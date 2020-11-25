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الرئيسية | مجتمع | محكمة القنيطرة تنتصر لتلميذة مُحتجبة أمام مدرسة كاثوليكية فرنسية

محكمة القنيطرة تنتصر لتلميذة مُحتجبة أمام مدرسة كاثوليكية فرنسية

محكمة القنيطرة تنتصر لتلميذة مُحتجبة أمام مدرسة كاثوليكية فرنسية
هسبريس - وائل بورشاشن
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:00

أنهت المحكمة الابتدائيّة بالقنيطرة الجدل الذي رافق منع تلميذة مغربيّة من متابعة دراستها بمؤسّسة "دون بوسكو" التابعة للتعليم الكاثوليكي الفرنسيّ بالمغرب، إذ حكمت بحقّها في استئناف دراستها بالمؤسّسة نفسها.

وقضت ابتدائيّة القنيطرة، اليوم الأربعاء، بوجوب سماح مؤسّسة "دون بوسكو" للتّلميذة باستئناف دراستها، تحت طائلة غرامة تهديديّة قدرُها 2000 درهم عن كلّ يوم تأخير عن التّنفيذ، مع شمول الحكم بالنّفاذ المعجَّل.

وعن النّظام الدّاخليّ الذي احتجّت به مؤسسة "دون بوسكو" بالقنيطرة لمنع التلميذة من الدراسة، قضت المحكمة بأنّه يتنافى مع الدستور المغربيّ والتّشريعات سارية المفعول في المملكة.

ويأتي هذا بعد منع تلميذة في السنة الأولى من التعليم الإعدادي، قبل أزيد من أسبوعَين، مِن ارتياد مؤسّستها التعليمية التي كانت تَدْرُس بها منذ المرحلة الابتدائيّة بسبب ارتدائها الحجاب.

ولجأت عائلة التلميذة إلى القضاء الاستعجاليّ، رافعة ورقة انتهاك حقّ الطفلة في التعليم، ومخالفة النّظام الداخلي لمؤسسة "دون بوسكو" التعليمية للدستور المغربيّ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصّة أنّ التلميذة البالغة من العمر 12 سنة بدأت ارتداء الحجاب بشكل عفويّ، فاجأ العائلة ذاتَها، وَفق تصريحها لهسبريس.

وعرف ملفّ هذه التلميذة مساندة مجموعة من المحامين بشكل تطوّعيّ، إذ حضروا جلسة المناقشة، أمس الثلاثاء، وترافع مُعظَمُهم، رافضين تلقّي أيّ أتعاب على هذه القضية.

ويقول النّظام الداخليّ لمؤسّسة "دون بوسكو" في فقرة خاصّة باللباس إنّ الرّأس يجب أن يكون مكشوفا داخل أسوارها، باستثناء الأيّام التي تكون فيها الشّمس لاذعة، إذ يمكن للتّلاميذ إذّاك ارتداء قبّعة في ساحة المؤسّسة، خلال فترة الاستراحة. وهو ما قضت ابتدائية القنيطرة بمخالفته للدستور المغربي والتشريعات سارية المفعول بالبلاد.

وسبق أن دخلت مؤسّسة "دون بوسكو" في جدل مشابِه، بلغ صداه البرلمان، قبل 12 سنة، بعد رفضها تسجيل تلميذة، كانت تدرس بها، لأنّها بدأت ارتداء الحجاب.

وفي تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونيّة، قال المحامي رشيد أيت بلعربي إنّ في رفض السماح لتلميذة بالتمدرس بحجّة ارتدائها الحجاب "تحديا على عدة مستويات، أولها للجهات الوصية، ممثلة في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، التي من المفروض أن تكون ساهرة وعارفة لما يجري داخل المؤسسات التعليمية، ولهذا النوع من المضايقات، وثانيها للمجتمع التعليمي ككلّ، وثالثها تحد على المستوى الحقوقي المغربي".

كما سبق للمحامي ذاته أن أكّد "عدم إمكان السماح بأيّ مسّ بحرية شخصية لمواطِنَة اختارت عن قناعة ارتداء الحجاب"، وزاد: "كما لا يمكن أن نصطفّ ضد أي شخص اختار قناعات أخرى"، مستشهدا بما قالته هذه التلميذة في السنة الأولى من التعليم الإعداديّ: "كانوا يلقّنوننا كيف نحترم حريات الآخرين، فلماذا يعتدون على حُرّيتي في اختيار اللباس الذي يناسبني؟".

