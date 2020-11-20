مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب ينعى "ديفيكو"

هسبريس من الرباط

بحزن كبير، تلقّت الطائفة اليهودية بالمغرب وفاة ألبير ديفيكو، الذي ترأّس لعقود الجماعة اليهودية بمدينة مكناس.

ونعت الطائفة اليهودية المغربية في بيان الفقيد، قائلة إنّه كان "من الشخصيات المعاصرة البارزة التي طبعت اليهودية المغربيّة".

وفي بيان وقّعه الأمين العامّ لمجلس الجماعات اليهودية بالمغرب، قال سيرج بيرديغو إنّ الراحل "كان فعّالا، وفيا، يفكّر في غيره، ومتواضعا، وسيترك في المجلس ذكرى رجل كانت له مسؤولية البحث عن توافق ديناميكيّ، وظلّ يحافظ على حياة يهودية أصيلة داخل جماعته".

وأضاف بيرديغو: "كلّ من كان لهم شرف النضال إلى جانبه، من أجل إشعاع اليهوديّة المغربية، يحافظون على ذكرى تفان نموذجيّ لقائد طائفة أصيل".

وبعد التذكير بأعماله البارزة في الحفاظ على التراث اليهودي المغربي، قال بيرديغو إنّ في رحيل ألبير ديفيكو "خسارة للطائفة اليهودية بالمغرب، واليهودية المغربية".