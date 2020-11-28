24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دبلوماسية القنصليات بالصحراء المغربية تفضح عزلة الجزائر الإقليمية (5.00)

  2. كاسحات الثلوج تعيد فتح محاور طرقية بإقليم تنغير (5.00)

  3. نحن والتسامح! (5.00)

  4. محكمة كندية تخفف العقوبة ضد "قاتل 6 مصلين" (5.00)

  5. أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد في مناطق بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "شباب تامسنا" تدعم "الحكم الذاتي" في الصحراء

"شباب تامسنا" تدعم "الحكم الذاتي" في الصحراء

"شباب تامسنا" تدعم "الحكم الذاتي" في الصحراء
هسبريس من الرباط
السبت 28 نونبر 2020 - 08:32

أعلنت هيئة شباب تامسنا الأمازيغي عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كـحل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ودعت الهيئة في بيان لها، توصلت به هسبريس، المسؤولين بالصحراء المغربية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، "التي من شأنها أن تساهم في تطور ونماء المنطقة ورفاهية الصحراويين".

وسجل التنظيم بإيجاب الخطوة التي أقدم عليها الجيش المغربي بسد ثغرة في الجدار العازل الذي يفصل المناطق الخاضعة للنفوذ المغربي والمنطقة العازلة في الكركرات، وذلك بهدف منع أيّ تسلل لجبهة البوليساريو إلى الأراضي المغربية.

وثمنت هيئة شباب تامسنا التدخل العسكري الذي مكن من استئناف تنقل المدنيين والحركة التجارية في معبر الكركرات، خاصة بعد نجاح العملية دون احتكاك مباشر بين القوات المغربية وعناصر البوليساريو، و"هو ما نعتبره رسالة إنسانية للعالم يبعثها المغرب لتأكيد عدالة القضية واحترام المواثيق الدولية".

وحملت الهيئة مسؤولية ما وصل إليه الوضع بالمنطقة لـ"المسؤولين بالجزائر الذين يدعمون جبهة البوليساريو ويخططون لجميع تحركاتها، وفي نفس الوقت نؤيد ونثمن موقف الجمعيات والتنظيمات الأمازيغية الجزائرية التي تدعم وحدة المغرب بصحرائه وبحدوده السياسية".

ودعا التنظيم الجمعوي السلطات المغربية إلى احترام الدستور المغربي الذي ينص على رسمية اللغة الأمازيغية وعلى ضرورة تفعيلها في كل التراب الوطني، معتبرا أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمناطق الجنوبية هو أفضل رد على تسمية الجمهورية الوهمية.

وفي تصريح لعادل أداسكو، منسق هيئة شباب تامسنا الأمازيغي، شدد على أن "البوليساريو وصانعتها الجزائر يعيشان الوهم الذي لا يمكن تحقيقه، ويقامران بمستقبل منطقة شمال أفريقيا بكاملها، لأن عسكر الجزائر مهمته المتاجرة باللاجئين ويريد محاصرة المغرب من جميع المنافذ والحصول على طريق نحو المحيط الأطلسي، لكن هذا لن يتحقق ولو دخلت الجزائر بنفسها وجيشها للحرب، لأن المغرب قادر على التصدي لكل معتد وإلحاق الهزيمة به".

وأضاف :"أما الرئيس الجديد القديم (تبون) سيبقى يحكم وهو على سرير الموت كما حكم قبله بوتفليقة فوق الكرسي وهم يتكلمون باسمه، والأهم في كل ما يحصل أن علاقتنا بالشعب الجزائري جيدة وستبقى كذلك؛ وخير دليل مساندة ساكنة منطقة القبايل بشمال الجزائر وسكان غرداية والصحراويون الطوارق بجنوب الجزائر وكل التنظيمات الأمازيغية الجزائرية لملف وحدتنا الترابية، حيث يدعمون جميعهم موقف المغرب في الحكم الذاتي للصحراء ويرفضون خلق كيان عروبي جديد بالمنطقة، لذلك من الواجب والضروري قراءة تاريخ البلدين قبل الحكم على الصراع بينهما حول الصحراء. وفي انتظار أن يستفيق مسؤولو الجزائر من غفوتهم، سيبقى الجزائريون أخوتنا لأننا تجمعنا الأرض واللغة والثقافة ونفس المصير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.