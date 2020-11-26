24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:07
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حملة تراهن على مناهضة العنف الرقمي ضد النساء
- كتاب جديد يبرز واقع أنظمة التقاعد في المغرب
- تتويج الفائزين في ثالث دورات "الشارقة للأفلام"
- منظمات مهنية تحذر من عجز مقاولات عن تسديد تمويلات "أوكسجين"
- بعد تصاعد التوتر في الصحراء .. الجزائر تروج لصفقات تسلح وهمية
تنزيل أحادي للتغطية الاجتماعية يضع الحكومة أمام انتقادات نقابية (5.00)
البرلمان الأوروبي يسلط الأضواء على الانتهاكات الحقوقية في الجزائر (5.00)
القوات المسلحة الملكية تحبط مناوشات ليليّة لميليشيات البوليساريو (4.67)
هكذا لعبت الصحراء دورا جيو إستراتيجيا بين المغرب والقارة السمراء (4.50)
- بعد تصاعد التوتر في الصحراء .. الجزائر تروج لصفقات تسلح وهمية - (126)
- القوات المسلحة الملكية تحبط مناوشات ليليّة لميليشيات البوليساريو - (94)
- الصادرات الزراعية تسجل منحى إيجابيا في الأسواق - (77)
- المغاربة واللقاح الصيني لكورونا .. نوازع نفسية تضبط المزاج العام - (55)
- "كوفيد 19" ينهي حياة الفنان محمود الإدريسي - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رئيس الحكومة يدعو الإدارات والمقاولات إلى اعتماد العمل عن بعد
بسبب الارتفاع المتزايد لعدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، الإدارات والمؤسسات ومقاولات القطاعين العام والخاص إلى اعتماد العمل عن بعد متى كان ذلك ممكنا، دون أن يؤثر سلبا على جودة وفعالية واستمرارية العمل.
رئيس الحكومة، وضمن كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أعلن أن السلطة التنفيذية ستستمر في عقد اجتماعاتها الأسبوعية "عن بعد"، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي مازالت تعرفها المملكة.
وتأتي دعوة رئيس الحكومة على بعد أيام من إعلان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن تدهور الوضع الصحي المقلق تكشفه المعطيات الرقمية التي يتم تقديمها يوميا، والتي وضعت المغرب في المرتبة 32 عالميا، مبرزا أن "من بينها 996 حالة حرجة، منها 95 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و435 تحت التنفس غير الاختراقي".
وأكد وزير الصحة أن "الوضعية الحالية تثير المخاوف، وتسائلنا عن أسباب هذه الانتكاسة بعدما ظل الوضع متحكما فيه إلى حين الرفع المتقدم للحجر الصحي، وحصول تراخ في احترام الوسائل الوقائية والدخول المهني والدراسي"، مشيرا إلى أن "الحكومة تتابع الوضع وتتخذ إجراءات فورية بعد التطور المقلق عبر التدخل السريع لتغيير بروتوكول العلاج والترخيص للقطاع الخاص لمواجهة الجائحة".
وضمن جدول أعمال المجلس تمت المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، واعتبر العثماني أنه سيكون ذا تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم.
ويندرج إحداث هذا الصندوق، حسب العثماني، في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، ويهدف إلى إعادة الحركية الاقتصادية ببلادنا، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل.
رئيس الحكومة قال إن مخطط الإنعاش الاقتصادي يتضمن عددا هاما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع قانون مالية 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، إثر مصادقة مجلس النواب عليه بعد إدخال عدد من تعديلات النواب، أغلبية ومعارضة، تفاعلت الحكومة معها بالإيجاب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
لماذا لا يتم التعامل مع المواطن عبر الأنترنيت و منها يتم الإستغناء عن مقرات و مكاتب مزركشة بالرخام معقل الفساد و الرشوة و المحسوبية
ربما سيهتمون بالأعمال المنزلية و يوفرون بعض المال و يفتقدون رؤساء أعمالهم المتجبرون.
المهمة المستحيلة.