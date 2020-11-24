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Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3999 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3999 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3999 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 17:57

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3999 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 331527 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3502022 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 73 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5469 حالات.

وتم التأكد من 4118 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 279276.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - يونسيف الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:10
لقاح كورونا يشبه بطاقة التعبءة مدة الصلاحية ستة اشهر كما روج لها باحثين مغاربة واجانب ولحد الان ليست هناك برامج علمية لمعرفة خصاءص هذا اللقاح والاضرار المحتملة ..كل ماهناك ان المضادات الاجسام قد لا تطول مع اصحاب السمنة او التدخين ايوة غير الله يحفظ وصافي
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4
2 - مواطن الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:13
قولو 4000 حالة و هنيو الوقت..!
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2
3 - خوف من خوف الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:18
كنا نسجل 10حالة في اليوم نحس بالخوف والغريب اليوم نسجل 5000 والأمور عادية اطرح سؤال علي نفسي أبحث عن جواب
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2
4 - Oclahoma الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:19
إخواني المغاربة قوموا ودهبوا الى عملكم برك من النوم . كورونا هي مؤامرة و ليست هناك أي حاجة للخوف . كل ما يروجوا هي مسألة إقتصادية لا ادخل في التفاصيل و لاكن الله بكل شيء عليم .
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-15
5 - زكروم الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:21
هذا العدد اذا اضفنا اليه 1+ = 4000
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6 - Ismail الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:31
لماذا التحاليل لم تتعدى 19000 تحليلة ؟ لماذا لم نعد نقم ب 25000 تحليلة يوميا ؟
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-1
7 - لحنين احمد الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:36
سلام اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا و ارفع اللهم عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله يا مجيب الدعوات
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