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هل تعمم وزارة الصحة أدوية كورونا لمحاصرة الجائحة‬ بين المغاربة؟

هل تعمم وزارة الصحة أدوية كورونا لمحاصرة الجائحة‬ بين المغاربة؟
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 29 نونبر 2020 - 21:00

في ظل تفشي عدوى فيروس "كوفيد-19" بالحواضر الكبرى، أصبح من الصعب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة خلال وقت وجيز، بسبب الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه المختبرات الخاصة بتحاليل "كورونا"؛ وهو ما يؤدي إلى نشر المرض بالمناطق السكنية، الأمر الذي يفسّر ارتفاع البؤر العائلية.

ومن وجهة نظر العديد من الفاعلين الصحيين، فإن الاختبار السريع (Test Rapide) أو الفحص التشخيصي الفيروسي (PCR) لا يعطيان النتائج الأمثل في سياق القفزة الوبائية المرتفعة التي تشهدها المملكة، بالنظر إلى التأخر الذي يسم عملية تسليم النتائج المخبرية.

وفي هذا الإطار، أفاد الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، بأنه "يجب الاستغناء عن الاختبار السريع وفحص "بي سي آرْ"؛ لأنهما يكلفان الكثير من الوقت دون تحقيق نتائج مثالية، إلى جانب إنهاك الأطر الصحية بالمختبرات العمومية والخاصة".

وأوضح كروم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة الصحة عليها تعميم العلاج على المواطنين، بحيث يأخذ أي شخص مشتبه في إصابته بالفيروس الأدوية اللازمة بانتظار إجراء الفحص المخبري؛ وهو علاج لا يسبب أي أضرار صحية، لأنه يتكون من الفيتامين سي والفيتامين دي والزنك".

وشدد الفاعل الصحي على أن "هذه التقنية من شأنها تفادي الأعداد الكبيرة للمصابين الذين يُحالون على أقسام الإنعاش والعناية المركزة، بفعل التأخر في التشخيص المبكر؛ ما يؤدي إلى تفشي الفيروس داخل الجسم، فضلا عن منافع ذلك على مستوى تقليص التكاليف".

ويرى محدثنا أن "شروع المواطنين في التداوي بشكل تلقائي، من خلال اقتناء الفيتامينات المخصصة لعلاج كورونا، سيشْفي حتى من نزلات البرد المحتملة، التي تشبه كورونا من حيث الأعراض الخارجية"، مستطردا: "النتيجة ستكون إيجابية بخصوص رفع معدلات الشفاء، في مقابل تخفيض نسب الوفيات".

"سنُقلّص تكاليف الفحوصات المخبرية، التي يجب تخصيصها للأشخاص الراغبين في مغادرة التراب الوطني"، يورد الفاعل النقابي، الذي مضى شارحا: "التكاليف المالية يستحسن توجيهها إلى الأطر الصحية التي لم تستفد بعد من التعويضات المخصصة لعملها خلال "كوفيد-19"".

