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الرئيسية | مجتمع | القضاء يبت في ملفّ منع تمدرس تلميذة محجبة

القضاء يبت في ملفّ منع تمدرس تلميذة محجبة

القضاء يبت في ملفّ منع تمدرس تلميذة محجبة
هسبريس - وائل بورشاشن
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:15

من المرتقب أن تنطق المحكمة الابتدائيّة بالقنيطرة بحكمها في ملفّ التلميذة التي منعتها مؤسّستها التعليمية من الاستمرار في دراستها، بعد ارتدائها الحجاب، يوم غد الأربعاء.

وعرفت جلسة اليوم الثلاثاء مساندة محامين متطوّعين لملفّ التّلميذة التي تدرس في السنة الأولى من التعليم الإعداديّ بمؤسّسة "دون بوسكو" التابعة للتعليم الكاثوليكي الفرنسيّ بالمغرب.

وبعد جلسة فاقت مدّتها ساعتين، استُمِع فيها إلى مرافعات محاميّي المؤسسة الثلاثة ودفاع التلميذة، قرّرت ابتدائيّة القنيطرة النطق بالحكم يوم غد الأربعاء حول مآل تمدرس التلميذة المغربيّة بمؤسّستها التي ارتادَتها لسنوات منذ المرحلة الابتدائية.

وترجع القضيّة إلى أزيد من أسبوعين، إذ مُنِعت تلميذة تبلغ من العمر 12 سنة من حضور دروسها بـ"دون بوسكو" بالقنيطرة، بعدما بدأت ارتداء الحجاب، وهو ما دفع أسرتها إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجاليّ، بعد تمسّك مؤسّستها بعدم قَبولها، قائلة إنّ غطاء الرّأس يخالف نظامَها الداخلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ahmed الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:36
ماذا تفعل تلميذة محجبة (حجاباً إسلاميًّا) في مدرسة للتعليم الكاثوليكي؟
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6
2 - Abdo الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:37
نقري بنتي في مدرسة كاثوليكية وتشبع بالثقافة المسيحية مزيانة، ونفرض عليها دير الزيف... تناقض في هاذ الأسرة مافهمتوش.. إلى بغيت بنتي تكون متدينة ومتشبعة بقسم الإسلام... راه عطا الله المدارس الخاصة لي القراية... حك غير جيبك.
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5
3 - عبد الكريم الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:37
كيف تسمح دولة المغرب "المستقلة" أصلا بإنشاء مدارس كاثوليكية في بلاد المسلمين ؟؟؟!!!!!!!!
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5
4 - موضوع لذيذ للتعليقات الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:39
صافي التعليقات غايضربوا هنا لبلافون حيت مؤمنين مساكن حتى ولا الايمان كايتكب منهم وغادي مع الأرض ولكن إلا دكر المقال الاجرام ديال الذكر لي هو أخطر ماغاتلقا حتى تعليق
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5 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:41
هو صراع رمزي بين علمانية فرنسا حتى خارج حدودها وإسلامية المغرب داخل حدوده، سنرى لمن الغلبة دون التشويش على المحكمة !!!
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6 - ali الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:42
من الجلي ان تحكم المحكمة لصالح التلميدة ، لأن المغرب بلد دو سيادة ولا تحكمه فرنسا كما يقال.
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7 - saraha raha الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:43
نحن لسنا في دولة مسيحية ومن أراد أن يطبق علينا ديانته فعليه الرحيل أصبحنا نرى اشياء غريبة انها علامة الساعه الهم الطف بنا من بطش السفهاء
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8 - الحسين الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:43
للاسف ان نسمع مثل هذا الخبر وكان البنت تعيش في بلد ماكرون في فرنسا؟ وهل من المعقول ان.تمنع هذا البنت..من الدراسة واجدادنا جاهدو المستعمر الصليبي من أجل ان يعيش اولادهم في بلادهم أحرارا وقدمو دماءهم وأرواحهم من اجل ارضاء الله وتطبيق شرعه.
كان من الاصل ان يكون هناك قانونا يمنع اي مدرسة في المملكة الشريفة ان تمنع الطلاب من الدراسة بسبب اللون اوالعرق اواللباس اوغير ذللك . لأننا دولة مسلمة يرأسها أمير المؤمنين ولسنا في فرنسا.
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9 - سليم الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:44
اتمنى أن تكون كلمة القضاة المغربي عادلة بما يرضي الله في حق مسلم في بلد مسلم وأن لا يكون هناك تدليس ولا انصياع لفرنسا الكافرة عدة الاسلام
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10 - ابو اسحاق الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:44
المحكمة والمدرسة تقع في تراب المملكة الشريفة المغربية ،ونطق أحكامها باسم حامي الديانات أمير المؤمنين والمدرسة من اهتماماته نصره الله ،وبالتالي الحكم سيكون منصفا للجميع إن شاء الله
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11 - mousss الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:44
افترضنا ان الحكم كان لصالح التلميذة ...هل ستتابع تعليمها بنفس المؤسسة في راحة تامة مع احترام الجميع؟؟؟؟ سؤال لا يحتاج لجواب ..
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