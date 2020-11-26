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تحالف يطالب بإسقاط استثناء تزويج الطفلات من "مدونة الأسرة"

تحالف يطالب بإسقاط استثناء تزويج الطفلات من "مدونة الأسرة"
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 26 نونبر 2020 - 00:35

تزامنا مع انطلاق الأيام الأممية للقضاء على العنف ضد النساء (25 نونبر إلى 10 دجنبر)، أعلن تحالف مدني، مكوّن من عشر جمعيات تعمل في مجال حماية الأطفال، إطلاق حملة وطنية للقضاء على تزويج الطفلات.

ويعتزم الائتلاف، عبر فروع الجمعيات المشكّلة له، القيام بحملة واسعة في مختلف مناطق المغرب، للتوعية والتحسيس بتبعات تزويج الطفلات، وموازاة مع ذلك سيترافع لدى مؤسسات الدولة من أجل إسقاط المواد التي تتيح تزويج الفتيات أقل من 18 سنة من مدونة الأسرة.

وقالت رئيسة الائتلاف، ليلى أميلي، في تصريح لهسبريس، إن ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب شهدت استفحالا رغم أن مدوّنة الأسرة جعلته استثناء، "فما حصل هو أن هذا الاستثناء تحول إلى قاعدة".

وأضافت المتحدثة أن 96 في المائة من الفتيات القاصرات المتزوجات هن طفلات تقل أعمارهن عن 16 سنة، بناء على دراسة أنجزتها جمعية حقوق وعدالة، مبرزة أن 10.79 في المائة من الزيجات تتم بـ"الفاتحة"، ولا يتم توثيقها لدى قاضي محكمة الأسرة إلا بعد أن تبلغ القاصر ثمانية عشر عاما.

ويطالب "ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات" بإلغاء المواد 20، و21، و22 من مدونة الأسرة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك بجعل سن الزواج القانوني الأدنى محددا في 18 سنة.

وتفيد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل برسم سنة 2019 بأن محاكم المملكة تلقت ما مجموعه 26.291 طلبا لتزويج القاصر، تمت الاستجابة لـ20.776 طلبا منها.

ويرفض "ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات" استمرار الاستثناء الذي يسمح بتزويج الفتيات القاصرات في نص مدونة الأسرة، وهو ما عبرت عنه رئيسة الائتلاف بقولها: "هذا الاستثناء مرفوض، ولا مكان له في مجتمعنا الذي يتطور يوما بعد يوم، وفي ظل المكتسبات التي حققها المغرب".

وسّمت الجمعيات الائتلاف الذي أسسته باسم "ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات" على اسم طفلة تحمل هذا الاسم، تم تزويجها من طرف ذويها في سن 13 سنة، "وتعيش الأمرّين بعد أن أنجبت طفلين"، حسب رئيسة الائتلاف، مضيفة: "هناك طفلات كثيرات يعشن هذه الوضعية، ونحن نريد أن تنعم طفلات المغرب بحياة كريمة وأن يتمتعن بجميع حقوقهن".

وعدّت المتحدثة ذاتها تزويج القاصرات "نوعا من أنواع العنف القائم على النوع"، مردفة: "الطفلات اللواتي يتم تزويجهن يتم استغلالهن، ولا يصلن إلى سن ثمان عشرة سنة، وهو السن الحقيقي للزواج، حتى يصبحن مثل العجائز".

ويدعو الائتلاف المذكور الحكومة إلى تقوية التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، إذ اعتبرت رئيسته أن الفقر والأمّية يعدّان من بين أبرز الأسباب المؤدية إلى تزويج الطفلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سعيد الخميس 26 نونبر 2020 - 00:50
بسبب كثرت الجمعيات والتعقيدات والمتابعات تحول الزواج لخوف ورعب والنتيجة الامتناع عن الزواج والعنوسة وكثرة اطفال الشوارع بسبب الزنا
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2 - فلوس طوط يديها زعطوط الخميس 26 نونبر 2020 - 01:02
راه الخاص تحاربو الأسباب لي جعلات هاد الواليدين يزوجو بنياتهم و هما صغار يا الجمعيات بلا متحماقو علينا الله يرضي عليكم و تضلون تحلبون البقرة بإسم حقوق المرأة أومكاينى حتى شي حقوق الى جينا نشوفو أم حقوق الحقيقية لي تيهضرو عليها هاد الجمعيات لي معرفناش فين باغين يوصلو بهاد التسامسير لي فيهم لي دبا تيقولو كاين عشرة الجمعيات اللهم يبارك ..واش عرفتو شحال ديال لفلوس تديو لصالح حساباتكم البنكية و و و و أما الدفاع عن الحقوق تبقى وسيلتكم الكاذبة لنيل مبتغاكم و هو الدعم لي صالح جيوبكم لا غير ذلك ..كفى الله يخاليكم راه حنا عارفين قرانكم لي كثرو في عاد البلاد لا سماحة ليهم دنيا و أخرة ..سيرو ضحكو على روسكم متجيوش ضحكو علينا ..أنا لي بان ليا هاد الواليدين لي مساكن زوجو بنياتهم صغار بغاو يديرو فيهم خير خوفا عليهم من الضياع في الشارع المغربي الذي لا أمان فيه ..لو كان الآمان من الفقر و الحقوق و القانون مغيكونوش هاد لحوايج أوهنا غادي نتوقف منزيد حتى كلمة و السلام.
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3 - Karim الخميس 26 نونبر 2020 - 01:12
في انجلترا و الولايات المتحدة الامريكية و البرازيل و روسيا يمكن للفتاة ان تتزوج على 15 سنة بينما نجد كوريا الجنوبية 21 سنة، كل دولة لديها سن معينة تناسبهم لهدا علينا ان نحدد سن معينة تناسبنا و ليس بالضرورة ان نتبع الآخرين. يمكن ان يكون السن مسألة تقديرية في يد القاضي لان كل فتاة تختلف عن الاخرى في البنية و النضج.
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4 - عبد الرحمان الخميس 26 نونبر 2020 - 01:17
المعيار مخصوش يكون 18 سنة - واش منطقيا لبنت ملي كاتكون صغر من 18 لعام بساعة واحدة مثلا كاتكون '' قاصرة '' وغير مؤهلة وماتصلاحش للزواج ويلا تزوجات تعتابرو داكشي '' عنف ضد المرأة '' وأين حكوك الانسان والفراشات ... وسبحاااان الله غير تفوت ديك الساعة وتولي عندها 18 سنة كايوقع واحد السحر كيخليها تنقلب الى امرأة زاهجة عقليا وبدنيا للزواج ...
المعيار دبصح هو '' الأهلية البدية والعقلية '' وهذا معيار نسبي يختلف من بنت لأخرى وتتحكم فيه عوامل عدة تبدأ من التربية والوسط الاجتماعي ... ولا تنتهي في المناخ والتأثيرات الخارجية على فيزيولوجية ونفس الانسان
** مهم بلا مانطول غا باش نكونو واقعيين راه نفس هاذ البشر لي مأنسبريين من خريف الغرب معندهومش مشكل بنت تحت 18 سنة '' تمارس الحب '' و '' العلاقات الرضائية '' وفرنسا مثلا عندهوم سن هادشي هو 15 عام ( واخا يكون الطرف الثاني عندو 100 عام ) بينما الزواج لا ضروري +18
اذن ماكاتهمكوش البنت فعلا . غار شوفو شي مبرر اخر ولا جيولها نيشان
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