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كُتّاب وآراء
السلطة القضائية تعلن حصيلة المحاكمات عن بعد
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مشروع "المحاكمة عن بعد" الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الفترة الممتدة من الاثنين 16 إلى الجمعة 20 نونبر 2020 حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.
وأورد المجلس في بلاغ حول حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد، توصلت به هسبريس، أن مختلف محاكم المملكة عقدت خلال هذه الفترة 333 جلسة أدرجت خلالها 6727 قضية، واستفاد منها 7824 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
ومن أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، أكد المجلس استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية.
وثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.