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الرئيسية | مجتمع | المزارع الإسبانية تقلّص عدد "عاملات الفراولة"

المزارع الإسبانية تقلّص عدد "عاملات الفراولة"

المزارع الإسبانية تقلّص عدد "عاملات الفراولة"
سلمى الطوبي*
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 19:15

وسط معاناة العمل، وظلمة المكان، والانتهاكات المتواصلة، تتغرّب "عاملات الفراولة" للحصول على لقمة لعلها تسدّ جوعهن، لكن معاناتهن زادت مع بداية تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وعرف موضوع العاملات المغربيات في حقول الفراولة بالمزارع الإسبانية ضجّة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعدما وجدن أنفسهن في مأزق كبير جراء إغلاق الحدود الذي دفع إلى إنهاء عقود عملهن.

وكشفت المزارع الإسبانية عن تقليص عدد العاملات في الحقول خلال الموسم المقبل بنحو 30 في المائة، نتيجة الأزمة الوبائية الراهنة التي تسببت في أضرار كبيرة لهؤلاء المزارعين الإسبان.

جدير بالذكر أن عدد النساء المغربيات اللائي يهاجرن إلى إقليم "هويلبا" للعمل في حقول الفراولة يرتفع سنة تلو أخرى؛ إذ انتقل من 2000 عاملة سنة 2016 إلى 19179 في 2019، على أساس أن القطاع الفلاحي يُشغِّل تقريبا 90 ألف شخص خلال السنة الواحدة، موزعين بين الأجانب والعمال الإسبان.

*صحافية متدربة

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1 - المذغري الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 20:01
انا في اعتقادي لو تم ءالغاء هاته العملية بصفة نهاءية،صحيح ان بعض النساء الصالحات يريدون العمل ولو في اصعب الظروف،ولكن ما شهدناه وبالعين المجردة من افعال مشينة ومنكرة وبالعلالي من طرف عدد كبير من النسوة اللاتي يستغلن فرصة البعد عن العائلة والمعاريف واهل الدوار او المدينة،ويستغلن وجود فراغات على مستوى مربع العمليات،للقيام باءفعال الرديلة،ومع من شاءت،ووقت شاءت،وكيف شاءت،المهم هو جمع اكبر عدد ممكن من النقود،ولتدهب سمعة البلاد والعباد ءالى الجحيم.
اوقفوا هاته المهزلة،اللهم ءان هذا منكر،اللهم فاشهد اني قد بلغت.
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