كما سبق أن قال مدير مؤسسة "دون بوسكو"، في تصريح لهسبريس، إنّه "متفاجئ باللجوء إلى القضاء"، وأضاف: "لكن أحترم هذا الحقّ، والقرارات الصادرة عن المحكمة، وأنتظر حُكْمَها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - كريم البريطاني الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:06
الف مبروك
congratulation for the little girl and her family
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53
2 - محمد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:06
الحمد لله ما زال في البلاد قانون يغار على توابث الامة
عاش المغرب الاصيل
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106
3 - مواطن من المغرب الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:07
الحمد لله هذا الحكم كان منتظرا لأننا دولة مسلمة ونظام حكمها إمارة المسلمين
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71
4 - منير امريكا الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:08
شكرا للقضاء المغربي. مادمنا في المغرب فمن المفرضوض الخضوع للدستور المغربي .
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72
5 - Abdou RABAT far الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:08
يحيا العدل يجيب تطبيق القانون بحدافيره .الا وهو إحترام الدستور المغربي قبل القانون الداخلي للمؤسسة
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68
6 - حكيم الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:08
والله العظيم رغرغوا عينيا. اليوم تقدروا نقولوا المغرب غاذي فالطريق الصحيح تحية إجلال لك سيدي القاضي وألف مبروك للتلميذة ولو أن الامر لن يمر مرور الكرام ألف مبروك
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70
7 - aitali الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:09
الحمدلله بانصاف القضاء المغربي والشكر الجزيل للمحامون لي طوعو لهاد الدفاع النبيل فالدين خط احمر ونحن في المغرب وليس فرنسا
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56
8 - fador الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:09
الحمد لله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ...شكرا للقضاة الذين نصروا هذه الطفلة و استرجاع كرامتها
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43
9 - موغرابي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:09
مسألة عادية هل كنتم تنتظرون أن تحكم المحكمة عكس ما حكمت به .(غير الله يهدي شي كوادر فهاد لبلاد كيجتاهدو كثر من القانون و الدستور و كيجيبوها فراسهم و الجهاز اللي هوما تابعين ليه )
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27
10 - محمدين الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:11
الكاثوليك إلى زمن قريب كانت النساء تتحجب والآن أصبح الكل يعتبر الحجاب وسيلة لمحاربة الإسلام ولا أحد يهتم بالعاريات التي تقصد المؤسسات التعليمية .. الحمد لله الحكم على العموم يشعرنا بأننا في بلد إسلامي وينصف التلميذة وأهلها
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36
11 - واحد السيد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:11
الحمد لله الذي أظهر الحق و أزهق الباطل
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32
12 - doha الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:12
لأول مرة افرح هكذا لقرار اتخذته محكمة في بلادنا
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34
13 - sinoh الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:12
نحن فخورين بقضاءنا وبدستورنا بما أن فرنسا ودول أخرى تدافع على قوانينها وحرياتها نحن كدلك نقول لهذه المدرسة هنا المغرب وما أدراك ما المغرب
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31
14 - عبد ربه الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:12
أحي من على هذا المنبر الهيئة الموقرة للمحكمة وأشكرها جزيل الشكر عن تطبيق القانون والشكر موصول لفريق الدفاع الذي ذاذ ودافع بحرقة عن حق التلميذة في التعليم
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31
15 - الطنز البنفسجي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:12
ما قولك في هذا يا أستاذ عصيد؟
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32
16 - سفيان الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:13
