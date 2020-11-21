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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 4702 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4702 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4702 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 21 نونبر 2020 - 18:20

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4702 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 320962 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3455716 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 74 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5256 حالة.

وتم التأكد من 4499 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 266711.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يونسيف السبت 21 نونبر 2020 - 18:29
اللقاح اصبح ضروروة ملحة لا للتهرب من الوقاءع انا اعمل في شركة مللنا دير الكمامة باعد من صاحبك ماتقيسش هادي مرضنا نفسانيين راه اللقاح الصيني وااسترازنيكا هما لقاح تقليدي لا داعي للخوف اما اللقاح الامريكي هو جديد للبشرية يعتمد على الحمض النووي وصعب تخزينه ولي عندو شي حل اخر يقولوا
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12
2 - aziz السبت 21 نونبر 2020 - 18:31
يقول الخبراء بأن فيروس كورونا خطير جدا لمهاجمته كل أنظمة الجسم، وهنا تكمن خطورته، لدا فإن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية للوصول إلى مناعة القطيع تلعب بالنار، لدا وجب على الجميع عدم التراخي إلى حين القضاء على هذا الوباء، وعلينا أن نعلم كذلك أنه حتى مع توزيع اللقاح، فإن تغيرا جذريا لن يحدث، وذلك بحسب العالم الألماني أوغور شاهين ذو الأصل التركي الذي توقع بأن الحياة لن تعود إلى طبيعتها إلا منتصف العام المقبل، و قبل كل شيء علينا أن ندعوا الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عنا وعن البشرية جمعاء في القريب العاجل.
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14
3 - مواطن من المغرب السبت 21 نونبر 2020 - 18:34
بدأت الأرقام تنخفظ. هل المغاربة قويت عندهم المناعة عندما سمعوا باشاعة إجبارية التلقيح. كما وقع في قصة العصا والجزرة
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-9
4 - حسن السبت 21 نونبر 2020 - 18:35
اللهم ابعد عنا الوباء والبراء
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8
5 - said السبت 21 نونبر 2020 - 18:38
الحمد لله هذه الأيام إنخفضت حالات الاصابات وهذا يبشر بالخير ونسأل الله أن يرحمنا ويرفع عنا هذا الوباء اللهم ارحم موتانا واشفي جميع مرضانا وتبتنا على الشهادة إنك على كل شيء قدير الالتزام بقواعد النظافة وعدم الاختلاط هو السبيل الوحيد لتجنب المرض
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1
6 - جمال السبت 21 نونبر 2020 - 18:47
لا حجر صحي أصبح يجدي نفعا ولا إجراءات الأحترازية أصبح لقاح هو حل صحيح قد تكون له أعراض جانبية لكن تبقا أفضل من أعراض كورونا كورونا يقضي على الأقتصاد يوم بعد أخر ويقتل الناس يوميا فأيهما أفضل اللقاح أو ترك الأمور هكدا ونبقى اقتصاد ينهار والناس تموت ونحن نتفرج
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7 - ايت واعش السبت 21 نونبر 2020 - 18:48
الوياء حقيقي ومن ينكره فهو جاهل ، خطورة الوباء تكمن في الانتشار السريع اغلب الناس تعيش حياة عادية دون ان تهتم ولهدا كثرت الاصابات وانتشار العدوى ..اجراءات الوزارة اثبتت فشلها فلا يمكن التساهل مع الوباء بهذه الطريقة على الاقل يجب الحزم في ارتداء الكمامة ومنع الحفلات والتجمهر في الاسواق.....الارقام المعلنة نسبية لهدا يجب الحدر ..القرارات الارتجالية عيد الاضحى والعطلة الصيفية ندفع ثمنها الان
.وهناك الف علامة استفهام حول تعامل الاطباء والاطقم الصحية مع المرضى المخالطون لا يهتم بهم احد لا تواصل بين المدارس ومندوبية الصحة ...البرتوكول حبر على ورق والعثماني والبقية يتفرجون
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8 - طنجاويه السبت 21 نونبر 2020 - 18:51
التاس بطنجة لاتلتزم ابدا بالنظافه والتباعد انا ادرس بمعهد لااحد يهتم بالكمامه .حتي مديره المركز لما نصحتها قالت لي كوؤونا مجرد زكام بسيط .والباقي كله اشاعات وكذب
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9 - الواقع السبت 21 نونبر 2020 - 19:01
يجب ان لا يكون التلقيح اجباري
أنا انشاء الله سأكون ممن سيطلبون التلقيح هكذا لن أجد ازدحام على مراكز التلقيح
ولا بيني و بينكم أول ما سيصل اللقاح كل المنتقدين و المهندسين و علماء الفضاء سيتاسرعون الى مراكز التلقيح
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