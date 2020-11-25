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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 4979 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4979 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4979 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 4979 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 336506 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3517996 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 70 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5539 حالات.

وتم التأكد من 5220 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 284496.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - aziz الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:04
من الممكن القضاء على فيروس كورونا عن طريق تكوين مناعة القطيع بإصابة أكثر من سبعين في المائة من الشعب المغربي... إلا أن ذلك أصعب إلى حد كبير، فقد حاولت المملكة المتحدة القيام بذلك؛ لكنها لم تنجح، لأنها كان عليها توفير ثلاثة أضعاف إمكانياتها البشرية والتقنية واللوجستيكية فما بالكم نحن، و تبقى الوسيلة الأنجع هي إنتاج اللقاح. لكن للأسف إذا كان الفيروس غامضا لحد الساعة فاللقاح الذي ننتظره ببلدنا يعتبر أكثر غموضا، وذلك لغياب معلومات عن كل ما يتعلق به و بتفاصيله خصوصا السرعة التي تم بها إنتاجه إن كان بالفعل موجودا حاليا وفعاليته ومدتها وإمكانية استعماله بالموازاة مع تلقيح الإنفلونزا الموسمية وووو.....فالصين معروف عنها عدم إعطاء تفاصيل أدق.
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-12
2 - عادل الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:05
شفت الكونتور لصق مابين 4000و5000 الله ينزل لعفو من عندو
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30
3 - no comment الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:10
سؤال لم أجد له إجابة كيف تحصون عدد المتعافين؟
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51
4 - القضية حماضت، ،؟؟؟ الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:24
كلما التقي شخصا ما سواء في العمل أو الشارع إلا ويحكي لي أن هناك أفراد من عائلتي أصيبوا بالفيروس؛؛؛؛؛ القضية حماضت؟ ؟؟؟؟ ما العمل ؟؟؟؟ نحن ننتظر العوف والرحمة والمغفرة ورفع البلاء والوباء من العلي القدير.
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6
5 - ????? الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:24
هد شي بدأ يلعب على lmorale لي مفيهش كورونا فيه dépression الله ينضر من الحال
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6
6 - أمجد زهيد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 19:05
مناعة القطيع التي تتكلمون عنها، تعني وفاة مليون مواطن. أي 2,5٪ من السكان. ستحصل على مناعة قطيع من 39 مليون مقابل وفاة مليون. إذا كنت خاطىء صححوا لي من فضلكم
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