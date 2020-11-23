العثماني يشارك في حملة تبرع بالدم لسدّ الخصاص

هسبريس من الرباط

شارك سعد الدين العثماني،رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، في حملة للتبرع بالدم‬ نظمتها مصالح رئاسة الحكومة، ساهم فيها الأطر والموظفون والمساعدون والأعوان.

‏وتأتي هذه الخطوة، وفق ما أورده رئيس الحكومة، "تلبية لواجب التضامن الوطني، واستجابة للنقص الذي يعرفه مخزون هذه المادة الحيوية في بعض مراكز تحاقن الدم، خاصة بسبب ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها".

ودعا سعد الدين العثماني عموم المواطنين إلى المبادرة بالتبرع بالدم لإنقاذ الأرواح ومساعدة المرضى والرفع من المخزون الوطني من الدم.