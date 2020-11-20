24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اصْحَبْ ضِباعًا إذا راقَتْ لكَ الرِّمَمُ (5.00)

  2. 3 مصحات متنقلة تعزز العرض الصحي بتاونات (5.00)

  3. "مندوبية المقاومة" تخلد ذكرى "المسيرة والاستقلال"‎ (5.00)

  4. رقم معاملات مكتب الفوسفاط يُواصل الصمود بفضل صادرات الأسمدة (5.00)

  5. احتجاج أطر تمريضية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب ينعى "ديفيكو"

مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب ينعى "ديفيكو"

مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب ينعى "ديفيكو"
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 نونبر 2020 - 15:00

بحزن كبير، تلقّت الطائفة اليهودية بالمغرب وفاة ألبير ديفيكو، الذي ترأّس لعقود الجماعة اليهودية بمدينة مكناس.

ونعت الطائفة اليهودية المغربية في بيان الفقيد، قائلة إنّه كان "من الشخصيات المعاصرة البارزة التي طبعت اليهودية المغربيّة".

وفي بيان وقّعه الأمين العامّ لمجلس الجماعات اليهودية بالمغرب، قال سيرج بيرديغو إنّ الراحل "كان فعّالا، وفيا، يفكّر في غيره، ومتواضعا، وسيترك في المجلس ذكرى رجل كانت له مسؤولية البحث عن توافق ديناميكيّ، وظلّ يحافظ على حياة يهودية أصيلة داخل جماعته".

وأضاف بيرديغو: "كلّ من كان لهم شرف النضال إلى جانبه، من أجل إشعاع اليهوديّة المغربية، يحافظون على ذكرى تفان نموذجيّ لقائد طائفة أصيل".

وبعد التذكير بأعماله البارزة في الحفاظ على التراث اليهودي المغربي، قال بيرديغو إنّ في رحيل ألبير ديفيكو "خسارة للطائفة اليهودية بالمغرب، واليهودية المغربية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الجمعة 20 نونبر 2020 - 15:14
الله يرحمه و يصبر ذويه ويلهمهم الصبر و السلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - oujdi الجمعة 20 نونبر 2020 - 15:15
un brave homme mes sincères condoléances à sa famille et à son fils david
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - مغربي الجمعة 20 نونبر 2020 - 15:15
تعازينا الحارة الى اسرة الفقيد و إلى الطائفة اليهودية المغربية بل لجميع اليهود من أصول المغربية على إثر هذا مصاب جلال لله ما أعطى و لله ما أخد إن لله وإنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - Aharchi Youssef الجمعة 20 نونبر 2020 - 15:16
Mes chaleureuses condoléances à toute la famille du défunt. Vraiment nous venez de perdu un homme de qualités tre humaines. Qu Allah le couvre de sa miséricorde. Nous sommes à Allah et à lui nous retournons
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.