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الرئيسية | مجتمع | "الأطر الموريتانية" تثمن تدخل المغرب في الكركرات

"الأطر الموريتانية" تثمن تدخل المغرب في الكركرات

"الأطر الموريتانية" تثمن تدخل المغرب في الكركرات
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 نونبر 2020 - 16:16

أعلنت "جمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد المغربية" عن دعمها للموقف الموريتاني الذي اعتمد الحياد الإيجابي من خلال السعي لدى الأطراف من أجل التهدئة رغم الانعكاسات الاقتصادية التي عانى منها البلد خلال فترة إغلاق معبر الكركرات.

وثمنت الجمعية التدخل المغربي السلمي من أجل إنهاء عملية الإغلاق، معتبرة أنه "قد أعاد للأذهان الصورة المشرقة التي ارتسمت عن المملكة في المنطقة من خلال دورها الحضاري وسعيها لترسيخ السلم والاستقرار".

وعبر التنظيم ذاته عن تضامنه الإنساني مع المتضررين من عملية الإغلاق، خاصة سائقي الشاحنات الذين ظلوا عالقين في هذا المعبر، معتبرا أنه "ليس من المنطقي غلق المعابر في مناطق السلم والهدنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - شيء طبيعي، ،،،،، الجمعة 27 نونبر 2020 - 16:47
ان ما صرح به بعض الإخوة الموريتانيين الموجودين في المغرب بعد فتح معبر الكركارات من طرف القوات المسلحة الملكية، يعتبر هدا التصريح المشترك منطقي ودات مصداقية لأن موريتانيا تربطها بالمغرب علاقات المدهب المالكي السني، والروابط الحسانية مع الأقاليم الجنوبية المغربية والروابط التجارية خصوصا وأن 70/100 من الاقتصاد الموريتاني يرتبط بالمغرب.
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2 - solidaires الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:03
و نحن المغاربة نتضامن بشكل مطلق مع الاخوة الموريتانيين الذين تضرروا من عرقلة مرور الاشخاص و السلع من و الى موريتانيا الشقيقة من منتجين للاسماك، باعة خضر و فواكه و سلع مختلفة و بطبيعة الحال المستهلك الموريتاني
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