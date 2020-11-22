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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3979 إصابة و60 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 3979 إصابة و60 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 3979 إصابة و60 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 22 نونبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3979 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 324.941 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.471.935 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 60 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5316 حالة، بينما تم التأكد من 3746 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 270.457.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مهاجر بالمهجر الأحد 22 نونبر 2020 - 18:12
عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ... سوف نتحمل ما لا عقباه ، حفظنا الله جميعا من هذا البلاء .
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0
2 - abadi.abdellah الأحد 22 نونبر 2020 - 18:14
لماذا دائماً رقم المتعافين قريب رقم الاصابات ما العلاقة بينهما
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4
3 - anharifatima الأحد 22 نونبر 2020 - 18:14
اللهم إنانسألك اللطف فيماجرت به المقادير
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا آمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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2
4 - سعيد الأحد 22 نونبر 2020 - 18:15
مزيداً من الحيطة والحذر والالتزام بحالة النظافة وعدم الاختلاط فأذا بقت الأمور على هذا الحال فاستبشروا خيرا وكل شي ء سيزول بإدن الله اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ويسر أمورنا وأمور جميع المغاربة انك على كل شيء قدير
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7
5 - اعلبون الأحد 22 نونبر 2020 - 18:20
اوريد التعليق على الصورة المرفقة بالمقال الذي يتكلم عن حصيلة كوفيد بينما الصورة تظهر رجال الامن يؤدي مهامه. ما علاقة هذا بذاك؟ هل كوفيد يعالج في البراجات؟ اه بنسيت اننا في المغرب دولة بوليسية بامتياز . كل شيى يعالج بالقوة العمومية . مظاهرات اضرابات اساتذة ةطباء مطالب اجتماعية . كورونا . كل ملف نعالجه بالعصى البوليسية . شيئ عادي عند شعب غير متحضر تم تكليخه عبر عصور من مولاي سماعيل الى الحسن الثاني. لا تاريخ ولا حضارة شعب العلوة والشيخات . شعب يتراجع والامم تتقدم . الحاكم همهم الحفاظ على الكلراسي
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2
6 - مغربي الأحد 22 نونبر 2020 - 18:26
الحمد لله لعله خير.
العد التنازلي بالنسبة للإصابات وكذا الوفيات. إنه بصيص الأمل القادم إن شاء الله.
لابد من الحيطة والحذر والنظافة والتعقيم والتباعد.
وحينها سيرفع عنا الله هذا الوباء وسنخرج منها سالمين بإذن الله .
المغاربة شعب صبور والله يجزي الصابرين .إذن لا خوف على المستقبل إن شاء الله.
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2
7 - داحماد الأحد 22 نونبر 2020 - 18:30
عدد الوفيات أكثر من ذلك بكثير. حنا غي فالدوار ماتو 3 د الشرافا فواحد النهار.
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0
8 - لحنين احمد الأحد 22 نونبر 2020 - 18:33
سلام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارفع عنا هدا الوباء ياربي عجل بالنصر والفرج انشاء الله يا مجيب الدعوات
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0
9 - مواطن الأحد 22 نونبر 2020 - 18:33
هناك انخفاظ كبير في الاصابات اليومية خلال اسبوع...الاسبوع القادم حاسم..اذا استمر الانخفاظ فالمغرب سوف يسيطر على الوباء...
العديد من الدول ايضا تعرف انخفاض الاصابات...
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10 - مهاجرة الأحد 22 نونبر 2020 - 18:41
اين هو كلام الاستباقية و نحن برعاية و رؤية وو...وو
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-1
11 - Anas fes الأحد 22 نونبر 2020 - 18:48
أنا أنادي المسؤولون لمادا كل هادا الغموض و الإحصائيات المروجة . و الله العظيم حشومة أنتم تعيشون في رفاهية و الشعب يعاني من الأزمة. حتى المهرج سعيد النصري اللدي يتضاهر بمرض كورونا نحن علمنا أنه يكدب . الله خليكم أنتم مسؤولون أمام آلله.
عاش الملك.
شكرا هسبريس
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1
12 - HBM الأحد 22 نونبر 2020 - 19:01
عدد التحليلات المُنْجزة على صعيد المملكة
الأمس 23000 تحليلة
اليوم 20000 تحليلة
أي تنقص 3000 تحليلة
وبه الإخبار والسلام
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