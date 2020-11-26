24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:07
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حملة تراهن على مناهضة العنف الرقمي ضد النساء
- كتاب جديد يبرز واقع أنظمة التقاعد في المغرب
- منظمات مهنية تحذر من عجز مقاولات عن تسديد تمويلات "أوكسجين"
- أحوجيل يلتقط ذاكرة "سغروشن" في إصدار جديد
- اليزمي يربط ظاهرة هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج بعولمة المعرفة
تنزيل أحادي للتغطية الاجتماعية يضع الحكومة أمام انتقادات نقابية (5.00)
البرلمان الأوروبي يسلط الأضواء على الانتهاكات الحقوقية في الجزائر (5.00)
القوات المسلحة الملكية تحبط مناوشات ليليّة لميليشيات البوليساريو (4.67)
هكذا لعبت الصحراء دورا جيو إستراتيجيا بين المغرب والقارة السمراء (4.50)
- القوات المسلحة الملكية تحبط مناوشات ليليّة لميليشيات البوليساريو - (98)
- الصادرات الزراعية تسجل منحى إيجابيا في الأسواق - (77)
- "كوفيد 19" ينهي حياة الفنان محمود الإدريسي - (73)
- المغاربة واللقاح الصيني لكورونا .. نوازع نفسية تضبط المزاج العام - (56)
- شك وإحباط واحتقان .. مشاعر تخترق قياديين في "حزب الإخوان" - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارتا التربية والصحة تدعوان إلى اليقظة والحذر
اعتبارا للتطورات الأخيرة للحالة الوبائية بعدة مناطق من المملكة، دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، المتعلمين والمتدربين والطلبة، وكافة الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية العمومية والخصوصية، "إلى الالتزام اليقظ والصارم والسليم بالتدابير الوقائية والحاجزية المتضمنة بالبروتوكول الصحي بشكل يومي ومنتظم".
وتتمثل التدابير المذكورة، وفق بلاغ للوزارتين، "في غسل وتطهير اليدين باستعمال الصابون السائل أو المحاليل الكحولية، الارتداء الإجباري للكمامة الواقية واستعمالها بطريقة سليمة وصحية، مع إلزامية وضعها من طرف جميع المتعلمين والمتدربين والطلبة وكافة الأطر التربوية والإدارية، وذلك بالنسبة لجميع المستويات الدراسية، وأخيرا احترام التباعد الجسدي في الفصول الدراسية وبمختلف فضاءات المؤسسات التعليمية، وأثناء الدخول والخروج".
وأكدت الوزارتان في بلاغهما على أنه، في إطار الزيارات التفقدية التي تقوم بها اللجن المشتركة من أجل مراقبة مدى التزام المؤسسات بالتدابير الوقائية المعتمدة، "سيتم اللجوء، بشكل فوري، إلى إغلاق كل مؤسسة ثبت لهذه اللجن عدم تقيدها بهذه التدابير، وذلك حفاظا على صحة وسلامة جميع مرتادي المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية وإسهاما في المجهود الوطني للحد من تفشي هذا الوباء".