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المغرب يسجل 4706 إصابات بـ"كورونا" و92 وفاة في 24 ساعة

المغرب يسجل 4706 إصابات بـ"كورونا" و92 وفاة في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 نونبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 4706 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 316260 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3437464 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 92 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5182 حالة.

وتم التأكد من 4220 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 262212.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - hassan الجمعة 20 نونبر 2020 - 18:10
حسب الخبراء فإن الإختلاف بين لقاح "سينوفارم" الصيني الذي تبناه المغرب ولقاح "فايزر" الأمريكي يكمن في أن الصيني استخدم لإنتاجه طريقة قديمة اعتادت البشرية عليها؛ فيما الأمريكي استخدمت فيه تقنية ستجربها البشرية لأول مرة. أما بالنسبة للأعراض الجانبية فإن ذلك يبقى مرتبطا بالحالة الصحية للشخص ومناعته.
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9
2 - Abdou RABAT far الجمعة 20 نونبر 2020 - 18:14
الله يرحم من مات ويشفي المرضى والله يرفع علينا هاد الوباء. .رجاءا مزيدا من المسؤولة واليقظة والتباعد الإجتماعي
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19
3 - سعيد الجمعة 20 نونبر 2020 - 18:15
نسأل الله أن تكون هذه الأرقام مابين الأمس واليوم تبشر بأن هذا الوباء بدأ ينخفض مفعوله ومع ذلك يجب أخد مزيداً من الحيطة والحذر ونطلب من الله أن تكون بوادر الانفراج بدأت و تبشر بالعد التنازلي التزموا بقواعد النظافة
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11
4 - راضية الجمعة 20 نونبر 2020 - 18:15
ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا صدف الله العضيم
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12
5 - لحنين احمد الجمعة 20 نونبر 2020 - 18:16
سلام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله
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13
6 - اللقاح الجمعة 20 نونبر 2020 - 18:17
على الدولة أن تتحرك الآن بتلقيح الجميع لا أعرف ماذا تنتظر السلطات المعنية بالأمر.....!! هل ينتظرون وفاة عدد كبير أم اللقاح مجرد إشاعة أم ماذا ؟حان الوقت لتتحرك الوزاة الوصية..... الشعب في خطر و أين هي سلامة المواطنين؟؟ أليس هذا بمثابة ناقوس الخطر
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7 - الحقيقة الجمعة 20 نونبر 2020 - 18:20
اطلب فتح تحقيق في عدد الوفيات المرتفع كيف نسمع الأطباء يحسون بالتعب وبالمقابل الأموات ترتفع معادلة غير مفهومة
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