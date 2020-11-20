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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 4706 إصابات بـ"كورونا" و92 وفاة في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 4706 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 316260 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3437464 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 92 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5182 حالة.
وتم التأكد من 4220 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 262212.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.