وأشار المصدر عينه، كذلك، إلى أن "التحليلات المخبرية لم تعد تساهم في الحد من تفشي الوباء، بسبب انتشار العدوى؛ وبالتالي يصعب إحصاء المخالطين، إلى جانب التأخر في حصول الناس على نتائجها، في انتظار انطلاق عملية التلقيح المرتقبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - azizove الأحد 29 نونبر 2020 - 21:17
الفكرة ممتازة نتمنى أن تتم الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن.
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45
2 - Hassan D الأحد 29 نونبر 2020 - 21:22
أودي الڤيتامين C يوجد في الحوامض وZing يوجد في السمك لماذا لا تنصحون الناس بالغذاء الملگي والبروبوليس الذي نصح به الدگتور المنبوذ في نظري لا فائدة من التحليلة الأعراض واضحة ومعروفة عليگم بما ذكرت ونصح به الذگتور جازاه الله خيرًا اللهم إني قد بلغت
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18
3 - مغربية الأحد 29 نونبر 2020 - 21:23
ننتظر التلقيح بفارغ الصبر لنعود الي حياتنا العادية .هناك من لايتفق معي فيما يخص التلقيح. انا عندي عدة امراض مزمنة .وفي الصفوف الامامية لاحل الا التلقيح
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26
4 - الدوامة الأحد 29 نونبر 2020 - 21:25
بالله عليكم اش من مخالطين لي مريض كيلقاو فيك كوفيد وماكيسولوه لا على مخالطين ولا مع من عايش وهذا واقع حقيقي ملموس كنعيشوه وكنسمعو غيرنا وحرجتو الناس كيجريو يديرو ذاك التحليل لي جا فالمقال بلي النتائج ديالو غير موثوق بها ودابا غادي تفرضو عليهم الدوى ديال كوفيد ماعرفت دقات قلبهم واش تستحملو ولا لا اما الفيثامينات فراها فالاكل الصحي المنزلي بلا قلي وبلا شحومات وزيدها الفواكه الطرية والجافة هابنادم شبع فيتامين سي ودي والزنك والحركة راه الوضع خاصو توضيح صريخ من عند الوزير بنفسه يخرج للاعلام ويهضر ويقول الحقيقة ولو من اجل التحذير راه غير الله انظر من حالنا ويرحم لي ماتو لنا وللجميع يارحيم
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2
5 - هشام الأحد 29 نونبر 2020 - 21:25
هذه اقتراحات واهية هناك ملايين من التحليلات تجري في الدول المتقدمة دون ملل وكذلك توفير الأدوية والتوعية وهذا ما يجب فعله بالمغرب لمحاصرة الوباء.
حفظ الله المغاربة جميعا
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0
6 - Anas الأحد 29 نونبر 2020 - 21:25
نعم وغادي يكون عندها نفع اقتصادي لخزينة الدولة حيت جنيع الناس غادي يشريوها .. ولكن المشكل هو المخزون سينفذ بسرعة جد كبيرة حيت الناس غادي يشريو كميات كبيرة بززاف والمرضى الحقيقيين مايلقاوش باش يتداواو
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13
7 - مواطن غيور1 الأحد 29 نونبر 2020 - 21:27
السلام عليكم
الفيتامينات و الزنك .. مكملات غدائية و ليست دواء.
تقوية المناعة تكون بالفيتامينات و الزنك نعم، لاكن أن تعتبر دواء فهدا خطير و لم نسمع به من قبل.
المناعة تقوى أيضا بالرياضة و التعرض للشمس و الإندنتباه للصحة النفسية و العقلية، و الأكل الصحي و الإقبال على الحياة بتفاءل، و أهما الإيمان بالقدر.
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11
8 - عبد الله الأحد 29 نونبر 2020 - 21:28
اين هما الفيتامينات لا وجود لهما في الصيدليات جميع ادوية كورونا مختفية
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8
9 - ممرض الأحد 29 نونبر 2020 - 21:30
فكرة جيدة وعلى الحكومة أن تحفز مادياً ومعنويا رجال الصحة ورجال الأمن على مايبذلونه من تضحيات
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7
10 - النقابي الأحد 29 نونبر 2020 - 21:33
يورد الفاعل النقابي، الذي مضى شارحا: "التكاليف المالية يستحسن توجيهها إلى الأطر الصحية التي لم تستفد بعد من التعويضات المخصصة لعملها خلال "كوفيد-19"".

طبعا, يتساهلوا كل خير !!!!!
عاشت النقابة
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-2
11 - عائشة الأحد 29 نونبر 2020 - 21:35
تحليل منطقي وفكرة جيدة بالفعل لتفادي انتشار العدوى بسبب عدم ظهور اعراض الفيروس على العديد من الأشخاص الذين قد يكونون سببا في ارتفاع عدد الحالات الحرجة والوفيات ونقل العدوى لابد من توفير الدواء المخصص لعلاج كوفيد لكل المواطنين في الصيدليات ودون الحاجة إلى وصفة طبية لتناوله خلال هذه الفترة من السنة التي تتزامن مع فيروس كوفيد لانقاص عدد الحالات المسجلة يوميا في انتظار اللقاح
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-4
12 - Jamal الأحد 29 نونبر 2020 - 21:37
وزارة الصحة بالدرجة الاولى ليس لها خطة واضحة في مواجهة المرض لاهي جعلت اختبار تقصي الفيروس متاحا للجميع ولا هي تمكنت من توفير الأدوية التي توصف للمرضى ..لا في المستشفيات العمومية ولا في الصيدليات
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-1
13 - كورونا زائر كل بيت الأحد 29 نونبر 2020 - 21:40
فايروس كورونا انشر في كل بيت على مايبدو الا ان الذين اصيبوا به لم يبرحوا منازلهم واستخدموا الاعشاب وطبخ الطعام بأنفسهم وكانت الأعراض هي نفسها التي تاتي من كورونا وقد افلت منها كثير من الناس وتشافوا ورجعوا يحكون عما مروا به من فترات المرض دون ان يذهبوا الى المستشفى
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4
14 - sidmoubm الأحد 29 نونبر 2020 - 21:42
لقد سىءمنا التكلم عن كورونا و عن اللقاح.
لماذا لا تتكلمون لنا عن المشروع العالمي لما بعد كورونا الدي له أهداف أنتم تعرفونها و يجهلها السواد الأعظم من الناس.
آلله المعين عما تصفون.
و السلام.
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1
15 - يونسيف الأحد 29 نونبر 2020 - 21:42
الى صاحب التعليق Hassan d بالرغم من تواجد الفيتامينات في الاغدية الا ان بعض الفيتامينات يصعب امتصاصها في الجسم اما بعض المشاكل المعوية وحتى استفادتها في الجسم يتطلب وقت طويل ولهذا في حالة كورونا الدواء يصبح ضروريا لانه يعجل بالعلاج بالرغم من اضراره
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-3
16 - Citoyen الأحد 29 نونبر 2020 - 21:49
Sauf que jusqu'à présent, il n'existe aucun médicament contre le Covid 19 cher Monsieur
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-1
17 - محمد بنجلون الأحد 29 نونبر 2020 - 21:52
ان لم تستحي فقل ما شئت
ولا حول ولا قوة الا بالله
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1
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