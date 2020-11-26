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الرئيسية | مجتمع | "مباراة التّعاقد" تجذب آلاف العاطلين وحاملي الشهادات في المغرب

"مباراة التّعاقد" تجذب آلاف العاطلين وحاملي الشهادات في المغرب

"مباراة التّعاقد" تجذب آلاف العاطلين وحاملي الشهادات في المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 20:00

مازالت "مباريات التّعاقد" في المغرب تجذب مئات آلاف العاطلين وحاملي الشّهادات، إذ حجّوا أمسِ الأربعاء إلى مراكز الامتحانات، في وقتٍ يخوض "الأستاذة المتعاقدون" معركة "طويلة الأمد" ضدّ المخطّط الحكومي بهدفِ إدماجهم في الوظيفة العمومية.

واجتاز أكثر من 200 ألف شاب مغربي مباراة توظيف أساتذة أطر الأكاديميات التي مرّت في ظروف استثنائية هذه السّنة، بسبب حالة الطّوارئ الصّحية المرتبطة بكوفيد 19، بينما يمنّي آلاف الشّباب المغاربة أنفسهم بحجز مقعدٍ ضمن النّاجحين لينتهي "كابوس البطالة".

وقال عز الدّين العمراني (26 سنة) الحاصل على الإجازة في الحقوق بكلية مكناس إنّه قرّر اجتياز مباراة التّعليم لأنّه سئم انتظار وظيفة مع الدّولة، مورداً أنّ "فرص العمل شحيحة بسبب 'كوفيد 19' ولا يمكن ضياع مزيد من السّنوات في انتظار وظيفة قد تأتي وقد لا تأتي".

وشدّد العمراني على أنّه أُجبر على اجتياز مباراة التّعليم لأنّ كل أبواب "التّوظيف" مقفلة، خاصّة أن الدّولة عملت على تقليص عدد المناصب وإلغاء أخرى، وزاد: "البطالة وصلت إلى عظام النّاس ولا يمكن الانتظار أكثر".

وارتفعت نسبة البطالة في المغرب إلى 10.5 في المائة، بسبب تفشّي وباء كورونا في البلاد؛ بينما تشيرُ المندوبية السامية للتخطيط إلى أنّها أكثر انتشارا في صفوف حاملي الشهادات الجامعية بـ 17.8 في المائة.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اعتبر أن توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات مكّن من القضاء على البطالة في المغرب، مشيرا إلى إحداث ما مجموعه 102 ألف منصب خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط.

وأضاف أمزازي أنه بفضل وتيرة التوظيف هاته "لم يعد اليوم الشباب كيدور في المقاهي.. الحمد لله كلشي توظف"، حسب تعبيره، وزاد أنه "حتى ظاهرة احتجاج تنسيقيات المعطلين أمام مؤسسة البرلمان لم تعد موجودة".

وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب من أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بإدماج الأطر ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.

