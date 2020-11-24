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هذه تفاصيل تهم الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا‬

هذه تفاصيل تهم الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا‬
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:00

أعلن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، عن تفاصيل وضع إستراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس "كوفيد 19" تشمل جميع جهات المملكة، والتي من المنتظر أن تستهدف نسبة كبيرة من السكان، مع إعطاء الأولوية للمهنيين الصحيين والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم، والمسنين وحاملي الأمراض المزمنة، موضحا أنها ستتم في فترة قدرت بـ12 أسبوعا.

وقال آيت الطالب، خلال حديثه بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الخطط النهائية للعملية قد أشرفت على نهايتها؛ فيما تم إطلاق عمليات الاقتناء قصد إيصال الموارد اللازمة إلى الأقاليم والعمالات قبل انطلاق العملية، مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية.

وأوضح الوزير أنه على المستوى الترابي تتم حاليا تهيئة محطات التلقيح والمقدرة في 2888، مع إعداد لوائح فرق التلقيح في انتظار وصول باقي الموارد.

وأوضح آيت الطالب أنه سيتم إنشاء محطة للتلقيح لاحترام إجراءات التباعد، من خلال تفعيل أنشطة التلقيح عبر طريقتين. وتهم الطريقة الأولى، حسب الوزير، ما أسماه بـ"الوضع الثابت" والذي سيتم خلاله انتقال السكان إلى محطة التلقيح. أما الطريقة الثانية فهي "الوضع المتحرك"، والتي قال آيت الطالب إنه سيتم خلالها انتقال فرق التلقيح الملحقة بالمحطة وفق برنامج محدد مسبقاً إلى النقط المتنقلة كالمستشفيات والمصانع والإدارات العمومية والأحياء الجامعية والسجون.

وأكد المتحدث أن عملية التلقيح ستغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة رجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.

وأوضح الوزير أن الحملة الغرض منها ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80 في المائة من سكان المغرب فوق سن 18 (يُقدر بنحو 25 مليونا).

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أنه جرى وضع لجان مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الإستراتيجية الوطنية.

ومن ضمن اللجان التي ذكرها آيت الطالب هناك اللجنة التقنية الموكول لها وضع دلائل فنية حول اللقاح وتكوين فرق التلقيح قبل انطلاق العملية، واللجنة الدوائية المكلفة بتأطير عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني، ثم اللجنة اللوجستيكية المكلفة بتقييم الموارد اللوجستيكية المتوفرة والواجب اقتناؤها، مع الإشارة إلى أهمية الانكباب على سلسلة التبريد حفاظا على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الاستعمال الميداني.

وتحدث الوزير عن وجود لجنة للتواصل مكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة من اللقاح، وأيضا لجنة التتبع والتقييم المكلفة بإعداد خطة وميكانيزمات تسجيل المستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خلال وبعد فترة التلقيح.

وقال الوزير إنه جرى وضع لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد للعملية، وتدقيق الجانب الميداني للعملية.

