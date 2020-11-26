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الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة يدعو الإدارات والمقاولات إلى اعتماد العمل عن بعد

رئيس الحكومة يدعو الإدارات والمقاولات إلى اعتماد العمل عن بعد

رئيس الحكومة يدعو الإدارات والمقاولات إلى اعتماد العمل عن بعد
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 17:00

بسبب الارتفاع المتزايد لعدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، الإدارات والمؤسسات ومقاولات القطاعين العام والخاص إلى اعتماد العمل عن بعد متى كان ذلك ممكنا، دون أن يؤثر سلبا على جودة وفعالية واستمرارية العمل.

رئيس الحكومة، وضمن كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أعلن أن السلطة التنفيذية ستستمر في عقد اجتماعاتها الأسبوعية "عن بعد"، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي مازالت تعرفها المملكة.

وتأتي دعوة رئيس الحكومة على بعد أيام من إعلان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن تدهور الوضع الصحي المقلق تكشفه المعطيات الرقمية التي يتم تقديمها يوميا، والتي وضعت المغرب في المرتبة 32 عالميا، مبرزا أن "من بينها 996 حالة حرجة، منها 95 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و435 تحت التنفس غير الاختراقي".

وأكد وزير الصحة أن "الوضعية الحالية تثير المخاوف، وتسائلنا عن أسباب هذه الانتكاسة بعدما ظل الوضع متحكما فيه إلى حين الرفع المتقدم للحجر الصحي، وحصول تراخ في احترام الوسائل الوقائية والدخول المهني والدراسي"، مشيرا إلى أن "الحكومة تتابع الوضع وتتخذ إجراءات فورية بعد التطور المقلق عبر التدخل السريع لتغيير بروتوكول العلاج والترخيص للقطاع الخاص لمواجهة الجائحة".

وضمن جدول أعمال المجلس تمت المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، واعتبر العثماني أنه سيكون ذا تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم.

ويندرج إحداث هذا الصندوق، حسب العثماني، في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، ويهدف إلى إعادة الحركية الاقتصادية ببلادنا، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل.