الحكم القضائي هو انتصار للسيادة والدستور قبل ان يكون انتصارا للتلميذة، لا شك ان المؤسسة قد تلجأ للاستئناف ونرجو من قضاة كافة مراحل التقاضي ان ينتصروا للسيادة المغربية وللقانون المغربي وهو ما لا نشك فيه
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25
17 - وجدي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:13
اللهم لك الحمد والله أكبر.نحيي القاضي الذي نطق بهذا الحكم ونرفع القبعة للتلميذة المحجبة التي من أجل دينها تحدت هذه المؤسسة الأجنبية التي أرادت أن تفرض علينا قوانينها التي تتعارض مع ديننا بل تحاربه بطريقة أو بأخرى.وكما نقول نحن أهل وجدة فعشنا وينشنا أي في بلدنا ومنطقتنا ويطردنا.بوركت يا أختي والله يرحم من رباك.ونتمنى لك النجاح والفلاح ونيل مرادك.أكيد أن هذا الحكم لن يرضي فقط هذه المؤسسة بل حتى المحاربون لقيمنا من الداخل وهم كثر.
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18
18 - عبدالله الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:14
برافو للمحكمة، حكم عادل و منصف.
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18
19 - GALA الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:15
يحيى العدل. هل ارتداء الحجاب يمس حرية الآخرين. طبعا لا
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14
20 - معلق الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:15
مثل هذه الاحكام تثلج الصدر لانه من غير المعقول لمؤسسة اجنبية ان تملي على تلميذة مغربية داخل بلدها ان تزيل حجابا اختارته عن قناعة. تحية خالصة لقضاء المغرب.
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21
21 - مغربي من المغرب الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:16
الحمد لله باقين ولاد لحلال فهاذ المغرب السعيد
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13
22 - عبدو مر السويد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:16
الحمد لله الذي اظهر الحق وازهق الباطل، أشد بحرارة على القضاة الذين اثبتوا ان الحق اعلى من اي مؤسسة مهما كانت اللوبيات التي تقف ورائها، ومؤسسات فرنسا، الى مزبلة التاريخ، المغرب دولة مستقلة لا تتبع فرنسا، وفي المغرب لا قانون فوق القانون والدستور المغربي . تحية لكم من مغترب
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12
23 - ديمقراطي اشتراكي مغربي مسلم الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:16
طبعا ،، مع كل الاحترام، لم يكن الأستاذ عصيد و أصحابه و صاحباته في الرأي حاضرين للترافع ضد الطفلة المغربية و والديها والمجتمع المغربي المسلم... بديهي أن تكون مثل هذه القضايا خاسرة كلما تحدت منطق الواقع والحقيقة وقفزت عن الهوية المغربية وعن منطق الحريات في نطاق هذه الهوية ( الهوية متعددة المكونات طبعا ) ....
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4
24 - الحمد لله الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:17
الحمد لله الحمد لله فرحة كبيرة يريدو أن يفرضو قوانينهم العنصرية الإسلاموفوبية في بلاد المسلمين
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6
25 - عادل الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:17
ويبقى المغرب دولة إسلامية شاء من شاء وأبى من أبى، فو الله لن تقوم لما قائمة إلا بالتشبت بإمارة المؤمنين...رغم كيد الكائدين ولا عزاء الحاقدين الناقمين...سنبقى كتلة واحدة من طنجة للگويرة،...قد نختلف ولكن لن نفترق...
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7
26 - Ahmed الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:18
للمؤسسة التربوية قانون داخلي خاص بها يجب الاطلاع عليه من طرف أولياء التلاميذ قبل تسجيل ابنائهم بهذه المؤسسة.
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-13
27 - ali الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:18
ألم أقل لكم أن المغرب بلد دو سيادة .
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8
28 - نورالدين برحيلة الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:18
الشكر للقضاء المغربي والشكر لوالدة وأسرة التلميذة سندس لنضالها من أجل قضية عادلة، والشكر للمجتمع المدني الذي شكل قوة ضاغطة والشكر للصحافة الحرة على التنوير الاعلامي.
رسالة القضاء واضحة المغرب مستقل وليس مستعمرة فرنسية وسنناضل من اجل مكافحةالفساد بالتنوير والرهان على استقلالية القضاء.
المرجو من القضاء متابعة المفسدين الكبار والمفسدين الصغار على حد سواء.
