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الرئيسية | مجتمع | "الصحة" تحدث لجنة "مراقبة كورونا" في المصحات

"الصحة" تحدث لجنة "مراقبة كورونا" في المصحات

"الصحة" تحدث لجنة "مراقبة كورونا" في المصحات
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 20 نونبر 2020 - 16:10

قرّرت وزارة الصحة إحداث لجنة مركزية ولجان جهوية لتتبع ومراقبة التكفّل بمرضى "كوفيد 19" بالمصحات الخاصة.

ويأتي هذا القرار خلال اجتماع، أمس الخميس، جمع كلا من خالد آيت الطالب، وزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمفتش العام لوزارة الصحة ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بالوزارة ذاتها؛ وذلك من أجل مواصلة التنسيق حول الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذُها بشأن استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى "كوفيد 19" والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة.

وتقرّر، خلال الاجتماع، إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى "كوفيد 19" بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها؛ وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل (قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والاتفاقيات الوطنية..). وتتكون هذه اللجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

ومن ضمن القرارات المتخذة أيضا إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخَذة بهذا الشأن.

وجرى التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأكد آيت الطالب على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية، مجددا تأكيده على التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في الوقت نفسه، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، على إيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة والمرتبطة بتحملها تكاليف التكفّل بمرضى "كوفيد 19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - imane الجمعة 20 نونبر 2020 - 16:23
الله يعطيكم الصحة
لكن كنتمنى الكل يساهم في انجاز هذا العمل النبيل وقبح الله بعض أصحاب المصحات الخاصة العديمي الضمير الذين يبحثون فقط على الربح المادي
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2 - abdou الجمعة 20 نونبر 2020 - 16:28
على السيد وزير الصحة مشكور أن يتحمل مسؤوليته وبالتالي يفعل القوانين وبتابع عمل أجهزته من تفتيش وتتبع. بالفعل هأنتم ترون ما يبته الإعلام البديل كل يوم من تجاوزات بدون تحرك. هذا الشيء يدمي القلب صراحة .ما هذا الجشع الذين يتصفون به هؤلاء . هل فعلا هم بشر وفيهم حس الإنسانية لا أظن. وحسبنا الله في كل ظالم يتجاوز حدوده وحدود مهنيته
وعاش الملك..
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3 - no comment الجمعة 20 نونبر 2020 - 16:58
يجب إشراك الصحة العسكرية في هذه اللجان و الضرب بيد من حديد على كل المصحات الخاصة التي تستغل مرض المواطن لابتزازه و المهم هو أن حالة الاستثناء تخول للدولة انتداب القطاع الخاص من أجل المصلحة العامة فنحن في حرب ضد هذا الفيروس
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4 - abdou الجمعة 20 نونبر 2020 - 17:01
إحذاث لجنة دليل على عجز الوزارة أمام تغول لوبي المصحات الخاصة . من الآن فصاعدا سيجد السيد الوزير جوابا للأسئلة حول تجاوزات المصحات وهو: "لقد تم إحذاث لجنة خاصة" وسيتفادى بذلك الإحراج وتظل دار لقمان على حالها وتستمر هذه المصحات في استنزاف جيوب أهالي المرضى مقابل الإهمال. لا يا سيدي الوزير الحل هو إعمال القانون والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين والأمثلة عديدة فقط تصفحوا يوتوب وفايسبوك وستجدون شهادات حية عن هذه الظاهرة. في الدول التي تحترم مواطنيها فإن المصحات الخاصة تمت مصادرتها و تحولت إلى مستشفيات عامة تعمل جنبا إلى جنب مع نظيرتها العمومية دون تمييز لأن الأمر يتعلق بمستقبل وطن بأسره.
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