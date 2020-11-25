"زربية في المزاد العلني" تدعم تربية طفلة يتيمة

هسبريس - أمال كنين

في مبادرة فريدة، نظم جلال اعويطا، مؤسس تطبيق "يتيمي"، مزادا علنيا لبيع زربية أعدتها فتاة يتيمة، لقيت تفاعلا كبيرا؛ ففي أقل من 24 ساعة، تم بيع الزربية الصغيرة بمبلغ 20 ألف درهم.

وعن المبادرة، قال اعويطا: "‏‎زُرت في نهاية الأسبوع الماضي مراكزنا الخاصة بإيواء الفتيات القرويات اليتيمات، كل فتاة لها قصة طويلة حتى التحقت بنا، خصوصاً وأن معظمهن كان الانقطاع عن الدراسة هو مصيرهن بحكم غياب الإمكانيات وقلة ذات اليد. في كل مرة أزور المراكز أو عموم الأيتام الذين يكفلهم تطبيق (يتيمي)، أخرج بغير الوجه الذي دخلت به عندهم".

وأضاف: "‏‎قبل خروجي من أحد المراكز، طلبت مني إحدى المستفيدات، اسمها سُعاد، أن أوصلها إلى السوق لبيع زربية صغيرة، كانت تريد بيعها بـ 250 درهما، بادرت لبيعها مكانها عبر عرضها في 'سطوري' عبر مزاد بين المتابعين، ليصل ثمن الزربية بعد مرور 24 ساعة إلى 20.000 درهم".

وأردف المتحدث: "‏‎هذا المجتمع مجتمع عظيم والفرص لنشر الخير فيه كبيرة جداً، وهذا الكلام أردده دائماً، مؤمن به وأعمل من أجل ترسيخه. الخصاص الموجود نتحمل جزءاً منه بسبب غياب المبادرات القوية. في المغرب بقدر ما هناك أناس محتاجون، هناك أناس يحبون الخير ويسعون إليه، لكن الإشكالية التي أراها قائمة هي غياب الفاعل المدني القوي الذي يبني ويُؤسس ويعمل بصدق من أجل هذا الوطن".

يذكر أن تطبيق "يتيمي" هو أول تطبيق من نوعه على مستوى العالم لكفالة ومتابعة ورعاية الأيتام عن بُعدٍ بشكل دقيق ودائم، تم إنشاؤه وتطويره بمدينة الرباط.

ويمكّن التطبيق من توفير منصة للكافل لمتابعة مَن يكفل مِن الأيتام بشكل يومي، بعد عملية التخيير التي تعطي للكافل نبذة مختصرة عن اليتيم مع كل معلوماته الشخصية، ومتابعة كل ما يتعلق بحياته الشخصية (الدراسة، الرياضة، الصحة، التربية، الهواية ...)، وتوفير فضاء للتعليق والإرشاد، ليُسهِم الكافل إلى جانب الدعم المادي في دعمٍ تربوي ونفسي ومعنوي لليتيم.