ورغم سلسلة الحوارات الماراثونية بين المتنازعين فإن الوضع مازال ثابتا؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف، كما يوسع دائرة الرافضين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - ميلود الخميس 26 نونبر 2020 - 20:05
بعد غدا سنسمع عن الاساتدة اللدين فرض عليهم التعاقد
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67
2 - سميرة الخميس 26 نونبر 2020 - 20:08
خاسهم يديرو تنسيقية يسميوها "الذين أجبر عليهم اجتياز الإمتحان" حيت من بعد شهور غادي ينساو بلا جاو بخاطرهم و يقولك أجبر عليهم التعاقد، الهبال و صافي.
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60
3 - rachida الخميس 26 نونبر 2020 - 20:08
السلام عليكم.وبعد نجاحهم في هذه المبارة وتوقيعهم على ورقة العمل بالتعاقد سيخرجون بعدها بالاف إلى الشوارع ليطلبوا ادماجهم في الوظيفة العمومية رغم أنهم يعرفون جيدا أنهم وقعوا على التعاقد وليس على الإدماج.يعني تمسكن حتى تمكن
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56
4 - مواطن من الناظور الخميس 26 نونبر 2020 - 20:10
مباراة التعاقد أحسن من البطالة..
الاجر يبدء من 5300 درهم وهو اجر جيظ ويمكن صاحبه من العيش بكرامة
لكن للاسف بعد ضمان الوظيفة سيخرجون للاحتجاج مجددا
رحم الله اساتذة زمان بدؤوا عملهم ب 1200 درهم في الشهر في ظروف جد صعبة وعملوا بكل جد وتفان
أما الآن التعيين أمام باب المنزل+أجر جيد+ الاضرابات من الفوق
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35
5 - وجدي الخميس 26 نونبر 2020 - 20:10
يجب إفهام الملتحقين الجدد بالسلك التدريسي بأنهم بصدد التوظيف بالعقدة وليس الإدماج الفوري المباشر في الوظيفة العمومية حتى لا نتفاجئ بهم مستقبلا بأن التعاقد فرض عليهم. يجب تضمين ذلك في محضر رسمي .وإن كنت أجزم بأنهم بمجرد قبولهم سيلتحقون بزملائهم القدامى ويتظلمون.حظ سعيد للجميع
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26
6 - محمد ا الخميس 26 نونبر 2020 - 20:13
من حق أي إنسان أن يشعر بالاسقرار الوظيفي و أن لا يفرض عليه التعاقد أسوة بباقي موظفي الدولة إن شاء الله.
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-28
7 - Someone الخميس 26 نونبر 2020 - 20:14
من بعد تسمعهوم يديرو مظاهرات ويقولولك حنا الأساتدة الدي فرض علينا التعاقد.
بحالا هزوهم من الدار بسيف وقالولهم أجيو تاخدو 5500 درهم وتشبعو راحة تقريو 3 - 4 ايام فالأسبوع.
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31
8 - mostafa الخميس 26 نونبر 2020 - 20:15
عدد المترشحين اكثر من 350الف مترشح من اجل 17 الف منصب، التوظيف بصفة عامة فالمغرب اشبه بتلقيح حيوان منوي لبويضة، لا توفير مناصب شغل فالقطاع العام ولا هي استثمارات القطاع الخاص كتغطي سوق البطالة زيد عليها الذل لي كيعيشو المواطن فالقطاع الخاص و ضعف الاجور لي فيها تحايل على القانون و تكون غالبا اقل من السميك
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26
9 - وردة الخميس 26 نونبر 2020 - 20:16
الله يوفق و يفرح جميع المرشحين ولو انه ما كاين فرحة مع هاد التعاقد
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4
10 - غريب أمر المطالبين بالأدماج الخميس 26 نونبر 2020 - 20:16
كنت كانهضر مع واحد الصديق أستاذ بالتعاقد ويطلب الأدماج و سألته سؤال

قلتليه منين نتا باغي التوضيف المباشر علاش قبلتي بالتعاقد قاليا التوضيف المباشر فالتعليم مبقاش خاصني نخدم بالتعاقد ونطالب وناضل من أجل الأدماج

يعني هادي هي الخطة لي كايديرو دوك الناس نقبل بالتعاقد على الرحب والساعة باش نخدم من بعد شهور ندير الأضراب باش ندامج فالوضيفة العمومية

