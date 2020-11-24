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مطالب بمراقبة أسعار علاج "كوفيد" بالمصحات

مطالب بمراقبة أسعار علاج "كوفيد" بالمصحات
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 08:34

لم تخفض مجموعة من المصحات الخاصة أسعار معالجة مرضى كوفيد 19، التي ارتفعت بوتيرة صاروخية في الأسابيع القليلة الماضية، بالموازاة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جهة الدار البيضاء.

وخلفت الزيادات الصاروخية في أسعار الاستشفاء بالمصحات الخاصة استياء ساكنة الدار البيضاء، ما أكده سعيد كلماسي، نائب كاتب عام جمعية حماية المستهلك، موردا أن "أصحاب هذه المصحات يفترض أن يحرصوا على معالجة مرضى كوفيد بأسعار معقولة عوض فرض أثمان خيالية تفوق القوة الشرائية للمستهلك المغربي".

وأشار نائب كاتب عام جمعية حماية المستهلك، في تصريح لهسبريس، إلى أن "فرض أصحاب المصحات تقديم شيكات ضمان من أجل استقبال المرضى ومعالجتهم يجانب الصواب والعقل، وهو ما يتطلب تدخلا صارما من المسؤولين القائمين على قطاع الصحة، من أجل وقف مثل هذه التصرفات غير القانونية".

وأضاف كلماسي في التصريح ذاته: "يجب على السلطات المعنية مراقبة الأثمان التي تفرضها المصحات على مرضى كوفيد، والتي لامست مستويات قياسية، من أجل حماية المستهلكين من هذه التصرفات التي تمس سلامتهم الصحية، نظرا لعدم قدرتهم على تحمل هذا الارتفاع الكبير في الأثمان المفروضة على هذه الخدمات العلاجية".

يشار إلى أن عددا من المصحات التابعة للقطاع الخاص في مدينتي الرباط والدار البيضاء أقدمت على مضاعفة كلفة متابعة وعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بنسبة 380 في المائة خلال الشهور الأربعة الأخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - السعيدي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 08:39
الله ياخد الحق في هاذ المتاجرين بالازمات الصحية للمواطنين.
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2 - Immigre الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 08:44
Il faut fermer ces hôpitaux privés qui sucent le sang des pauvres pas de contrôle du ministre de la santé sachant que
Ce dernier n’a pas reçu de plainte des patients ou autre si bizarre le Maroc no more comment
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9
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