مطالب بتصدي "صندوق كورونا" لأزمات المستقبل‬

هسبريس من الدار البيضاء

تطالب نقابات بتحويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 إلى صندوق دائم لمواجهة الأزمات المستقبلية، لاسيما في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس العالمي، الذي تسبب في فقدان مئات مناصب الشغل خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا الصدد، أورد خالد الهوير العلمي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "النقابة دائما ما تطالب الدولة، بمعية الفاعل الاقتصادي والاجتماعي، بأخذ الدروس من الصعوبات التي وسمت المرحلة المفاجئة التي عاشها المجتمع المغربي".

وأوضح الهوير العلمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "صندوق كورونا ساهم في دعم الفئات العمالية التي توقفت بشكل مؤقت عن العمل، ومساندة الأسر المتضررة من تبعات الحجر الصحي الكلي، خاصة تلك التي تفتقد مدخولا شهريا قارا".

وأبرز القيادي النقابي أن "السياسات الصحية المعتمدة لم تكن في مستوى تطلعات الشعب، بسبب ضعف عدد الأطباء والأسِرَّة وقلة المستشفيات العمومية، وهي الجوانب التي عمل صندوق كورونا على تغطيتها، من خلال تكريسه فكرة التضامن الوطني".

ولفت محدثنا الانتباه إلى أن "صندوق كورونا يندرج ضمن القانون المالي، ومع انتهائه سيزول"، مستدركا: "لا يمكن حصر تأثير الجائحة في بضعة أشهر فقط، وإنما تمتد انعكاساتها لسنوات، وهو ما نلحظه مع تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد".

"يجب على الحكومة أن تنتظر سنتين على الأقل لمعرفة الآثار الحقيقية للجائحة"، وفق الفاعل النقابي، الذي لفت إلى أن "الصندوق ينبغي أن يكون دائما، وألا يرتبط بميزانية معينة، لأن فوائده كثيرة من المنظور المستقبلي، على أساس أن العالم سيعرف تحديات وأزمات مقبلة، سواء تعلق الأمر بالأزمات البيئية أو المالية أو الوبائية، إلى جانب الحروب أيضا".

وخلص العلمي إلى أن "على المغرب ألا ينتظر وقوع الأزمة لكي يبحث عن موارد مستعجلة، وإنما يجب مراكمة موارد قارة بشكل سنوي، تُستعمل عند الحاجة إليها، غير أنه لا بد من خضوع الصندوق للمحاسبة المالية في إطار الشفافية"، خاتما بأن "الكونفدرالية اقترحت على الفاعل التنفيذي اعتماد الضريبة على الثروة، التي توجد في العديد من الدول الغربية الرأسمالية".