع خصوبة
كثرة لولاد. العامل الوحيد هو مستقبلهم في هاد لبلاد ماكينش كين ضياع وفقر
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98
3 - مواطن السبت 21 نونبر 2020 - 16:13
عاملان أساسين لم يتم ذكرهم وهما العطالة المزمنة التي تضرب الاباء وانسداد الآفاق في التعليم والشغل بالنسبة للأبناء،
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82
4 - جمال السبت 21 نونبر 2020 - 16:18
واش وضعية اقتصادية حاليا كاتسمح الزوجين يديرو 7 الأولاد راه مغرب خاصو يدير تحديد نسل الأن مؤخرا أصبح أب والأم في المغرب ينجبون اطفال ويرمونهم لي زنقة ترابيهم
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48
5 - noureddine السبت 21 نونبر 2020 - 16:22
يجب على الدولة ان تساعد الشباب على الزواج وكذلك على الانجاب باحداث مراكز للخصوبة تابعة للدولة بالمجان على الاقل تجربتين وإلا سيصبح المغرب مستقبلا دولة عجوزة هذا من جهة ثانيا سد الطريق على مراكز الخصوبة الخاصة التي اصبحت تنهش جيوب من يرغب في الانجاب وبأثمنة خيالية وبنسبة نجاح البروتوكول 15% لان المغرب لازال متأخرا في هذا المجال.
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-19
6 - مواطن السبت 21 نونبر 2020 - 16:22
لا يجب أن ننسى غلاة المعيشة اللي له أيضا نصيب في المشكل ،راه 2 اولاد وبزاف مع هاد الغلاء.
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42
7 - youness السبت 21 نونبر 2020 - 16:22
الازمة عزوف الشباب عن الزواج بسبب البطالة زد على هذا قانون مدونة الاسرة الذي حد من التعدد
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31
8 - ف. ع السبت 21 نونبر 2020 - 16:22
الحمد لله حمدا كثيرا لأن من يلدون أكثر من ثلاثة أبناء هم من الطبقة الفقيرة التي لا تتحمل مصاريف الأبناء وبالتالي نجدهم كثيرون في الشوارع البعض يتسول والبعض الآخر يبيع أشياء بسيطة ونحن الدول الإفريقية من الأحسن إن نكتفي بطفلين لكل عائلة حتى ولو نحن دولة مسلمة لان الإسلام يلزم الأب بالنغفة عن الأبناء الذكر حتى يبلغ والانثى حتى تتزوج فمن لا قدرة له على الإنفاق فمن المستحب أن يكتفي بواحد أو إثنين والأم من تعيل كما جرت العادة عندنا
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21
9 - masnan السبت 21 نونبر 2020 - 16:30
العامل الاساسي الذي اغفله الكاتب تكاليف الحياة المرتفعة و ضعف فرص الشغل والبطالة فالطفل الواحد يكلف اكثر من 10 اطفال في الستينيات
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34
10 - Max السبت 21 نونبر 2020 - 16:47
من الاولويات المغرب العاجلة :

محاربة الفقر انه ينخر المجتمع.
البطالة .
الصحة.
التعليم الجيد.
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17
11 - Chamali السبت 21 نونبر 2020 - 16:51
مستقبل غامض خصوص مع التلوث و التغير المناخي الذي يؤدي الى الفيروسات و الكوارث الطبيعية و الجفاف و اختفاء فصلي الخريف و الربيع.
لذلك لا تلدوا الا حسب استطاعتكم لان اطفالكم سيواجهون مستقبل صعب.
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11
12 - مغربي السبت 21 نونبر 2020 - 16:51
هذا الثالوت الذي يلعب عليه المغرضون لتقليل الخصوبة في المجتمعات (السائرة في النمو) خاصة المسلمين.

موانع الحمل على أشكاله و يتم بالمجان في حين الأمراض الخطيرة مثل السرطان يجب الأداء.
إذا ما حدث و أن تم الحمل فهناك الإجهاظ و الذي يتم تقنينه و عدم تجريم فاعله.

عمل المرأة الذي يتم التشجيع عليه بل إجبار المواطنين على اللجوء إليه كالرفع من مستوى المعيشة بل و التمكين للمرأة حتى أنها أصبحت منافسة لرجل في ميدان العمل بل يتم التخلي على الرجل و الزج بالمرأة للعمل و بأثمان زهيدة و معينة.
إرهاق المرأة بالعمل يجعلها تفكر ألف مرة قبل أن تقدم على (مشروع طفل) و تقتصر دائما على طفلين أو على الأكثر 3 أطفال.