والمشكل هو التلاميذ لهلا يقلب فيهم يقراو مايقراوش يفهمو مايفهموش ماعندهم غراض يعني المهمة الموكلة له ليس أهل لها وهو أصلا ماعندو مايعطي لتلميذ والمسألة واضحة سير هضر مع أي تلميذ غاتلقاه حيوان ناطق مايعرفش يتكلم بالفرنسية نهائيا وحتى بالعربية ومع ذالك كايطالبو بالأدماج يعني مصلحتي أولا وأخير دون مقابل أو نتيجة
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24
11 - تحرير الخميس 26 نونبر 2020 - 20:17
المشكل ان الاجابة على الامتحانات كانت على WhatsApp و Facebook و لا احد تحرك لانقاذ الوضع
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8
12 - نورالدين المعتدل الخميس 26 نونبر 2020 - 20:18
اكيد بحرا يتوظفوا غادي يخرجوا عاوتانك يحتجوا ها نتما كتشهدوا بنفوسكم باش دوزو المبارة بنظام التعاقد أولا عندكم من بعد تقولوا رآه تفىض عليكم ،بالحق نتما بريين ذوك التنسيقيات والنقابات هما المشكل اللي كيحرضوكم رآه من هنا القدام رآه مكاين غير التعاقد فجميع القطاعات واش نتما بغيتوا تستثناوا من هاذ التعاقد راه ميمكنش ازايدون التعاقد فرصة دائمة لتجديد الأفكار والمعلومات
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14
13 - عبد الرحمان الخميس 26 نونبر 2020 - 20:20
عندما نسمع عبارة '' فرض عليهم التعاقد '' نتصور شخصا يضع مسدسا على رأس حملة الشهادات ويجبرهم على الذهاب لمقر اجراء الامتحان و'' ينجحهم '' فيها غصبا عنهم وبغض النظر عن مجهودهم في الاختبار
نكونو واقعيين شويا - كاين بزاف دلبوحاطيين ولي كايتسناو '' الدولة '' دخل ليهوم مغرفة ففمهوم . ره الأصل هو بنادم يخدم على راسو ماشي يتسنا الدولة ولا الوظيفة العمومية ولكن الموازين تقلبت دابا
ثم ملي كاياخدو هاذ الوظيفة كيضيعو فلوس دافعي الضرائب وكيضيعو الدراري الصغار بكثرة الاضرابات لي ماجا منها والو
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11
14 - FENANE الخميس 26 نونبر 2020 - 20:29
اللهم العماش او بلاش ،سيأتي يوم و يشرق نور جديد ،لا داعي للاحباط , لعل هذا التعاقد قد يقلب الموازين ،وتصبح الكفة لصالح الترسيم .
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-5
15 - توفيق الخميس 26 نونبر 2020 - 20:29
بعد تسريب الامتحانات والغش فقدت الثقة والامل فهؤلاء أساتذة الغد ومكوني الجيل القادم كيف يعقل ان يمرر لابنائنا القيم والمبادئ وهو من غش فامتحان التوظيف.
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8
16 - said الخميس 26 نونبر 2020 - 20:31
ان العدد اكبر من ذلك بكتير والاختبار كان كاختبار السياقة او المسابقات ممنوع تغير الجوب بعد الضغط على الزر اي العلامة اين هو بيدغوجية الخطا التي يامنون بها
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0
17 - مغربي الخميس 26 نونبر 2020 - 20:33
الدولة عندنا ضعيفة خايفة من هيومن رايتس ووتش
خايفة انها يقولو عليها كتنتهك حقوق الإنسان من فرنسا وأمريكا لي شنا كفاش كعامل المواطنين ديالها العصا والقتل لمن عصا.
عندنا الشرطي بالمسدس ويهان أمام المجرم قال ليك حقوق الإنسان .
يوا بعدا هاذ المتعاقدين لي خرج للشارع طردوه
وخا حتى 10الاف رأهم ما خدامنش وديرو الخير
فالآلاف لي شمور وشوف واش غادي يخرج شي
واحد.
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5
18 - بنجلون الخميس 26 نونبر 2020 - 20:35
قبل يومين استضافت قناة سكاي نيوز عربية المستثمر الشهير راوول بال و من بين ما سألته كان عن الدول الواعدة التي يجب الاستثمار فيها مستقبلا فقال يجب تجنب الدول الأوروبية و امريكا لشيخوخة سكانها و وصول اقتصادهم إلى القمة و قال إن اسواقا واعدة مستقبلا ستكون الهند و المغرب لوجود فرص كبيرة هناك و توفرهم على الثروة البشرية. اللقاء موجود في يوتوب.
Raul pal on skynews arabic
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0
19 - Mouad الخميس 26 نونبر 2020 - 20:35
غادي دوز مدة وي خرجو حتى هوما للشوارع من اجل الاحتجاج واخا عارفين بلي التوضيف ديالهوم بالعقد يعني باغيين ايديرو الفوضى من دابا ماتمشيوش لمباراة التوضيف او هنيونا
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12
20 - العمارني الخميس 26 نونبر 2020 - 20:38
الاساتذة المتعاقدون لهم استقرار وظيفي باجر جيد مقارنة مع بعض الوظائف نتمنى لهم النجاح. لان حر البطالة لا يحس به الا من مر به
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9
21 - حسن الخميس 26 نونبر 2020 - 20:38
اليوم يحلمون ويركدوت وراء المبارة وحين ينجحون يخرجون إلى الشارع من أجل الإدماج ويقولون فرص علينا التعاقد ابق في دارك وحتى واحد ما يفرض عليك غريب وان يحققوا الإدماج مهما ناضلوا النضال الخلوي والاقتطاعات من الفوق
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11
22 - ملاحظ الخميس 26 نونبر 2020 - 20:40
بمجرد ما ستطأ أرجلهم مراكز التكوين ويودعون البطالة سيقولون فرض علينا التعاقد .ويلتحقون بمن سبقهم من المتعاقدين المتقاعسين تاركين الواجب .لم أر مثل هؤلاء طوال حياتي .
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6
23 - معطل الخميس 26 نونبر 2020 - 20:50
288 ألف معطل العدد باش دوزنا مع العلم هادو غا ناس لي عندهم الإجازة فما فوق .... واحد مباراة البوليس لي طالبين فيها من الباك فما فوق وصل العدد ل 3 ملايين مرشح
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