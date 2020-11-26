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الرئيسية | مجتمع | سائقون يستعجلون التطعيم ضد فيروس "كورونا"

سائقون يستعجلون التطعيم ضد فيروس "كورونا"

سائقون يستعجلون التطعيم ضد فيروس "كورونا"
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 26 نونبر 2020 - 09:10

طلب السائقون المهنيون والعاملون في قطاع النقل من الحكومةَ إدراجهم ضمن الفئات الأولى المستهدفة من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، التي سيتم الشروع فيها في غضون الأسابيع المقبلة.

ووجهت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط رسالةً إلى رئيس الحكومة، تطالب من خلالها بإدراج مهنيي القطاع ضمن الفئات الأولى المستهدفة بالتلقيح ضد كورونا، بالنظر إلى تواجدهم في الصفوف الأمامية منذ بداية الجائحة.

ولفتت المنظمة في رسالتها إلى أن السائقين المهنيين والعاملين بقطاع النقل ومهن اللوجستيك، "من بين الفئات التي تزاول نشاطا أساسيا وتتواجد في الصفوف الأمامية، وقدمت تضحيات كبيرة منذ ظهور الجائحة ببلادنا إلى اليوم".

وشددت المنظمة الديمقراطية للنقل على وجوب إدراج هؤلاء المهنيين ضمن الفئات الأولى التي ستخضع لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، على اعتبار أنهم يعانون من "غياب لأي تغطية صحية أو حماية اجتماعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من المغرب الخميس 26 نونبر 2020 - 10:01
هذه هي قمة الأنانية وكأن المغرب هو منتج اللقاح. اثنين مليون جرعة تكفي مليون فرد. نصفهم من أطر التعليم والنصف الثاني لن يكفي أطر الصحة والجيش والامن والداخلية بباقي فروعها
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0
2 - النقد الذاتي الخميس 26 نونبر 2020 - 10:05
أتمنى أن يلبوا لهم ذاك المطلب ويبدأون بهم هم الأوائل ليكونوا عبرة.. ثم إن نجح ذاك اللقاح يوزع على المراكز الحساسة الصحة الأمن الجيش التعليم
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-1
3 - نعم للتلقيح الخميس 26 نونبر 2020 - 10:24
نعم يجب تطعيم كل السائقين المهنيين لأنهم أكثر تنقلا بين المدن. حتى لا ينقلو المرض إلى مناطق أخرى.
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