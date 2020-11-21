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كُتّاب وآراء
الأوقاف تعيد فتح 11677 مسجدا بجهات المملكة
نشرت مديرية المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لائحة المساجد التي أعيد فتحها تدريجيا حسب الجهات، وذلك بعد أن أقفلت سابقا ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبلغ عدد المساجد التي تم فتحها إلى غاية 20 نونبر بجهة طنجة تطوان الحسيمة 1900 مسجد، وبجهة مراكش آسفي 1556 مسجدا، وبجهة سوس ماسة 1262، وبجهة الدار البيضاء سطات 1111، وبجهة الشرق 981، وبجهة بني ملال خنيفرة 1038، وبجهة كلميم واد نون 172، وبجهة الرباط سلا القنيطرة 1051، وبجهة الداخلة وادي الذهب الداخلة وادي الذهب 13، وبجهة فاس مكناس 1477، جهة العيون الساقية الحمراء 32، وبجهة درعة تافيلالت 1084.
إلى ذلك، كان مجموع المساجد التي تم فتحها عبر ربوع المملكة في 15 يوليوز 4783 مسجدا، وفي 16 أكتوبر 10000 مسجد، وفي 20 نونبر 11677 مسجدا.
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تعليقات الزوّار (6)
ووجب التنويه بالتزام المصلين وأهل المسجد جزاهم الله خيرا