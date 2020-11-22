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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3979 إصابة و60 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3979 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 324.941 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.471.935 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 60 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5316 حالة، بينما تم التأكد من 3746 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 270.457.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا آمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
العد التنازلي بالنسبة للإصابات وكذا الوفيات. إنه بصيص الأمل القادم إن شاء الله.
لابد من الحيطة والحذر والنظافة والتعقيم والتباعد.
وحينها سيرفع عنا الله هذا الوباء وسنخرج منها سالمين بإذن الله .
المغاربة شعب صبور والله يجزي الصابرين .إذن لا خوف على المستقبل إن شاء الله.
العديد من الدول ايضا تعرف انخفاض الاصابات...
عاش الملك.
شكرا هسبريس
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أي تنقص 3000 تحليلة
وبه الإخبار والسلام