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كُتّاب وآراء
القضاء يبت في ملفّ منع تمدرس تلميذة محجبة
من المرتقب أن تنطق المحكمة الابتدائيّة بالقنيطرة بحكمها في ملفّ التلميذة التي منعتها مؤسّستها التعليمية من الاستمرار في دراستها، بعد ارتدائها الحجاب، يوم غد الأربعاء.
وعرفت جلسة اليوم الثلاثاء مساندة محامين متطوّعين لملفّ التّلميذة التي تدرس في السنة الأولى من التعليم الإعداديّ بمؤسّسة "دون بوسكو" التابعة للتعليم الكاثوليكي الفرنسيّ بالمغرب.
وبعد جلسة فاقت مدّتها ساعتين، استُمِع فيها إلى مرافعات محاميّي المؤسسة الثلاثة ودفاع التلميذة، قرّرت ابتدائيّة القنيطرة النطق بالحكم يوم غد الأربعاء حول مآل تمدرس التلميذة المغربيّة بمؤسّستها التي ارتادَتها لسنوات منذ المرحلة الابتدائية.
وترجع القضيّة إلى أزيد من أسبوعين، إذ مُنِعت تلميذة تبلغ من العمر 12 سنة من حضور دروسها بـ"دون بوسكو" بالقنيطرة، بعدما بدأت ارتداء الحجاب، وهو ما دفع أسرتها إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجاليّ، بعد تمسّك مؤسّستها بعدم قَبولها، قائلة إنّ غطاء الرّأس يخالف نظامَها الداخلي.
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تعليقات الزوّار (11)
كان من الاصل ان يكون هناك قانونا يمنع اي مدرسة في المملكة الشريفة ان تمنع الطلاب من الدراسة بسبب اللون اوالعرق اواللباس اوغير ذللك . لأننا دولة مسلمة يرأسها أمير المؤمنين ولسنا في فرنسا.