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11
29 - مواطن غيور1 الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:19
السلام عليكم
النصر و العزة للإسلام و لمن نصر الإسلام.
فتاة صغيرة تعطينا دروسا في المبادء و الكرامة و الحقوق و الحريات أحسن من ألف مفكر و مثقف!
للدين يتساءلون لمادا تدرس في مدرسة فرنسية كاثوليكية لمادا لم تنبطح لقوانين المؤسسة؟
الجواب: لأن الدستور و جميع القوانين الكونية تعطي للطفلة الحق و الحرية في اختيار لباسها و هاته قناعتها،هدا مبدء مقدس.
ألم تتساءلوا لمادا في فرنسا لا يلزمون الراهبات بخلع الحجاب الكاثوليكي أو حتى عند اليهود؟
لأنه مقدس.
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7
30 - محمد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:20
هنيئا لنا جميعا بهذا الانجاز رغم انف العصيد
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8
31 - cosmos الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:21
ا لحمد لله ان المحكمة اختارت عن قناعة ان تكون في صف التلميذة وان مؤسسة الكاثوليك تعالت عن الاعراف والمقدسات الوطنية ولا بد من فرض غرامة عليها لتستوعب الدرس وتعلم ان البلد هو المغرب وليس فرنسا
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4
32 - Rachid الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:22
Vive notre justice ça c est le Maroc
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2
33 - FENANE الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:22
ان العدل اساس الملك,ان الله هو العادل فوق عباده الصالحين،ان هؤلاء القضاة الذين صدروا احكاما ضد هذه المؤسسة الفرنسية الذين ارادوا ان يحكموا ويرسخوا تعليمهم علينا كمسلمين ،هذه مفخرة للمغاربة والقضاء النزيه الغيور على دينه وطنه ،انها ضربة قاضية يتلاقاها ماكرون ووزارة التعليم في حكومته فبشرى للمغاربة على النجاح وهذا الحكم الذي كان في صالح فلدات اكبادنا في الفتاة ،التي هزمت مؤسسة كاتوليكية فرنسية ،ام اعطاكم ترخيص في مدينة القنيطرة لطمس ديننا الاسلامي الحنيف و استهدافه بقانون مؤسستكم ،ما عليكم الا الرحيل او تغيير قانون المؤسسة
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3
34 - مسلم مسالم الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:22
بالنسبة لكاريكاتور الرسول " صلى الله عليه وسلم " يقولون بانها حرية التعبير ولما يتعلق الامر بتلميذة محجبة ،تطبق السنة ، يتدخلون ويريدون محاربة الاسلام ولو في بلادنا ، وهذا يعتبر من الحماقات الكبرى . خصوصا مع فرنسا التي ما زالت تعتقد انها دولة مستعمرة . لكن الامور قد تغيرت بعد الاستقلال ... لقد رأيت بام عيني وفي انجىترا بالضبط ، ان المحجبات يعشن حياتهن العادية ويتنقلن بكامل الحرية في مدن انجلترا والكل يكن لهن كل الاحترام ، سواء في الشارع او في الحافلات والاسواق ، خلافا لدولة فرنسا التي تتدخل في امور الدنيا والدين وهذا يخلق لها مشاكل داخلية من طرف الذين لا يقبلون هذه الحماقات ...
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3
35 - سليم الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:24
كل ما يوجد فوق الاراضي المغربية يخضع للقانون المغربي اما قانونهم يمكنهم أن يطبقوهة في فرنسا
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1
36 - ali الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:26
شكرا للمحامين المتطوعين للدفاع عن حق التلميذ.ة وشكرا الإنصاف من قبل المحكمة وهنيئا لام الطفلة وبارك لها الله فيها. أما المندوبية الإقليمية للتعليم فإنها أصبحت كالبلدية لا يهمها إلا الانتخابات أما مشاكل الافراد يعتبر عبء ثقيل عليهم. ما كانت الامور لتصل إلى المحاكم .فمحاسبة المنذوب الإقليمي سيكون أمرا جيدا .أين دوره وصلاحياته أم أنه لا يعلم شيئا
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37 - BOUYAOMAR الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:26
en FRANCE oui mais pas au MAROC quant même
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0
38 - لا شئ يسمو على دستور المملكة الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:29