العنوسة تحصيل حاصل سيما بعد فرض قوانين تجعل المرأة (عدوة) للرجل بل هناك من الأسر من تجيش إبنتها على الرجل أكثر من جعلها سكن للزوج.
في زحمة الحياة يجد الرجل نفسه متزوج بإمرأة شبه غائبة عن المنزل و في عمل دائم (منزلي و عملي).

الغرب يرى في التزايد السكاني في العالم الثالث تهديدا لها لذا هي تجبره إجبارا على تحديد نسبه.
النمط المعيشي لدول المتقدمة ،سيما الأخلاقي(اللواط)، جعل المواطن يزهد في الزواج.
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6
13 - منصف السبت 21 نونبر 2020 - 16:52
السبب الأول و الأخير في التأخر عن الزواج هو قلة المال في هذا البلد السعيد.
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17
14 - الصخرة السبت 21 نونبر 2020 - 16:52
اللهم كثر المسلمين والمسلمات وانفع بهم
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9
15 - كولومبو السبت 21 نونبر 2020 - 16:57
لنزيل اللثام عن واقع أضحى حقيقة لا مفر منها و لا بد من السلطات من دق ناقوس الخطر الذي أصبح يتربص بالمملكة المغربية و هو الانخفاض الخطير في ساكنة المغرب و الإتجاه ليصبح في المستقبل القريب بأرض المملكة العجوزة و من بين الأسباب الكثيرة وراء هذا الانخفاض في المواليد الجدد البطالة و افة الفقر وعدم وجود تحفيزات للاعانة و المساعدة الاجتماعية و هجرة الشباب المغربي ذكورا و اناثا الي دول المهجر و خاصة في العقدين الاخيرين تم تغير المنحي الإجتماعي بخروج المرأة للعمل و تغير نمط السلوك الاجتماعي بعدم الإعتماد عن الاخر الي غير ذللك من السلوكات الجديدة و الداخلة على مجتمعنا المغربي كثاثير الإعلام بوجه خاص و وسائل التواصل الاجتماعي لكل هذه الأسباب دوافع في قلب المعادلة للهرم السكاني للبلد.
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4
16 - إلياس السبت 21 نونبر 2020 - 16:59
العزوف عن الزواج سببه هو الأجور الهزيلة بالدرجة الأولى
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16
17 - rachida السبت 21 نونبر 2020 - 17:04
السلام عليكم.السبب الحقيقي لخفض الخصوبة ليس بسبب العنوسة وموانع الحمل وعمل المرأة بل الفقر هو السبب.لا يعقل أن يلد المغاربة وهم في أشد الفقر إما بسبب البطالة وقلة المعيشة أو بسبب الأجرة الهزيلة.لا تقارنوا بين الماضي والحاضر.الماضي كانت البركة وكل شيء آنذاك كان رخيص وحتى كراء المنازل كان سعر كرائها في المتناول أما الحاضر فكل شيء فيه غالي حتى أصغر شقة وضيقة لا تستطيع أن تأوي حتى ثلاثة أشخاص سومتها الكرائية تفوق أجرة الأجير في هذا الزمان فكيف سيوفر اللوازم الأخرى من مأكل ومشرب وملبس وتمدرس يا من تريدون من المغاربة أن يلدوا مثل الأرانب ووضعيتهم هاشة وفقيرة.في ظل هذه المعيشة العالية طفلان أو ثلاثة يكفيان يا من يريدون دائما إلصاق كل المصائب للمرأة وحدها
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7
18 - آش هاد تخربيق السبت 21 نونبر 2020 - 17:10
السلام عليكم بغيت غي نقول لكم واش من نيتكم باغين تولدو 7 ؟ شحال هادي كانو ناس كيولدو بزاف لعدة أسباب أولها كانو لولاد ما كيعيشوش كاملين إلى ولدتي 7 سويرتي إعيشو لك 4 ثانيا كان أغلب ناس فلبادية كيبغيو لولاد باش إعاونوهم فلفلاحة و الرعي ثالثا كان البشر قليل رابعا كان الأطفال لا يكلفون الشيء الكثير أما الآن كل شيء إختلف أغلب المواليد تعيش حتى سن الرشد ولا ترجى منهم فائدة للوالدين ها العار إهزو غي روسهم فاش إكبرو زد على ذلك مشكل السكن فالأغلب يعيش في شقق إقتصادية ضيقة لا تكفي لالزوجين و طفلين فين غادير 4 ولا 7 ومصاريفهم زادت بشكل مهول بالإضافة أن الوالدين في أغلب الحالات يعملون فلا يجدون وقتا لتربية الأبناء او هادشي كولو معروف غا لبغا يدرق الشمس بلغربال و مع ذلك تجد زوجة لا يتعدى سنها 24 ب 6 أطفال ومنهم الكثير فين غادين الله أعلم فعوض ما يفرضو تحديد النسل حسب الحالة المادية للأسرة كلشي مترع غا ولد او طلق لا حسيب ولارقيب الله إعفو علينا من الجهل.
