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الرئيسية | مجتمع | حكم قضائي يدين الحقوقي المديمي بالحبس والغرامة

حكم قضائي يدين الحقوقي المديمي بالحبس والغرامة

حكم قضائي يدين الحقوقي المديمي بالحبس والغرامة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 26 نونبر 2020 - 09:30

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس، محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بـ22 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم.

ونطقت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بهذا الحكم في جلسة انطلقت زوال الأربعاء واستمرت إلى صباح الخميس، تخللتها 12 ساعة من مرافعات دفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني.

وتأتي هذه الجلسة التي أسدلت الستار على ملف الحقوقي المديمي بعدما أخرت الغرفة يوم الجمعة الماضي ملف متابعته إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى مصحة المركب السجني لوداية لتلقي العلاجات الضرورية.

وتوبع محمد المديمي، وفقا لصك الاتهام، بجنح "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.

وجاءت هذه المتابعة بعدما توصلت النيابة العامة بشكايات تقدم بها ضد المدعى عليه كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت.

ومن بين المشتكين كذلك، عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة، وموثقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - bensaid الخميس 26 نونبر 2020 - 10:04
الله يحفظ. اللي تلاقاو عليه الوزراؤ و العمال و رؤساء المجالس و الحزمة كبيرة ما يسلك. ولكن اعتقد المخالفات واضحة. خاصة ادا كان المعني بالأمر راسو سخون.
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2 - م المصطفى الخميس 26 نونبر 2020 - 10:09
نعم لحرية التعبير، نعم لحقوق الإنسان.
لكن على كل منا أن يعلم أين تنتهي هذه الحرية، وفقا للقوانين والمساطير المعمول بها . وأن يضع لنفسه خطوطا حمراء لا يتعداها حتى لا يجني على نفسه إستسلاما للتهور والمس بحرية الآخر أو المس به وبكرامته.
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3 - 3arafa الخميس 26 نونبر 2020 - 10:11
لك الله يا قضاء وطني، إن قلت الحق في مسؤول تأكد أنه خرق القانون أو استغل منصبه وقام بخروقات، قام برفع دعوى ضدك وقال أنك تشهر به و اذخلك السجن. فما على الدولة إذا سوى أن تمنع تأسيس الجمعيات الحقوقية، عليها أن تشتغل دون مجتمع مدني، فليس منطقيا أن نلمع صورتنا بوجود مثل هذه الجمعيات ونذخل من قام بعمله من خلالها السجن.
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