وعلى المستوى الترابي، تحدث آيت الطالب عن إخبار وتعميم محتوى الإستراتيجية الوطنية للتلقيح على جميع المصالح اللامركزية، وتعميم الجوانب العملية والتقنية لدى ممثلي المديريات الجهوية للصحة من أجل إعداد خطط إقليمية وجهوية للعملية، ثم مواكبة المديريات الجهوية للصحة من خلال عقد اجتماعات أطرتها فرق مركزية، بحضور المديرين الجهويين ومندوبي الصحة على العمالات والأقاليم، تحت رئاسة السادة الولاة والعمال، تهدف إلى مناقشة معمقة ودقيقة لمحتوى الخطط الإقليمية المعدة، من أجل المصادقة عليها نهائيا على جميع المستويات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - سلام الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:03
الله إسخر و على بركة الله نأمل الخير كل الخير في هذا اللقاح
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9
2 - هشام الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:06
الله يسهل عليكم، والله يوفق، غير متهدروش لينا على الاجبارية ديال التلقيح، والله يحفظ
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20
3 - مغربي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:13
السؤال المطروح من غير قضية نجاعة اللقاح أو نظرية المؤامرة واش غايكون هاد اللقاح بالفلوس؟ و واش فعلا 1000 درهم الثمن ديالو؟
إن كان ذلك كذلك راه مكاينش اللي غيديرو الا نسبة قليلة جدا
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-2
4 - عقلاني الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:20
قالك الشريحة لاواه التمر. سأعطي ذراعي لهم. نعم للتلقيح، نعم للعلم لا للجهل. أولادي و زوجتي و أمي موافقون أيضا.
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-5
5 - مصطفى الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:24
في ظل كثرة القيل والقال عن اللقاح وربطه بنظرية المؤامرة وبأشياء عديدة أخرى، وعدم وجود أدلة واضحة وأجوبة علمية دقيقة من الوزارة والمسؤولين وقلة التواصل الناجع في هذا الصدد، فإن المواطن يجب عليه أن يبقى حرا لا يفرض عليه اللقاح، مع إلتزامه بالتدابير الإحترازية والوقائية لكي لا ينقل العدوى لغيره من المواطنين
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5
6 - said الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:26
أو هاديك 1000 درهم ما محلها من الإعراب
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1
7 - اتقو الله في الشعب المغلوب الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:34
ولماذا لم تتم طريقة الدعم مثل ما ستتم عملية التلقيح تمشيو تقلبو على بنادم فالخدمة وفالوزينات وفالاحياء وربما تدخلو عليهم تلديورهم باش تلقحهم صحة سبحان الله الا يشك أي مواطن منا في هذه العملية انا من هذا المنبر وأقسم انه لو كان هذا التلقيح فعال ومناسب والله الدولة لعطاتو للمواطن فابور اتقو الله في هذا الشعب المسكين والمغلوب على امره لكن رغم ذللك أقول نحن اكلخ شعب على هد الكرة الأرضية وشكرا
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-6
8 - مواطن غيور1 الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:35
هادشب كامل و بشحححححال ؟
الوزير لم يتطرق للثمن كي لا يصدم المواطنين بثمن 1000 درهم نعم 1000 د للحقنة الواحدة!
الوزير عرفتي شنو، الله يربح.
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2
9 - أمازيغيباعمراني الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:36
كيفاش توزيع نطاقها على باقي الساكنة ؟ لا أريد تلقيحا ولا أريد أي أحد أن يجبرني على أخذ ها السم على المغاربة مناهضة الإجبار على التلقيح .
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-3
10 - عبير الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:37
اللهم انا نسألك خير هدا اللقاح ونعوذ بك من شره .طهورا انشاء الله.
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11
11 - ام رياض الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:39
السلام عليكم
أعلن للسيد أيت طالب أنني أتنازل عن حقي في التطعيم لأنه،لا يمكنني ان ألقح نفسي و عائلتي ب 1000 درهم للشخص. وشكرا جزيلا
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4
12 - كاظم الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:45
أوقفتني هذه الفقرة .."وأيضا لجنة التتبع والتقييم المكلفة بإعداد خطة وميكانيزمات تسجيل المستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خلال و....بعد فترة التلقيح" ؟ " ماذا يعني - بعد - فترة التلقيح ؟؟؟
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4
13 - البوهالي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:51
لا نريد تلقيحا وإنما نريد حقنا في هذا الوطن وتقسيم ثروات البلاد بالعدل ولنعالج نحن أيضا في مستشفيات باريس ولنسكن نحن ايضا منااااازل فخمة ولنركب نحن أيضا سيارات فارهة وليكن لنا خدم وحشم..... نريد ذلك وترقيحكم خذوه أنتم فقد تنازلنا عن حقنا في عذا اللقاح لكم
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5
14 - Maghreb الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:52
كلام جميل وتخطيط في المستوى ولكن السؤال
هل سيتم تطبيق الكلام باحترافية ومسؤولية ?
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2
15 - البوهالي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:59
قوله تغطية 80% من سكان المغرب يعني أنهم سيفرضون فرضا ولزوما وإجباريا على الشعب بطرقهم الالتوائية كأن يقول رب الشركة لعماله لا مكان عندي لأي شخص لم يلحقح والأوقاف تقول للأئمة أنتم أحرار في اختياركم للتلقيح من عدمه لكن لا مكان للإمام في مسجده إن لم يلقح.... وهكذا يعني ستستعمل الدولة الحيل الشيطانية لجعد المواطن يلقح رغما على أنفه
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5
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