رئيس الحكومة قال إن مخطط الإنعاش الاقتصادي يتضمن عددا هاما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع قانون مالية 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، إثر مصادقة مجلس النواب عليه بعد إدخال عدد من تعديلات النواب، أغلبية ومعارضة، تفاعلت الحكومة معها بالإيجاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - كن جريئا أكثر الخميس 26 نونبر 2020 - 17:09
ياريت السي العثماني يكون أكثر جرأة ويعطي هاد التوجيهات للقطاعات الأكثر دينامية وأكثر تعرضا للخطر مثل التعليم والمعامل والشركات؛ ياربي تجيب لي يفهمنا وبلاما يعطينا
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14
2 - karim الخميس 26 نونبر 2020 - 17:13
ا نكم ياسيدي الرئيس تكبون الماء على الرمل, انظرو الى النموذج الصيني لقد بنت الصين في ظرف اسبوع , اكبر مستشفى في العالم مختص بفيروس كورونا وعائلات الفيروس المعدية , اين هو التعاون الطبي بين الصين والمغرب,اطلبو النجدة من الصين وكفى من التكبر
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14
3 - Boutayna ben chrif rabat الخميس 26 نونبر 2020 - 17:22
بلامتقوله اسي لوزير راه آلافات ديال كثير من موظفات لم يذهبو لعملهم اكثر من 9اشهر مادامت أجره طالعه وبريمات تعويضات متيازات ودخار فلوس مركوب فلوس اكل كوافور ولباس وتبديل صبابط راه لي جات فيه اسي لوزير هدو مروك لي كيدفعو حزمه ضرائب وجبيلت وقفلت. عليهم باب رزق ورسلتو ليهم خلصو ضريبه وتامين مرتفع كلفه ملي هدزن معاهم قالك دحكومه هي لزادت عليكم في ضريبه وخرجات فواونبن جديده عل تأمين نعطيك مثال بسيط امسيو لوزير طكسي كبير رباط سلا يودي تأمين عن 6مقاعد وصريبات وتريتات سياره جديده وسومه كرائيه وفرضتو عليه 4لبلايص ديلاش ام طرام طوبيس الرا هاز حت ماقاد يتحرك في اوقات ذروه بسيف ماكرون تزيد ترافع لحلات مؤكده وفي نهو دعم لي وعدتو بيه مل متضرر مقولات شركات مهن افلست واصبحت في حافه الفقر بسبب سياستكم لعرحا التي تستنزف ملاير دراهيم تعويضات كم متيازات كم بريمات كم افخم سيارتكم ربيلات ورقيات في عز ازمه تمر منه لبلاد ولعباد وحت مصاليح شعب توقفت بسبب نقصان موظفات في الادارات مما ارتفع لبطاله لفقر وطلاق ولهدر لمدرسي ولربم ايام لقادمه سينتر الاجرام َسرقه بلعلا لي اسي لوزير كيف كنتي كيف وليتي من ضهر شعب
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-13
4 - مواطن الخميس 26 نونبر 2020 - 17:28
هل ممكن ان اتصل هاتفيا بالسيد المقدم كيحضر لي شهادة السكتى إلى المنزل دون البحث عنه في المقاطعة
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32
5 - علي نايت عمر الخميس 26 نونبر 2020 - 17:29
سعد الدين العثماني : الإدارات والمؤسسات ومقاولات القطاعين العام والخاص إلى اعتماد العمل عن بعد متى كان ذلك ممكنا......ان كانت الحالة الوبائية جد مقلقة يجب اجبارية العمل عن بعد ( وليس متى كان ذلك ممكنا ) و يجب تقليص عدد ساعات العمل مع عدم مس او نقص الاجر اما الدراسة يجب ان تكون عن بعد الى ان يرفع الله عنا هذا الوباء ( و الصحة للجميع )
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10
6 - hicham casa الخميس 26 نونبر 2020 - 17:31
العمل عن بعد والتعليم عن بعد تجسيد لمقولة خدم الناعس من سعد التاعس لا يوجد سيء اسمه العمل عن بعد الموظفين المغتربة لا يعملون عن قرب عاد اخدمو عن بعد خلو الناس ترزق ومناعة القطيع هي الحل واللقاح ان لم تكن له مظاعافات وليس اللقاح ديال كوكوت الله جعل للبشرية مناعة القطيع وانتم تحلمون
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-6
7 - رباطي الخميس 26 نونبر 2020 - 17:31
هناك مؤسسات عمومية و وكالات وطنية في الرباط لا تحترم التعليمات و تعقد الاجتماعات يوميا بدون كمامة و بدون تباعد، حياتنا في خطر و حياة أحبابنا كذلك، إن رفضت الدخول لقاعة الإجتماع سيعتبرونك كسول، في حين أن الحكومة تعقد الإجتماعات عن بعد.
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3
8 - Fixible الخميس 26 نونبر 2020 - 17:32
الإدارة من شخال هادي عن بعد بلا كورونا .
لماذا لا يتم التعامل مع المواطن عبر الأنترنيت و منها يتم الإستغناء عن مقرات و مكاتب مزركشة بالرخام معقل الفساد و الرشوة و المحسوبية
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10
9 - مسيلمه الكذاب الخميس 26 نونبر 2020 - 17:34
السيد رئيس الحكومه العثماني رجل ذو كاريزما و شخصيه قويه و له وزن كبير وطنيا و دوليا .. يبقى اقوى رئيس حكومه منذ الاستقلال.. انا و عائلتي و اصدقائي كلنا سنوت على حزب العداله و التنميه.. لاجل هذا الرجل المفخره .. رجل سيذكره التاريخ و سيسيل مداد كتب التاريخ.. اناقه وسامه و ذكاء خارق
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-17
10 - FENANE الخميس 26 نونبر 2020 - 17:35
لم تبق على أسابيع قليلة لتطعيم الشعب المغربي باللقاح ،لقد ولفنا التعايش مع هذا الفيروس،الاهم في هذه المرحلة هي رفع ثمن تكلفة اللقاح عنا حيث ان جيوبنا منقوبة وصحتنا مذمرة من كثرة التكاليف المعيشية،هل هناك استراتيجية واضحة المعالم للتخلص من هذه الفاتورة ؟هذا هو الورش الذي ينتظره المواطنين المغاربة منكم ويجب ان يفعل في اقرب وقت من زرع الفتنة بين الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
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2
11 - مغربي الخميس 26 نونبر 2020 - 17:37
الموظفون، إلا من رحم ربي، لا يخلصون في عملهم و هم في المكاتب فكيف إذا عملوا عن بعد.
ربما سيهتمون بالأعمال المنزلية و يوفرون بعض المال و يفتقدون رؤساء أعمالهم المتجبرون.
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1
12 - مواطن الخميس 26 نونبر 2020 - 17:43
منذ 8 اشهر و انا حاصل في الجنوب لا استطيع ان اذهب الى مراكش للحصول على البطاقة الرمادية..la carte grise وحتى المؤقتة انتهت...ما هوا ذنبي حين يوقيفني. الدرك و الشرطة بسبب نهاية صلاحية البطاقة الرمادية؟ لماذا لا تقوم الادارة بارسالها لي مع اضافة مبلغ الخدمة مثلا؟. ولكن للاسف. المغرب فيه ابطال في الكلام و الهضرة صافي....
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6
13 - Sam الخميس 26 نونبر 2020 - 17:49
"دون أن يؤثر سلبا على جودة وفعالية واستمرارية العمل."
المهمة المستحيلة.
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4
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