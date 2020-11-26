24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:07
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حكم قضائي ينتصر للخطوط الملكية المغربية بحلّ "جمعية الربابنة"
- حملة وقف العنف ضد النساء
- وزارة الجالية تبسّط إجراءات الاستفادة من صندوق تحفيز الاستثمارات
- تتويج الفائزين في ثالث دورات "الشارقة للأفلام"
- منظمات مهنية تحذر من عجز مقاولات عن تسديد تمويلات "أوكسجين"
بعد تصاعد التوتر في الصحراء .. الجزائر تروج لصفقات تسلح وهمية (5.00)
"الوصم" يدفع شباب الأحياء الصفيحية إلى إنكار "المجال الجغرافي" (5.00)
عندما فتح الحسن الثاني "أبواب التّوبة" أمام انفصاليي البوليساريو (5.00)
- محكمة القنيطرة تنتصر لتلميذة مُحتجبة أمام مدرسة كاثوليكية فرنسية - (118)
- بعد تصاعد التوتر في الصحراء .. الجزائر تروج لصفقات تسلح وهمية - (116)
- الغياب التام للرئيس يقود الشعب الجزائري إلى رحلة البحث عن تبون - (108)
- الموت ينهي حياة حافلة لأسطورة كرة القدم مارادونا - (87)
- هل يستثمر المغرب "المسيرة الكحلة" لصد عدوان النظام الجزائري؟ - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الممرضون يحتفون بنجاح الإضراب عن العمل ويهددون بالتصعيد
أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة عن نجاح الإضراب الوطني عن العمل الذي خاضته يومي الخميس والجمعة الماضيين، والذي أتى رد فعل على التدخل باستخدام العنف لفض وقفة احتجاجية سبق للحركة أن دعت إليها.
وقالت الحركة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 80 بالمائة، موردة أنه كان مصحوبا بـ 48 وقفة احتجاجية، منها أربع وقفات جهوية، وأربع وقفات محلية في المستشفيات الجامعية، و40 وقفة إقليمية.
ورجحت فاطمة الزهراء بلين، المتحدثة باسم الحركة، إمكانية التصعيد في القريب العاجل إذا ما لم تتم الاستجابة للملف المطلبي للممرضين وتقنيي الصحة.
وقالت بلين في تصريح لهسبريس: "نحن منفتحون على جميع الاحتمالات، والمحدد هو الأصداء التي تصدر عن الحوار الاجتماعي".
وتابعت قائلة: "إن استمروا في استبعاد مطلب الإنصاف في التعويض عن الأخطار، فلن يتبقى لنا خيار آخر عدا التصعيد"، مشيرة إلى أن "الإضراب خيار كنا مجبرين عليه، لأنه كان هناك تكالب مجموعة من الأوضاع المخزية، منها الإقصاء والتعسف على الممرض وظروف الاشتغال، وآخرها التدخل الهمجي الذي تعرض له الممرضون وتقنييو الصحة".
وتحدثت بلين عن وجود "تريث في برمجة الإضرابات، لأن الظروف الوبائية للمغرب لا تسمح بذلك"، لكنها أكدت "التأهب والاستعداد لجميع الاحتمالات".
ووجهت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، ضمن بلاغ لها، دعوة إلى أعضائها من أجل "المزيد من اليقظة والتعبئة ورص الصفوف والالتزام بجميع الأشكال النضالية، بدءا بالتنظيم وهيكلة الفروع".
وطالب الممرضون بـ"الانصاف في التعويض عن المخاطر"، و"مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه".
وأكد المحتجون ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات المصاحبة للخطر المهني، والمعادلة مع باقي الأطر الطبية في هذا الباب.