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7
19 - نبيل من أكادير السبت 21 نونبر 2020 - 17:11
انا شاب في 27 من عمري كيف يمككني الانحاب و الزواج اصلا و ثمن الكراء فقط في الوقت الحالي يساوي 70% من مدخولي الشهري . هذا دون دكر المصاريف الأخرى للزوجة و الابناء.... الخ . الله ياخد الحق في من رفع اثمنة العقار في المغرب
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6
20 - اقول الحق السبت 21 نونبر 2020 - 17:12
المغرب بلد اقتصادي من الدرجة الأولى وكل مقومات الاستتمار موجودة من أيدي عامله إلى مجال واسع ولكن الإجراءات المطلوبة على المستتمرين تعيق تدفقهم على البلاد يجب تخفيف الإجراءات وفتح البلاد للمستتمرين باش يتم توظيف أكبر قدر ممكن من الشباب العاطل علاوة على رفع الاقتصاد المحلي
من قوة شرائية ومن عملة أجنبية صحيحة تدخل البلاد
..
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1
21 - rodeo السبت 21 نونبر 2020 - 17:15
هل يمكن أن يكون لديك خمس أولاد و تسكنهم في شقة 25 مليون
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4
22 - عبدالواحد متقاعد السبت 21 نونبر 2020 - 17:17
جوهر المشكل هو اقتصادي، ففي غياب فرص الشغل و السكن و والاستشفاء و التعليم لا يمكننا أن نراهن على تنمية شاملة في المغرب، إذا يجب على أصحاب القرار أن ينتبهوا جيدا لهذا الامر الخطير
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0
23 - Younes Yoo السبت 21 نونبر 2020 - 17:18
المشكل أخطر و أعمق من ذلك، و أسباب إنتخفاض الخصوبة متعددة و متشعبة و يتظخل فيها العامل التربوي بالإقتصادي و الديمغرافي بالطبي. العامل الأساس هو ضبابية المستقبل المالي و الإقتصادي القريب و المتوسط و البعيد بالنسبة للكثير من الشباب و الشابات في سن الزواج. عندنا في المغرب 8 مليون "بنت" دون زواج و هو رقم خطير جدا ينءر بكارثة إجتماعية على المستوى البعيد، و بالنسبة لي شخصيا أجد أن الأسباب الرئيسية هي الفكر الماظي و الراديكالي للعديد من البنات في سن الزواج، حيث تكثر شروطهن و الحاحهن للظفر بزوج مول الشكارة -في غالب الأحيان- و ليس رجلا بأخلاقه و تدينه و استقامته كما يأمر شرعنا الحنيف. تريد غالبية الفتيات معيشة كما يرونها في مسلسلات الكذب و الدجل لكن لا يعلمن ما يكابده الشباب من أجل اىحصول على وظيفة أو عمل قار يسمح لهم بإحداث عش. يطول الكلام و نقول الله يصاوب من عندو و صافي هادشي لا يبشر بالخير
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0
24 - mohand السبت 21 نونبر 2020 - 17:20
الحيوان ادق تنضيما من الانسان هذا ينطبق على العالم الثالث
الثعالب الاسود الضباع وووووووو والطيور قبل ان تقدم على التزاوج تبحث على مكان ملائم مكان امن مكان تتوفر فيه شروط العيش بمعنا ارض خصبة قابلة للعيش حينها تبني عشها في قمم الاشجار وقمم الجبال وباطن الارض
الذي اريد قوله لا يحتاج التفسير
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-1
25 - ..... السبت 21 نونبر 2020 - 17:24
إلى أقول الحق.تريد من المغرب أن يفتح أبوابه للمستثمرين الأجانب ليستثمروا عندنا وعند بلوغ مرادك ويأتي فعلا المستثمر وبستثمر ستطالبون مقاطعة منتجاته التي خرجت من رحم هذا الاستثمار وعندها ستندمون المستثمر لماذا استثمر عندنا أصلا
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-1
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