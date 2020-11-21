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الرئيسية | مجتمع | الأوقاف تعيد فتح 11677 مسجدا بجهات المملكة‎

الأوقاف تعيد فتح 11677 مسجدا بجهات المملكة‎

الأوقاف تعيد فتح 11677 مسجدا بجهات المملكة‎
هسبريس من الرباط
السبت 21 نونبر 2020 - 16:50

نشرت مديرية المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لائحة المساجد التي أعيد فتحها تدريجيا حسب الجهات، وذلك بعد أن أقفلت سابقا ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد المساجد التي تم فتحها إلى غاية 20 نونبر بجهة طنجة تطوان الحسيمة 1900 مسجد، وبجهة مراكش آسفي 1556 مسجدا، وبجهة سوس ماسة 1262، وبجهة الدار البيضاء سطات 1111، وبجهة الشرق 981، وبجهة بني ملال خنيفرة 1038، وبجهة كلميم واد نون 172، وبجهة الرباط سلا القنيطرة 1051، وبجهة الداخلة وادي الذهب الداخلة وادي الذهب 13، وبجهة فاس مكناس 1477، جهة العيون الساقية الحمراء 32، وبجهة درعة تافيلالت 1084.

إلى ذلك، كان مجموع المساجد التي تم فتحها عبر ربوع المملكة في 15 يوليوز 4783 مسجدا، وفي 16 أكتوبر 10000 مسجد، وفي 20 نونبر 11677 مسجدا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبد الواحد السبت 21 نونبر 2020 - 17:12
الحمد لله والشكر لله ،اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وادفع كل مكروه عن الاسلام والمسلمين في كل مكان ،اللهم امين.
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10
2 - كاظم السبت 21 نونبر 2020 - 17:17
لماذا تدريجيا ؟... إفتحوا أبواب بيوت الله على مصراعيها ،وقلصوا المسافة بين المصلين وتعمم قراءة" الحزب". لأن الدعاء يدفع البلاء.
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7
3 - nizar السبت 21 نونبر 2020 - 17:17
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و لعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد بعد الرضى و لك الحمد إذا رضيت
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5
4 - fariss السبت 21 نونبر 2020 - 17:20
زيادة في اعداد فتح المساجد هل نفهم من ذلك كوفيد19 اشرف على نهايته ام ماذا؟
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-2
5 - Brahim السبت 21 نونبر 2020 - 17:24
اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك و عظيم سلطانك. و الشكر بعد الله لولاة الأمور.
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6 - عبد الرحمان السبت 21 نونبر 2020 - 17:25
لا أدري سبب هذا التدريج في فتح المساجد . مع أن أصغر طفل سيعلم أنهم لو فتحو كل المساجد سيكون ذلك أفضل لأن المصلين سيتوزعون على مساجد كثيرة وبالتالي لن يكون هناك ازدحام بتاتا على المساجد الرئيسية في المدن والقرى
ووجب التنويه بالتزام المصلين وأهل المسجد جزاهم الله خيرا
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