إنّ في رفض السماح لتلميذة بالتمدرس بحجّة ارتدائها الحجاب "تحديا على عدة مستويات، أولها تحد لأربعين ملبون مغربي ومغربية من طنجة الى لكويرة الدين وافقوا على دستور الممملكة المغربية ثانيا تحد لكل الجهات الوصية على القطاع، ممثلة في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، التي من المفروض أن تكون ساهرة وعارفة لما يجري داخل المؤسسات التعليمية، ولهذا النوع من المضايقات، وثالثا تحد للمجتمع التعليمي ككلّ، رابعاً تحد على المستوى الحقوقي المغربي".
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1
39 - سعيد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:30
أولا مبروك للفتاة لنيل حريتها في ان تلبس ما تشاء.
وثانيا انا في شوق كبير ماذا سيتحفنا به عبقري هذا الزمان والعالم الكبير الذي اتحف العالم باختراعاته واكتشافاته الغير المحدودة المسمى أحمد عصيد..
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3
40 - محمد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:31
والله أنا على مائدة الإفطار، فرحت فرحة كبيرة الحمدلله أسعدك الله يا ناشر هذا الخبر
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2
41 - France الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:34
الحمد لله.بداية الاستقلال الفعلي عن فرنسا.خطوة بخطوة حتى ناخذ استقلالنا الكامل.الله يرحم ليرباك اسي القاضي.
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2
42 - غيثة الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:35
ألف الف مبرمك لإبنتنا، كما تدين تدان ...ببلدهم تمنع بنات المسلمين و اللدين غالبيتهم مغربيات من الولوج المدارس بالحجاب إحتجاجا بسياسة الائكية لبلدهم فنحن هنا عزنا الإسلام و ثوابته فدستورنا يكرس دالك فبمدارسنا لا يمنع ارتداء الحجاب للطالبات و المعلمات و الموظفات....فيه مثل مغربي يقول ( بركني و عركني)
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3
43 - منصف الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:39
عاشت السيادة المغربية وتحية إجلال وتقدير للقضاء وللمحامين المؤازرين .. حقا ماضاع حق وراءه طالب ..
التلميذة أدعو لها بكل النجاح والتوفيق ولتكن أما وامرأة رائدة نافعة لمستقبل هذا البلد الأمين. وتحية لوالديها الذين التجأوا للقضاء ولم يركنوا للذل.
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0
44 - هاااني هولندا الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:40
ألف مبروك للتلميذة و عائلتها. كنت أنتظر قرار المحكمة بتلهف و الشك يساورني بأن القضاء يمكن أن يحابي المؤسسة لأنها فرنسية. الحمد لله على كل حال. تحياتي من هولندا مع متمنياتي للتلميذة بتدارك ما فاتها من دروس و التوفيق لها. الحجاب سترة و منظر أخاذ.
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45 - oum joud الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:41
هنيئا لك و مسيرة موفقة بإذن الله
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46 - Roussya الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:42
العز وتحية إجلال وتقدير للقاضي اللذي قضى بسماح للتلميذة بمتابعة دراستها بهاذه المدرسة ، ومن يريد أن يفرض النظام الداخلي بمنع الحجاب على العفيفات الشريفات ما عليه الا ان يطبقه في بلده فرنسا أو غيرها , واللي ما عجبو الحال يرحل عن أرض المغرب .
هاذا هو مبدأ فرنسا لي معجبو الحال في فرنسا يرحل عن فرنسا .
المغرب للمغاربة الرجال وشعارنا دائما الله الوطن الملك ، والموت للخونة.
فرنسا تجبر كل مواطن أن يخضع لنظامها داخل أرضها فرنسا وتطالبهم بالاندماج والخضوع لنظام العلمانية ، Laïcité
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0
47 - شناب الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:42
ا لتلميذة الذكية قالت كلاما حكيما لايخطرببال الفقيه عصيد .ماشاء الله.حفظها الله وفتح لها ابواب الخير.
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48 - رشيد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:46
يجب على وزارة التعليم بمتابعة هده المدرسة ومديرها ومراقبتها لكي لا يتكرر ما فعلته مع هدة التلميدة وعلى الحفاض على تسجيلها السنة القادمة. أما المدير فهو دون المستوى يريد أن يفرض قرارا على التلاميد ولا يريدهم اللجوء إلى القضاء حتى وإن كانو مضلومين
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49 - Citoyen الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:46
السؤال المطروح الان هو ما مستقبل هاته الطفلة الآن بعد هاته الضجة؟ من الرابح في الاخير؟ ليست حرية المرءة المغربية بالطبع
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