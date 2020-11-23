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Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2587 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2587 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2587 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 نونبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2587 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 327528 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3486914 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 80 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5396 حالات.

وتم التأكد من 4701 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 275158.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يونس الاثنين 23 نونبر 2020 - 18:06
الله يحفظ بلادنا انك خير الحافظين
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2 - Marocain du denmark الاثنين 23 نونبر 2020 - 18:06
J'arrive pas à comprendre pourquoi les chiffres des morts sont toujours les mêmes
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3 - يوسف الاثنين 23 نونبر 2020 - 18:06
الله يشفيني و يشفي مرضى المسلمين....و يرحم الأموات و يرحم الوالدين ديالي و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة
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