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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 4178 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 4178 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 340684 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3535246 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 80 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5619 حالات.
وتم التأكد من 5312 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 289808.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
80 وفاة في اليوم
800 وفاة في 10 أيام
2400 وفاة في شهر
الله يحد الباس أو صافي