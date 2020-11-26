سائقون يستعجلون التطعيم ضد فيروس "كورونا"

هسبريس من الدار البيضاء

طلب السائقون المهنيون والعاملون في قطاع النقل من الحكومةَ إدراجهم ضمن الفئات الأولى المستهدفة من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، التي سيتم الشروع فيها في غضون الأسابيع المقبلة.

ووجهت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط رسالةً إلى رئيس الحكومة، تطالب من خلالها بإدراج مهنيي القطاع ضمن الفئات الأولى المستهدفة بالتلقيح ضد كورونا، بالنظر إلى تواجدهم في الصفوف الأمامية منذ بداية الجائحة.

ولفتت المنظمة في رسالتها إلى أن السائقين المهنيين والعاملين بقطاع النقل ومهن اللوجستيك، "من بين الفئات التي تزاول نشاطا أساسيا وتتواجد في الصفوف الأمامية، وقدمت تضحيات كبيرة منذ ظهور الجائحة ببلادنا إلى اليوم".

وشددت المنظمة الديمقراطية للنقل على وجوب إدراج هؤلاء المهنيين ضمن الفئات الأولى التي ستخضع لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، على اعتبار أنهم يعانون من "غياب لأي تغطية صحية أو حماية اجتماعية".