24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دبلوماسية القنصليات بالصحراء المغربية تفضح عزلة الجزائر الإقليمية (5.00)

  2. 5 قتلى في اصطدام بين حافلة وسيارة أجرة نواحي مدينة الريش (5.00)

  3. كاسحات الثلوج تعيد فتح محاور طرقية بإقليم تنغير (5.00)

  4. نحن والتسامح! (5.00)

  5. محكمة كندية تخفف العقوبة ضد "قاتل 6 مصلين" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | السّلطات تغلقُ مقاهٍ ومحلات لخرق تدابير "كورونا" في العاصمة‬

السّلطات تغلقُ مقاهٍ ومحلات لخرق تدابير "كورونا" في العاصمة‬

السّلطات تغلقُ مقاهٍ ومحلات لخرق تدابير "كورونا" في العاصمة‬
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 نونبر 2020 - 20:00

تقود السّلطات العمومية والأمنية على مستوى العاصمة الرّباط حملة مكثّفة ضدّ المقاهي والمحلات التّجارية المخالفة للتدابير الوقائية والصّحية؛ فقد أقدمت، مساء أمس الخميس وصباح الجمعة، على إغلاق العديد من المرافق والمقاهي بدعوى أنّ "أصحابها يخالفون تدابير الحكومة المعمول بها لصدّ كورونا".

على مستوى حيّ حسّان، قامت عناصر مكوّنة من القوات المساعدة والأمن الوطني يتقدّمهم قائد المنطقة الحضرية بزيارة عدد من المقاهي العمومية والمحلات التّجارية من أجل الوقوف على مختلف التّدابير الوقائية المعتمدة في عدد من المؤسّسات والمحال التّجارية، بما فيها التّباعد الاجتماعي وارتداء الكمّامات والتوفر على المعقّمات.

وأسفر التّدخل الميداني عن رصد مقاهٍ لا تحترم التّدابير الوقائية المعتمدة؛ وهو ما أدّى إلى إغلاقها فوراً، حيث تمّ توقيف العمل داخل مقهى وإخطار الزبناء بمغادرتها بالقرب من حي الملاّح، كما تم إغلاق مقهى آخر في حيّ الدار البيضاء.

وخلال الأسبوع الجاري، كثّفت السّلطات الأمنية والمحلّية وجودها في الأحياء الشّعبية بالعاصمة الرّباط، من أجل حثّ النّاس على ارتداء "الكمّامات"؛ في المقابل يعمل الأمنيون على معاقبة كلّ من لا يرتدي "الكمامة" بإجباره على أداء "غرامة" أو مرافقتهم إلى مخفر الشّرطة.

وعاينت هسبريس توقيف مواطنين لا يرتدون الكمامة أو يرتدونها بطريقة غير صحيحة، قبل أن يتمّ نقلهم إلى مخافر الشّرطة وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذه الحالة.

وأظهرت مصالح وزارة الدّاخلية ومختلف أجهزتها المركزية والمحلية، خلال الآونة الأخيرة، جدّية كبيرة لتطويق الفيروس ومنع انتشاره، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات وسطَ المغاربة؛ وهو ما حتّم على الحكومة اتخاذ تدابير وقائية صارمة و"مشدّدة" للتّحكم في مسارات الوضع الوبائي في المملكة.

وقامت دوريات أمنية بتكثيف وجودها على مستوى بعض الأحياء الشّعبية في العاصمة الرباط، كحي التّقدم والرّشاد والقامرة بالقرب من المحطّة الطّرقية، حيث يراقبُ الأمنيون تحرّكات المواطنين ومدى التزامهم بإجراءات الوقاية الصّحية.

وفي مدينة سلا، تمّ تشديد المراقبة على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم في أحياء الرحمة والشيخ المفضل وتابريكت والانبعاث... كما تقوم السدود الأمنية في منطقة سيدي موسى الشّعبية بضبط كل المخالفين لحالة الطّوارئ الصّحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.