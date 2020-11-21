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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 4702 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4702 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 320962 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3455716 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 74 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5256 حالة.
وتم التأكد من 4499 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 266711.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
.وهناك الف علامة استفهام حول تعامل الاطباء والاطقم الصحية مع المرضى المخالطون لا يهتم بهم احد لا تواصل بين المدارس ومندوبية الصحة ...البرتوكول حبر على ورق والعثماني والبقية يتفرجون
أنا انشاء الله سأكون ممن سيطلبون التلقيح هكذا لن أجد ازدحام على مراكز التلقيح
ولا بيني و بينكم أول ما سيصل اللقاح كل المنتقدين و المهندسين و علماء الفضاء سيتاسرعون الى مراكز التلقيح