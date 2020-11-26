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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 4178 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4178 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4178 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 4178 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 340684 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3535246 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 80 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5619 حالات.

وتم التأكد من 5312 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 289808.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبد الصمد الهلالي الخميس 26 نونبر 2020 - 18:17
اللهم ارحم من مات واشفي من هو مصاب
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10
2 - meknassiya الخميس 26 نونبر 2020 - 18:18
اللهم فرج عنا كل ضيق و لا تحملنا ما لا نطيق يا صاحب الفرج و يا عالي بلا درج اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد..اميييين يا رب العالمييين
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15
3 - مواطن الخميس 26 نونبر 2020 - 18:20
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
80 وفاة في اليوم
800 وفاة في 10 أيام
2400 وفاة في شهر
الله يحد الباس أو صافي
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7
4 - مغربي الخميس 26 نونبر 2020 - 18:20
متى تنطلق عملية التلقيح ضد كورونا؟حتى يموتو الناس كاملين
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-3
5 - بن حميدو الخميس 26 نونبر 2020 - 18:25
يارب لقد تعبنا.... اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفظ امة محمد وسائر عبادك
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0
6 - B. Thiri jamal الخميس 26 نونبر 2020 - 18:26
كمامه ضروريه تباعد استعمال وسائل نقل مخفف متل سياره أو دراجه ناريه او دراجه عاديه او دوله تزيد عدد ركاب 6 طكسي كبير بدل 4 باش نقصو زحام في محطات طوبيس وطرام لان طكسي كبير نلاخض انه عامل تباعد في سيارات لجزيده متل داسيا وشفور فارض كمانه مع تعقيم مستمر ام طرام وطوبيس لزدخام عدد من ركاب لايستعملون كمامه وبدون تعقيم مما تزداد حلات عدوا كرونا في كزا رباط سلا وحت شركات التي تستورد المواد الاوليه من الخارج يجب تعقيم ومراقب تلك لبضائع واطنسيو اطنسيو من خونه واعدا الوطن مثل منافقه امينتو حيدر وغيره كثيرات يريدون نتسار كرونا في المغرب نقصو زحام من طرام وطوبيس وفوق هدشي طكسي كبير 4لبلايص خاسر غير لغزوال وصافي على 4مقاغد حكومه تغير سياسته لحكره عل شي وايد الاخر متل طكسي 4لبلايص ومع طرام وطوبيس هز لي بغامع دعم شهريَ واعفات مند نتسار كوفيد 19
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