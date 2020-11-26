24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:07
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حملة تراهن على مناهضة العنف الرقمي ضد النساء
- كتاب جديد يبرز واقع أنظمة التقاعد في المغرب
- منظمات مهنية تحذر من عجز مقاولات عن تسديد تمويلات "أوكسجين"
- أحوجيل يلتقط ذاكرة "سغروشن" في إصدار جديد
- تنزيل أحادي للتغطية الاجتماعية يضع الحكومة أمام انتقادات نقابية
تنزيل أحادي للتغطية الاجتماعية يضع الحكومة أمام انتقادات نقابية (5.00)
البرلمان الأوروبي يسلط الأضواء على الانتهاكات الحقوقية في الجزائر (5.00)
القوات المسلحة الملكية تحبط مناوشات ليليّة لميليشيات البوليساريو (4.67)
- القوات المسلحة الملكية تحبط مناوشات ليليّة لميليشيات البوليساريو - (98)
- "كوفيد 19" ينهي حياة الفنان محمود الإدريسي - (82)
- الصادرات الزراعية تسجل منحى إيجابيا في الأسواق - (77)
- بلاغ الديوان الملكي.. البحرين تقرر فتح قنصلية عامة بمدينة العيون - (73)
- المغاربة واللقاح الصيني لكورونا .. نوازع نفسية تضبط المزاج العام - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مباراة التّعاقد" تجذب آلاف العاطلين وحاملي الشهادات في المغرب
مازالت "مباريات التّعاقد" في المغرب تجذب مئات آلاف العاطلين وحاملي الشّهادات، إذ حجّوا أمسِ الأربعاء إلى مراكز الامتحانات، في وقتٍ يخوض "الأستاذة المتعاقدون" معركة "طويلة الأمد" ضدّ المخطّط الحكومي بهدفِ إدماجهم في الوظيفة العمومية.
واجتاز أكثر من 200 ألف شاب مغربي مباراة توظيف أساتذة أطر الأكاديميات التي مرّت في ظروف استثنائية هذه السّنة، بسبب حالة الطّوارئ الصّحية المرتبطة بكوفيد 19، بينما يمنّي آلاف الشّباب المغاربة أنفسهم بحجز مقعدٍ ضمن النّاجحين لينتهي "كابوس البطالة".
وقال عز الدّين العمراني (26 سنة) الحاصل على الإجازة في الحقوق بكلية مكناس إنّه قرّر اجتياز مباراة التّعليم لأنّه سئم انتظار وظيفة مع الدّولة، مورداً أنّ "فرص العمل شحيحة بسبب 'كوفيد 19' ولا يمكن ضياع مزيد من السّنوات في انتظار وظيفة قد تأتي وقد لا تأتي".
وشدّد العمراني على أنّه أُجبر على اجتياز مباراة التّعليم لأنّ كل أبواب "التّوظيف" مقفلة، خاصّة أن الدّولة عملت على تقليص عدد المناصب وإلغاء أخرى، وزاد: "البطالة وصلت إلى عظام النّاس ولا يمكن الانتظار أكثر".
وارتفعت نسبة البطالة في المغرب إلى 10.5 في المائة، بسبب تفشّي وباء كورونا في البلاد؛ بينما تشيرُ المندوبية السامية للتخطيط إلى أنّها أكثر انتشارا في صفوف حاملي الشهادات الجامعية بـ 17.8 في المائة.
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اعتبر أن توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات مكّن من القضاء على البطالة في المغرب، مشيرا إلى إحداث ما مجموعه 102 ألف منصب خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط.
وأضاف أمزازي أنه بفضل وتيرة التوظيف هاته "لم يعد اليوم الشباب كيدور في المقاهي.. الحمد لله كلشي توظف"، حسب تعبيره، وزاد أنه "حتى ظاهرة احتجاج تنسيقيات المعطلين أمام مؤسسة البرلمان لم تعد موجودة".
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب من أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بإدماج الأطر ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
ورغم سلسلة الحوارات الماراثونية بين المتنازعين فإن الوضع مازال ثابتا؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف، كما يوسع دائرة الرافضين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
الاجر يبدء من 5300 درهم وهو اجر جيظ ويمكن صاحبه من العيش بكرامة
لكن للاسف بعد ضمان الوظيفة سيخرجون للاحتجاج مجددا
رحم الله اساتذة زمان بدؤوا عملهم ب 1200 درهم في الشهر في ظروف جد صعبة وعملوا بكل جد وتفان
أما الآن التعيين أمام باب المنزل+أجر جيد+ الاضرابات من الفوق
بحالا هزوهم من الدار بسيف وقالولهم أجيو تاخدو 5500 درهم وتشبعو راحة تقريو 3 - 4 ايام فالأسبوع.
قلتليه منين نتا باغي التوضيف المباشر علاش قبلتي بالتعاقد قاليا التوضيف المباشر فالتعليم مبقاش خاصني نخدم بالتعاقد ونطالب وناضل من أجل الأدماج
يعني هادي هي الخطة لي كايديرو دوك الناس نقبل بالتعاقد على الرحب والساعة باش نخدم من بعد شهور ندير الأضراب باش ندامج فالوضيفة العمومية
والمشكل هو التلاميذ لهلا يقلب فيهم يقراو مايقراوش يفهمو مايفهموش ماعندهم غراض يعني المهمة الموكلة له ليس أهل لها وهو أصلا ماعندو مايعطي لتلميذ والمسألة واضحة سير هضر مع أي تلميذ غاتلقاه حيوان ناطق مايعرفش يتكلم بالفرنسية نهائيا وحتى بالعربية ومع ذالك كايطالبو بالأدماج يعني مصلحتي أولا وأخير دون مقابل أو نتيجة
نكونو واقعيين شويا - كاين بزاف دلبوحاطيين ولي كايتسناو '' الدولة '' دخل ليهوم مغرفة ففمهوم . ره الأصل هو بنادم يخدم على راسو ماشي يتسنا الدولة ولا الوظيفة العمومية ولكن الموازين تقلبت دابا
ثم ملي كاياخدو هاذ الوظيفة كيضيعو فلوس دافعي الضرائب وكيضيعو الدراري الصغار بكثرة الاضرابات لي ماجا منها والو
خايفة انها يقولو عليها كتنتهك حقوق الإنسان من فرنسا وأمريكا لي شنا كفاش كعامل المواطنين ديالها العصا والقتل لمن عصا.
عندنا الشرطي بالمسدس ويهان أمام المجرم قال ليك حقوق الإنسان .
يوا بعدا هاذ المتعاقدين لي خرج للشارع طردوه
وخا حتى 10الاف رأهم ما خدامنش وديرو الخير
فالآلاف لي شمور وشوف واش غادي يخرج شي
واحد.
Raul pal on skynews arabic